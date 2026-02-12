Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!
Pimpri Chinchwad: पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप कार्यकर्त्याच्या बांधकाम कंपनीवर कोट्यवधी रुपयांच्या टीडीआरची खैरात झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झालीय. झी 24 तासने यासंदर्भात 4 प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Pravin Dabholkar | Feb 12, 2026, 02:47 PM IST
Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या बांधकाम कंपनीवर 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!
गैरव्यवहार उघडकीस
जमीन कॅलकॉन कंपनीला विकली
पिंपरी-चिंचवडच्या च-होलीत सर्व्हे क्रमांक 33 या जागेवर महापालिकेनं मलनिस्सारण प्रकल्प उभारला. ही जागा हनुमंत गायकवाड यांच्या मालकीची होती. त्यांनी 2008मध्ये टीडीआरमध्ये मोबदला देण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. पुढं हे प्रकरण थंडबस्त्यात गेलं होतं. 2024 मध्ये गायकवाड यांनी ही जमीन कॅलकॉन या निलेश आणि राहुल कलाटेंच्या कंपनीला विकली.
रेडी रेकनर दर वाढवण्यास भाग
152 कोटींचं नुकसान
त्यामुळंच जानेवारी 2025 मध्ये 336 रुपयांचा टीडीआर असताना सप्टेंबर 2025मध्ये 1210 रुपये स्क्वेअर फूट एवढ्या किंमतीनं वाढवण्यात आला. त्यामुळं जिथं सरकारला 59 कोटी रुपयांचा टीडीआर द्यावा लागला असता तिथं सरकारला तब्बल 213 कोटी रुपयांचा टीडीआर द्यावा लागला. सरकार या प्रकरणात महापालिकेचा पैसा वाचवल्याचा दावा करत असलं तरी सरकारच जवळपास 152 कोटींचं नुकसान झाल्याचं समोर आलंय.
