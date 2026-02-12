English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!

Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!

Pimpri Chinchwad: पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप कार्यकर्त्याच्या बांधकाम कंपनीवर कोट्यवधी रुपयांच्या टीडीआरची खैरात झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झालीय. झी 24 तासने यासंदर्भात 4 प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Pravin Dabholkar | Feb 12, 2026, 02:47 PM IST
twitter
1/9

Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या बांधकाम कंपनीवर 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!

Operation Khairat TDR worth crores of rupees awarded to BJP worker's construction

Pimpri Chinchwad: पिंपरी चिंचवड प्रकरणात महापालिकेचा पैसा वाचवल्याचा दावा सरकार करत असलं तरी सरकारच जवळपास 152 कोटींचं नुकसान झाल्याचं समोर आलंय.

twitter
2/9

गैरव्यवहार उघडकीस

Operation Khairat TDR worth crores of rupees to BJP workers construction

पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप कार्यकर्त्याच्या बांधकाम कंपनीवर कोट्यवधी रुपयांच्या टीडीआरची खैरात झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झालीय. ऑपरेशन खैरात या इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्टमधून झी 24 तासनं हा गैरव्यवहार उघडकीस आणलाय.

twitter
3/9

जमीन कॅलकॉन कंपनीला विकली

Operation Khairat TDR worth crores of rupees to BJP workers construction

पिंपरी-चिंचवडच्या च-होलीत सर्व्हे क्रमांक 33 या जागेवर महापालिकेनं मलनिस्सारण प्रकल्प उभारला. ही जागा हनुमंत गायकवाड यांच्या मालकीची होती. त्यांनी 2008मध्ये टीडीआरमध्ये मोबदला देण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. पुढं हे प्रकरण थंडबस्त्यात गेलं होतं. 2024 मध्ये गायकवाड यांनी ही जमीन कॅलकॉन या निलेश आणि राहुल कलाटेंच्या कंपनीला विकली.

twitter
4/9

रेडी रेकनर दर वाढवण्यास भाग

Operation Khairat TDR worth crores of rupees to BJP workers construction

जमीन विकल्यानंतरही गायकवाड यांनी 2025मध्ये सरकारकडं टीडीआरसाठी पाठपुरावा कायम ठेवला... महापालिका आणि मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षणकांनी नकारात्मक रिपोर्ट दिला असतानाही बावनकुळेंनी आपल्या अधिकारात महापालिका आणि आयजीआरला जमिनीचा रेडी रेकनर दर वाढवण्यास भाग पाडलं.

twitter
5/9

152 कोटींचं नुकसान

Operation Khairat TDR worth crores of rupees to BJP workers construction

त्यामुळंच जानेवारी 2025 मध्ये 336 रुपयांचा टीडीआर असताना सप्टेंबर 2025मध्ये 1210 रुपये स्क्वेअर फूट एवढ्या किंमतीनं वाढवण्यात आला. त्यामुळं जिथं सरकारला 59 कोटी रुपयांचा टीडीआर द्यावा लागला असता तिथं सरकारला तब्बल  213 कोटी रुपयांचा टीडीआर द्यावा लागला. सरकार या प्रकरणात महापालिकेचा पैसा वाचवल्याचा दावा करत असलं तरी सरकारच जवळपास 152 कोटींचं नुकसान झाल्याचं समोर आलंय.

twitter
6/9

रेडीरेकनर दर

Operation Khairat TDR worth crores of rupees to BJP workers construction

जमिनीचा टीडीआर देताना रेडीरेकनर दर भरमसाठ पद्धतीनं का वाढवण्यात आले?

twitter
7/9

अहवालाकडे दुर्लक्ष

Operation Khairat TDR worth crores of rupees to BJP workers construction

महापालिका, मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या नकारात्मक अहवालाकडं दुर्लक्ष का केलं?

twitter
8/9

रोखीचा बागुलबुआ

Operation Khairat TDR worth crores of rupees to BJP workers construction

टीडीआर स्वरुपात मोबदला मागितला असताना रोखीचा बागुलबुआ का उभा केला

twitter
9/9

वरिष्ठांना विश्वासात

Operation Khairat TDR worth crores of rupees to BJP workers construction

टीडीआर हा विषय नगरविकास खात्याचा असताना वरिष्ठांना विश्वासात का घेतलं नाही?

twitter
पुढील
अल्बम

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

पुढील अल्बम

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष 8
लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं?

लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं?

लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं? 8
ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी &#039;या&#039; Adventure बाईक अफलातून पर्याय; 2-3 महिन्यांच्या पगारा सहज खरेदी करता येईल...

ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी 'या' Adventure बाईक अफलातून पर्याय; 2-3 महिन्यांच्या पगारा सहज खरेदी करता येईल...

ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी 'या' Adventure बाईक अफलातून पर्याय; 2-3 महिन्यांच्या पगारा सहज खरेदी करता येईल... 8
वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार

वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार

वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार 8