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5 दिवसात ठाकरेंचे 6 खासदार शिंदेंच्या गळाला... 13 ते 17 जूनदरम्यान काय घडलं? Operation Tiger ची A To Z Timeline

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 17, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:20 PM IST

Operation Tiger : महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. उबाठाचे 6 खासदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाणार असल्याची जर्चा आहे. 13 जून ते 17 जून पासून नेमकं काय घडलं? 

 

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13 जून 2026

ठाकरेंच्या खासदारांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत बैठक झाल्याच्या चर्चा आहेत. 

 

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14 जून 2026

उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांची बैठक बोलवली आहे. या बैठकीला अनिल देसाई, अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाजे मातोश्रीवर बैठकीला पोहोचले  संजय दिना पाटील बैठक संपल्यानंतर मातोश्रीवर पोहोचले. या बैठकीला नागेश पाटील आष्टीकर, संजय देशमुख ऑनलाइन उपस्थित राहिले  तर ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि संजय जाधव अनुपस्थित राहिले.काही खासदारांनी माध्यमांसमोर येऊन बैठकीला का उपस्थित राहिले नाहीत याबाबत स्पष्टीकरण दिलं

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याच दिवशी म्हणजे सोमवारी 15 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी ईशान्य मुंबईतील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली होती. या बैठकीनंतर खासदार संजय राऊत यांनी खासदारांच्या पक्षांतराचे दावे फेटाळले. पण संजय राऊत, खासदार अनिल देसाई, खासदार अरविंद सावंत यांनी मात्र तातडीने दिल्ली गाठली.

 

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मातोश्री या ठिकाणच्या खासदारांच्या गैरहजेरीच्या बातम्या थांबत नाहीत तोपर्यंत या बैठकीला प्रत्यक्ष गैरहजर राहिलेले ठाकरेंचे खासदार संजय देशमुख (यवतमाळ) दुसऱ्या दिवशी मात्र दिल्लीला पोहचले. इतकंच नाही तर त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतली.

 

 

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ठाकरेंचे 5 ते 6 खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतात, अशा बातम्या समोर आल्या. शिंदे गटात विलिनीकरणासाठी हालचाली सुरू असल्याची चर्चा रंगली. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी ऑपरेशन टायगरबाबतचे दावे फेटाळले

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16 जून 2026

शिंदे गटाचे नेते कृपाल तुमाने यांनी ऑपरेशन टायगर अंतिम टप्प्यात असल्याचा दावा केला. उद्धव गटातील ७ खासदार शिंदे गटात जाणार असल्याचे वक्तव्य

 

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ठाकरेंचे ६ खासदार संध्याकाळी दिल्लीत गेल्याच्या बातम्या त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील दिल्लीला रवाना झाले 

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रात्री उशिरा खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले. कोणत्याही फुटीर गटाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली. संजय राऊत यांनी खासदारांना मोठ्या आर्थिक ऑफर दिल्या जात असल्याचा आरोप केला.  

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17 जून 2026

उद्धव ठाकरे गटातील ६ खासदार दिल्लीत पोहोचल्याची माहिती समोर आली. हे खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली.  शिवसेना (UBT) ने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व खासदारांना १८ जून रोजी दिल्लीतील संसदीय पक्ष बैठकीस उपस्थित राहण्याचा व्हीप जारी केला.  

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खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना मी उद्धव ठाकरेंसोबतच आहे असे स्पष्ट केले.  

 

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संजय राऊत यांनी नांदेडहून दोन खासदारांना चार्टर्ड विमानाने दिल्लीला आणल्याचा आरोप केला. संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ऑपरेशन टायगर इतके सोपे नाही असे सांगितले.

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त्यांनी खासदारांना कोट्यवधी रुपयांच्या ऑफर्स दिल्या जात असल्याचा आरोप केला आणि पक्ष सोडायचा असेल तर आधी राजीनामा द्या, असे आव्हान दिले. संजय राऊत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आणि पत्र दिलं

TAGS:
uddhav thackeray
Operation Tiger
MP
eknath shinde

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