/Operation Tiger : उद्धव ठाकरेंची या 6 खासदारांनी सोडली साथ, तर हे आहे निष्ठावंत; जाणून घ्या त्यांच्याविषयी A To Z माहिती

Operation Tiger : उद्धव ठाकरे यांची 9 पैकी 6 खासदारांनी साथ सोडली आहे. या सहा खासदारांनी एक वेगळा गट स्थापन केला आहे, अशी राजकारणात चर्चा आहे. तर तीन खासदार आजही उद्धव ठाकरे आणि पक्षाशी निष्ठावंत आहेत.
उद्धव ठाकरेंचे सहा खासदार शिंदे गटात विलीन होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यानिमित्ताने उद्धव ठाकरेंचे हे नऊ खासदारांबद्दल माहिती जाणून घेऊयात.
संजय जाधल हे परभणी असून त्यांचं शिक्षण बारावीपर्यंत झालं आहे. त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आणि दुग्ध व्यवसाय आहे. राजकारणाची सुरुवात त्यांनी शिवसेना शाखाप्रमुख म्हणून केली. त्यानंतर नगरसेवक आणि त्यानंतर जिल्हा प्रमुख पदाची जबाबदारी पार पाडली. मग विधान परिषदेचे सदस्य झाले. त्यानंतर 2014, 2019 आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणूक त्यांनी जिंकली.
संजय उत्तमराव देशमुख हे 2024 पासून खासदार आहेत. ते दिग्रस मतदारसंघातून विधानसभेचे सदस्य होते. त्यासोबत ईश्वर देशमुख फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत. ते 2008 पासून यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आहेत. ते 1996 मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातून शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष बनले. तर समाजसेवेच्या त्यांच्या समर्पणामुळे वयाच्या 30व्या वर्षी राजकारणात आले. त्यांनी अमरावती विद्यापीठातून बॅचलर ऑफ कॉमर्समध्ये पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलंय.
नागेश बापुराव शिंदे हे मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील शिवसेना नेते आणि खासदार आहेत. 2024 मध्ये हिंगोली लोकसभा जागेवर शिवसेनेचे (UBT) उमेदवार नागेश पाटील-आष्टीकर यांनी बाबुराव कदम यांना हारवत विजय मिळवला. ते 2009 मध्ये हदगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक होते. 2013 मध्ये शिवसेनेचे हदगाव तालुकाप्रमुख म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर त्यांनी आमदार म्हणून हदगाव विधानसभा मतदारसंघ जिंकला होता.
वयाच्या अवघ्या 22 व्या वर्षी राजकारणात प्रवेश केला. ते राजकारणात नवखे होते पण त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कमाल करून सगळ्यांना आश्चर्यचकित केलं. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ओमराजे निंबाळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राणा जगजीतसिंह पाटील यांच्या पराभव केला. अभियांत्रिकीच्या शिक्षणासाठी पुण्यात असताना पवनराजे निंबाळकर यांचा खून झाल्यानंतर ते उस्मानाबादमध्ये परतले. 2014, 2019 आणि 2024 निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवला आहे.
संजय दिना पाटील हे मुंबईतील प्रख्यात राजकीय नेते असून 2004 मध्ये ते राष्ट्रवादी पक्षाच्या तिकीटावर मुंबईतील भांडुप विधानसभा मतदारसंघातून आमदारपदी निवडून आले. 2009 मध्ये ईशान्य पूर्व मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला. 2009 मध्ये संजय पाटील यांनी पहिल्यांदा लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात नशीब आजमावले आणि ते तीन हजार मतांनी जिंकले. 2019 नंतर त्यांनी राष्ट्रवादी सोडत हाती शिवबंधन बांधले.
भाऊसाहेब वाकचौरे हे कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या एका गरीब कुटुंबातून आहेत. सरकारी सेवेत विविध पदांवर अधिकारी म्हणून काम करत ते सेवानिवृत्त झाले. शिर्डी येथील साईबाबा मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केलं. यानंतर ते राजकारणाकडे वळले आणि त्यांनी 2009 मध्ये पहिल्यांदा शिर्डीतून शिवसेनेकडून लोकसभा निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत रामदास आठवले यांचा पराभव केल्यामुळे ते अधिकच चर्चेत आले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेनेने पुन्हा त्यांना संधी दिली. मात्र ऐनवेळी वाकचौरे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्य निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करुन श्रीरामपुर विधानसभा निवडणुक लढवली मात्र तेथेही त्यांना अपयश आलं. त्यानंतर 2019 मध्येही शिर्डी मतदारसंघ युतीमध्ये शिवसेनेकडेच राहिला. काही दिवासांनी पुन्हा ते भाजपमध्ये सक्रिय झाले. लोकसभा निवडणुकीत वाकचौरे हे शिवसेनेच्या ठाकरे गटात परतले आहेत.
अनिल देसाई हे शिवसेनेचे निष्ठावंतापैकी एक आहे. दक्षिण मध्य मुंबई मतदारसंघातून ते महाराष्ट्रातून उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार आहेत. अनिल देसाई हे निवडणूक, कायदेशीर बाबी आणि कामकाज सांभाळण्यात कुशल मानले जातात. पक्षाच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यात त्यांची मोठी भूमिका आहे. 2002 मध्ये अखिल भारतीय पक्ष सचिव, 2005 मध्ये सरचिटणीस, स्थानिय लोकाधिकार समिती महासंघाची जबाबदारी सांभाळली.
शिवसेना पक्षाच्या स्थापनेपासूनच अरविंद सावंत आघाडीचे शिलेदार आहेत. शिवसेना पक्ष बांधणीमध्ये त्यांनी मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे. अरविंद सावंत यांचा जन्म तळकोकणातला पण, त्यानंतरच उभं आयुष्य मुंबईतल्या गिरणगावात गेलं आहे. 1968 साली गटप्रमुख म्हणून राजकारणातील प्रवासाची सुरुवात करुन 2014 पासून मुंबईचे प्रतिनिधित्व देशपातळीवर यशस्वीपणे करतानाच 2019 मध्ये थेट संयुक्त राष्ट्र महासभा म्हणजेच ‘युनो’त आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे प्रतिनिधित्व करुन अरविंद सावंत यांनी प्रत्येक शिवसैनिकास आणि प्रत्येक दक्षिण मुंबईतील रहिवाशांसच काय तर सर्व भारतीयांना अभिमानास्पद कामगिरी बजावली आहे. 2024 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीत दक्षिण मुंबईकरांनी त्यांच्या उपरोक्त कार्याची पोचपावती मतपेटीतून दिली.
राजाभाऊ वाजे यांनी ठाकरेंसोबत एकनिष्ठ राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचं कौतुक होतंय. हे सिन्नर, नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. ते १८व्या लोकसभेचे सदस्य आहेत.उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे सदस्य म्हणून ते सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून १३व्या महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य होते. आजोबा महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य, आजी मथुराबाई वाजे या १९५३ मध्ये मुंबई राज्यातील सिन्नर (नगर परिषद) च्या पहिल्या महिला महापौर , वडील प्रकाश वाजे यांनी सिन्नर विधानसभा निवडणूक लढवली आहे.