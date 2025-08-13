'दररोज दात घासावे', असं म्हटलं जातं; पण 'या' 6 परिस्थितीमध्ये चुकूनही करु नका ब्रश
निरोगी राहण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या तोंडाच्या आरोग्याकडे पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी, दिवसातून दोन ते तीन वेळा ब्रश करणे महत्वाचे आहे.
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 13, 2025, 04:56 PM IST
अनेक प्रकारचे बॅक्टेरिया तोंडातून तुमच्या पोटात प्रवेश करतात, ज्यामुळे अनेक गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. कारण जेव्हा दात योग्यरित्या स्वच्छ केले जात नाहीत तेव्हा तोंडात प्लेक जमा होऊ लागतो, ज्यामुळे बॅक्टेरिया आम्ल तयार करतात आणि दातांच्या वरच्या थराला संसर्ग होऊ लागतो. काही परिस्थितीत, तुम्ही ब्रश करणे टाळावे.
गरम किंवा थंड पेय प्यायल्यानंतर
व्यायामानंतर लगेच
नाश्त्यानंतर लगेच
प्रत्येकाने सकाळी उठताच ब्रश करावे. परंतु काही लोक प्रथम नाश्ता करतात आणि नंतर ब्रश करतात. जर तुम्हीही असे करत असाल तर काळजी घ्या. अमेरिकन डेंटल असोसिएशनच्या मते, नाश्त्यानंतर सुमारे 60 मिनिटे ब्रश करू नये. जर तुम्ही आम्लयुक्त अन्न खाल्ले असेल तर चुकूनही ब्रश करू नये. त्याऐवजी, पाणी प्या किंवा साखर नसलेले च्युइंगम खा. त्याचप्रमाणे, अन्न खाल्ल्यानंतर सुमारे 30 मिनिटे ब्रश करू नये.
आंबट रस प्यायल्यानंतर
जर तुम्ही संत्र, अननस, लिंबूपाणी असे पेये प्याली असतील तर त्यानंतर लगेच ब्रश करणे टाळावे. सॉफ्ट ड्रिंक्स प्यायल्यानंतरही तुम्ही ब्रश करू नये. खरंतर, अॅसिडमुळे दातांच्या इनॅमलचे नुकसान होते. जेव्हा तुम्ही काही आम्लयुक्त पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेच ब्रश करता तेव्हा कमकुवत इनॅमल लवकर तुटू लागते. यामुळे पोकळी निर्माण होऊ शकते. यासोबतच दातांमध्ये जमा झालेला प्लेक देखील कडक होऊ शकतो आणि टार्टर बनू शकतो. ते स्वच्छ करणे खूप कठीण असते. बऱ्याचदा त्यामुळे हिरड्यांमध्ये सूज येते. एवढेच नाही तर कॉफी पिल्यानंतर लगेच ब्रश करणे देखील टाळावे.
गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर
बऱ्याचदा लोक असा विचार करतात की गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेच ब्रश केल्याने साखरेमुळे होणारे नुकसान टाळता येते. पण हे देखील पूर्णपणे बरोबर नाही. गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेच ब्रश करण्याची चूक करू नका. कारण गोड पदार्थ आणि पेये दोन्हीही आम्लयुक्त असतात. ब्रश करताना दात खराब होतात. जर तुम्हाला बॅक्टेरिया टाळायचे असतील तर मिठाई खाल्ल्यानंतर साध्या पाण्याने धुवा. सुमारे ६० मिनिटांनीच ब्रश करा. हे तुम्हाला पोकळीपासून वाचवेल आणि बॅक्टेरियापासून देखील वाचवेल.
