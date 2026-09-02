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ए. आर. रहमानच्या बायोग्राफीची घोषणा! ‘रहमान: अ रेनेसां’मधून उलगडणार संगीतप्रवास

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 02, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:23 AM IST

 AR Rahman autobiography: ऑस्कर विजेते ए.आर. रहमानने त्याच्या बायोग्राफीची घोषणा केली आहे. सोशल मीडियावरील एका पोस्टद्वारे ही माहिती त्याने त्याच्या चाहत्यांना दिली.

 

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ऑस्कर विजेते संगीतकार आणि गायक ए. आर. रहमान याने आपल्या आयुष्यावर आधारित बायोग्राफीची घोषणा केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत रहमान याने या पुस्तकाची माहिती चाहत्यांसोबत शेअर केली. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून संगीत क्षेत्रातील संघर्ष आणि यशापर्यंतचा प्रवास या पुस्तकातून वाचकांसमोर येणार आहे. या बायोग्राफीचे नाव ‘रहमान: अ रेनेसां’ असे ठेवण्यात आले आहे.

 

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 लेखिका रूपा चक्रवर्ती यांच्या सहकार्याने रहमानने  हे पुस्तक लिहिले आहे. त्याच्या संगीताची वाटचाल, विचार, आव्हाने आणि सर्जनशील प्रवास यांचा पुस्तकात सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.

 

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सोशल मीडियावर केली घोषणा

ए. आर. रहमानने ‘X’वर पोस्ट करत आपल्या बायोग्राफीची माहिती दिली. आयुष्यातील एका नव्या अध्यायाची सुरुवात होत असल्याचे त्याने म्हटले आहे. या पुस्तकात आपल्या संगीतासोबतच आयुष्यात आलेली आव्हाने, विविध अनुभव आणि सर्जनशीलतेमागचा विचार उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे रहमान याने सांगितले. मात्र, पुस्तकाच्या प्रकाशनाची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

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‘रोजा’ने बदलले आयुष्य

ए. आर. रहमान याच्या संगीत कारकिर्दीला सुरुवातीपासूनच संघर्षाची किनार होती. त्याने सुरुवातीच्या काळात इलैयाराजा याच्यासह अनेक दिग्गज संगीतकारांसोबत काम केले. मात्र, १९९२ मध्ये मणिरत्नम याच्या ‘रोजा’ चित्रपटातून त्याला मोठी ओळख मिळाली. या चित्रपटाच्या संगीताने रहमानला रातोरात वेगळी ओळख मिळवून दिली. यानंतर ‘बॉम्बे’, ‘दिल से’, ‘युवा’ आणि ‘गुरु’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्याच्या संगीताला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. त्याच्या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत त्याला राष्ट्रीय पुरस्कारासह अनेक प्रतिष्ठित सन्मान मिळाले.

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‘जय हो’ने मिळवून दिला ऑस्कर

ए. आर. रहमानच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे ऑस्कर पुरस्कार. डॅनी बॉयलच्या ‘Slumdog Millionaire’ या चित्रपटामुळे रहमानचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले. या चित्रपटातील संगीत आणि विशेषतः ‘जय हो’ या गाण्यासाठी रहमानला ऑस्कर पुरस्कार मिळाला. भारतीय संगीताला जागतिक व्यासपीठावर वेगळी ओळख मिळवून देण्यात त्याच्या योगदानाचा मोठा वाटा आहे.

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हिंदू कुटुंबात जन्म, पुढे स्वीकारला इस्लाम

ए. आर. रहमानचा जन्म १९६७ मध्ये चेन्नई येथे झाला. त्याचे जन्मनाव ए. एस. दिलीप कुमार होते. त्याचे वडील आर. के. शेखर हे देखील संगीतकार होते. रहमान अवघे नऊ वर्षांचे असताना त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले. घराला हातभार लावण्यासाठी रहमान याने लहान वयातच संगीताशी संबंधित विविध कामे करण्यास सुरुवात केली. 

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पुढे १९८६ मध्ये त्याची सूफी संत करीमुल्लाह शाह कादरी यांच्याशी भेट झाली. त्याच्या कुटुंबाचा या आध्यात्मिक प्रवासाशी संबंध आला. वयाच्या २३व्या वर्षी रहमान याने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि त्यानंतर त्याने आपले नाव अल्लाह रक्खा रहमान (ए. आर. रहमान) असे केले.

 

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आज भारतीय संगीताला जगभरात ओळख मिळवून देणाऱ्या कलाकारांमध्ये ए. आर. रहमान याचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. आता त्याच्या आयुष्याची हीच कहाणी ‘रहमान: अ रेनेसां’ या पुस्तकातून अधिक जवळून जाणून घेण्याची संधी चाहत्यांना मिळणार आहे.

 

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