English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

3500000000 संपत्तीचा मालक, जगातील सर्वात श्रीमंत कुत्रा; असा कमावला इतका पैसा; जाणून शॉक व्हाल

जगातील सर्वात श्रीमंत कुत्रा. याच्या संपत्तीचा आकडा पाहून चाट पडाल. 

Vanita Kamble | Aug 30, 2025, 06:41 PM IST
twitter

 Rechest dog of world with 3500 crore net worth :  जगातील श्रीमंतांच्या आलिशान जीवनशैलीची नेहमीच चर्चा होत असते. एक कुत्रा देखील श्रीमंताप्रमाणे आयुष्य जगतो हे तुम्हाला कुणी सांगितले तर विश्वास बसणार नाही.  हा जगातील सर्वात श्रीमंत आहे. बहामास येथे जगातील सर्वात श्रीमंत कुत्रा राहतो.  हा कुत्रा 30 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीचा मालक आहे. त्याची लाईफस्टाईल पाहून थक्क व्हाल.   

1/8

बहामास मधल्या आलिशान व्हिला मध्ये हा जगातील सर्वात श्रीमंत कुत्रा राहतो. हा व्हिला आधी मॅडोनाचा होता. मात्र आता या व्हिलाचा मालक गुंथर आहे. गुंथर असे जगातील सर्वात श्रीमंत कुत्र्याचे नाव आहे. 

twitter
2/8

संपूर्ण मालमत्ता गुंथर आणि त्याच्या कुटुंबाकडे राहावी यासाठी गुंथर ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. गुंथरच्या नावावर अनेक मालमत्ता आहेत...गुंथरवर एक सिनेमाही बनवला जातोय. ज्यात त्याची आणि त्याच्या मालकाची कहाणी असेल.  

twitter
3/8

 जर्मन काउंटेस कार्लोटा लेबिनस्टीननं आपली सर्व संपत्ती या कुत्र्याला दिली होती. कारण लेबिनस्टीनचा मृत्यू झाला तेव्हा गुंथर शिवाय त्याचं जवळ कुणही नव्हतं.  त्यामुळेच लेबिनस्टीननं आपली सर्व संपत्ती आपल्या लाडक्या कुत्र्याला दिली होती.

twitter
4/8

जिथे बहामासमधील व्हिलामधून नोकर त्याच्यासाठी येतात. कॅरेबियन बेटावर त्याचं जे घर आहे त्याची किंमत 6 अब्ज इतकी आहे. गुंथर अनेकदा आलिशान डिनर आणि यॉट ट्रिपवर जातो आणि जगभर फिरतो.

twitter
5/8

जर्मन शेपर्ड जातीचा हा कुत्रा प्रसिद्ध पॉप सिंगर मॅडोनाच्या जुन्या घरात राहतो आणि त्याच्याकडे एक मोठी नौका देखील आहे.   

twitter
6/8

गुंथर सध्या लक्झरीयस आयुष्य जगतोय. त्याच्या नावावर थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल 30 अब्ज रूपयांची संपत्ती आहे.   

twitter
7/8

गुंथरची सेवा करण्यासाठी दिवसरात्र अनेक नोकर झटक असतात. जवळपास 27 नोकर गुंथरच्या सेवेत कार्यरत आहेत.   

twitter
8/8

 बहामासमधील या व्हिला व्यतिरिक्त असे बरेचसे बंगले आहेत जे गुंथरच्या नावावर आहे.  विशेष म्हणजे त्याच्या नावावर एक फुटबॉल क्लब देखील आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

DMart मधून महिन्याला लाखो रुपये कमावण्याची संधी; प्रोसेस एकदम सोपी

पुढील अल्बम

DMart मधून महिन्याला लाखो रुपये कमावण्याची संधी; प्रोसेस एकदम सोपी

DMart मधून महिन्याला लाखो रुपये कमावण्याची संधी; प्रोसेस एकदम सोपी

DMart मधून महिन्याला लाखो रुपये कमावण्याची संधी; प्रोसेस एकदम सोपी 8
जगातील सर्वात कट्टर मुस्लीम देशातील 700 जुनी रहस्यमयी गणेशमूर्ती; धगधगत्या ज्वालामुखीवर डाव्या सोंडेचा गणपती

जगातील सर्वात कट्टर मुस्लीम देशातील 700 जुनी रहस्यमयी गणेशमूर्ती; धगधगत्या ज्वालामुखीवर डाव्या सोंडेचा गणपती

जगातील सर्वात कट्टर मुस्लीम देशातील 700 जुनी रहस्यमयी गणेशमूर्ती; धगधगत्या ज्वालामुखीवर डाव्या सोंडेचा गणपती 8
&#039;रामायण&#039;मधील मंदोदरीचा मालदीवमध्ये मोनोकिनी अंदाज, फोटोंची होतेय चर्चा

'रामायण'मधील मंदोदरीचा मालदीवमध्ये मोनोकिनी अंदाज, फोटोंची होतेय चर्चा

'रामायण'मधील मंदोदरीचा मालदीवमध्ये मोनोकिनी अंदाज, फोटोंची होतेय चर्चा 8
ब्रिटीशांनीही मानली गणरायाची भक्ती! सुपरकार कंपनीच्या लोगोवर अवतरले गणपती बाप्पा; पाहा PHOTO

ब्रिटीशांनीही मानली गणरायाची भक्ती! सुपरकार कंपनीच्या लोगोवर अवतरले गणपती बाप्पा; पाहा PHOTO

ब्रिटीशांनीही मानली गणरायाची भक्ती! सुपरकार कंपनीच्या लोगोवर अवतरले गणपती बाप्पा; पाहा PHOTO 8