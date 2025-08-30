3500000000 संपत्तीचा मालक, जगातील सर्वात श्रीमंत कुत्रा; असा कमावला इतका पैसा; जाणून शॉक व्हाल
जगातील सर्वात श्रीमंत कुत्रा. याच्या संपत्तीचा आकडा पाहून चाट पडाल.
Vanita Kamble | Aug 30, 2025, 06:41 PM IST
Rechest dog of world with 3500 crore net worth : जगातील श्रीमंतांच्या आलिशान जीवनशैलीची नेहमीच चर्चा होत असते. एक कुत्रा देखील श्रीमंताप्रमाणे आयुष्य जगतो हे तुम्हाला कुणी सांगितले तर विश्वास बसणार नाही. हा जगातील सर्वात श्रीमंत आहे. बहामास येथे जगातील सर्वात श्रीमंत कुत्रा राहतो. हा कुत्रा 30 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीचा मालक आहे. त्याची लाईफस्टाईल पाहून थक्क व्हाल.
