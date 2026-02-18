English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • पाकिस्तानने खेळाडूंची लाज काढली! मैदानात उतरण्याआधी घासायला लावली भांडी, कर्णधारानेच केलं उघड

पाकिस्तानने खेळाडूंची लाज काढली! मैदानात उतरण्याआधी घासायला लावली भांडी, कर्णधारानेच केलं उघड

Pakistan Team Humiliation: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरुन परतल्यानंतर पाकिस्तानच्या हॉकी संघाचा कर्णधार शकील अम्माद बटने (Shakeel Ammad Butt) पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनने गंभीर आरोप केले आहेत. पाकिस्तानी खेळाडूंना सामन्याआधी भांडी घासावी लागली. तसंच हॉटेल बुकिंग नसल्याने कित्येत तास भटकत राहावं लागलं.   

Shivraj Yadav | Feb 18, 2026, 04:02 PM IST
twitter
1/9

Pakistan Team Humiliation: पाकिस्तानचा हॉकी संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरुन परतताच एक मोठा वाद समोर आला आहे. संघाचा कर्णधार शकील अम्माद बटने (Shakeel Ammad Butt) पाकिस्तान हॉकी फेडरेशवर गंभीर आरोप केले आहेत. खेळाडूंना सामन्याआधी भांडी घासावी लागली आणि कित्येक तास रस्त्यावर भटकावं लागलं असा आरोप त्याने केला आहे.   

twitter
2/9

लाहोर विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बटने म्हटलं की, "आता भरपूर झालं. जर खेळाडू सामन्याआधी किचन साफ करतील, भांडी धुत असतील तर मग तुम्ही कोणत्या निकालाची अपेक्षा कराल?".  

twitter
3/9

ऑस्ट्रेलियात पोहोचल्यानंतर, संघाला प्रथम सिडनी विमानतळावर 13 ते 14 तास वाट पहावी लागली. त्यानंतर, जेव्हा संघ एफआयएच प्रो लीग सामन्यांसाठी कॅनबेरा येथील हॉटेलमध्ये पोहोचला तेव्हा त्यांना कळलं की बुकिंग झालेले नाही.  

twitter
4/9

खेळाडूंना सांगण्यात आले की हॉटेल व्यवस्थापनाला त्यांचे आगाऊ पैसे मिळाले नाहीत. परिणामी, संघाला तासनतास वाट पहावी लागली आणि तात्पुरती व्यवस्था होईपर्यंत दुसरीकडे भटकावे लागले.   

twitter
5/9

दुसऱ्या दिवशी, पाकिस्तानचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिला सामना खेळायचा होता. या सामन्यात त्यांचा 2-3 ने पराभव झाला. दौऱ्यादरम्यान, पाकिस्तानला यजमान ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी या दोन्ही संघांविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला.  

twitter
6/9

10 दिवसांचा Airbnb, 13 दिवसांचा दौरा

कॅप्टन बटने खुलासा केला की संघासाठी Airbnb फक्त 10 दिवसांसाठी बुक करण्यात आले होते, तर हा दौरा 13 दिवसांचा असणार होता. नंतर खेळाडूंना स्वस्त ठिकाणी राहावं लागलं. 

twitter
7/9

त्यांनी आरोप केला की फेडरेशनने खेळाडूंपासून सत्य लपवून ठेवले आणि जर त्यांनी माध्यमांशी चर्चा केली तर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची धमकी दिली. बट म्हणाला, "ऑस्ट्रेलियामध्ये आम्हाला जे अनुभव आले ते अस्वीकार्य आहे म्हणून मी बोलत आहे."  

twitter
8/9

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान क्रीडा मंडळाने संघाच्या हॉटेल व्यवस्थेसाठी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनला 1 कोटींहून अधिक पाकिस्तानी रुपये दिल्याची पुष्टी केली आहे. पीएसबीचे महासंचालक नूर उस सबा यांनी सांगितले आहे की या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल पंतप्रधानांना सादर केला जाईल.  

twitter
9/9

जर पाकिस्तान हॉकीमध्ये प्रगती करायची असेल तर परदेशी प्रशिक्षक आणि चांगले व्यवस्थापन आवश्यक आहे. "आपल्याकडे प्रतिभावान खेळाडूंचे चांगले संयोजन आहे, परंतु योग्य दिशा आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाशिवाय पुढे जाणे कठीण आहे," असं बट म्हणाला आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या 'या' पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या

पुढील अल्बम

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या &#039;या&#039; पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या 'या' पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या 'या' पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या 8
T20 World Cup 2026: पाकिस्तानवर संकटाचे ढग; सुपर-8 साठी काय आहेत समीकरणे?

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानवर संकटाचे ढग; सुपर-8 साठी काय आहेत समीकरणे?

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानवर संकटाचे ढग; सुपर-8 साठी काय आहेत समीकरणे? 8
&#039;वर्ल्डकप&#039;चा अपमान अन् कर्माची फळं... &#039;त्या&#039; फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा

'वर्ल्डकप'चा अपमान अन् कर्माची फळं... 'त्या' फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा

'वर्ल्डकप'चा अपमान अन् कर्माची फळं... 'त्या' फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा 12
सासऱ्यांच्या निधनानंतर कियारा भावूक! आठवणींना उजाळा देणारी स्पेशल पोस्ट करत म्हणाली, &#039;सुरुवातीपासूनच...&#039;

सासऱ्यांच्या निधनानंतर कियारा भावूक! आठवणींना उजाळा देणारी स्पेशल पोस्ट करत म्हणाली, 'सुरुवातीपासूनच...'

सासऱ्यांच्या निधनानंतर कियारा भावूक! आठवणींना उजाळा देणारी स्पेशल पोस्ट करत म्हणाली, 'सुरुवातीपासूनच...' 9