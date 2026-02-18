पाकिस्तानने खेळाडूंची लाज काढली! मैदानात उतरण्याआधी घासायला लावली भांडी, कर्णधारानेच केलं उघड
Pakistan Team Humiliation: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरुन परतल्यानंतर पाकिस्तानच्या हॉकी संघाचा कर्णधार शकील अम्माद बटने (Shakeel Ammad Butt) पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनने गंभीर आरोप केले आहेत. पाकिस्तानी खेळाडूंना सामन्याआधी भांडी घासावी लागली. तसंच हॉटेल बुकिंग नसल्याने कित्येत तास भटकत राहावं लागलं.
Shivraj Yadav | Feb 18, 2026, 04:02 PM IST
1/9
Pakistan Team Humiliation: पाकिस्तानचा हॉकी संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरुन परतताच एक मोठा वाद समोर आला आहे. संघाचा कर्णधार शकील अम्माद बटने (Shakeel Ammad Butt) पाकिस्तान हॉकी फेडरेशवर गंभीर आरोप केले आहेत. खेळाडूंना सामन्याआधी भांडी घासावी लागली आणि कित्येक तास रस्त्यावर भटकावं लागलं असा आरोप त्याने केला आहे.
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
10 दिवसांचा Airbnb, 13 दिवसांचा दौरा
7/9
8/9
9/9