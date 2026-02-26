English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  • Pakistan Semifinal Scenario: पाकिस्तान संघ अजूनही सेमीफायनलमध्ये पोहचू शकतो? कसं? जाणून घ्या!

Pakistan Semifinal Scenario: पाकिस्तान संघ अजूनही सेमीफायनलमध्ये पोहचू शकतो? कसं? जाणून घ्या!

Pakistan Semifinal Scenario: न्यूझीलंडने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून श्रीलंकेला बाहेर काढले आहे. या सामन्याच्या निकालामुळे पाकिस्तानसाठी  सेमीफायनलचे दरवाजे जवळजवळ बंद झाले आहेत. आता, फक्त एकच मार्ग शिल्लक आहे, पण तो मार्गही फार अवघड आहे. कोणता आहे हा मार्ग आहे हे जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Feb 26, 2026, 12:40 PM IST
1/8

Pakistan Semifinal Scenario

न्यूझीलंडने श्रीलंकेला हरवल्यानंतर पाकिस्तानच्या सेमीफायनल फेरीतील परिस्थिती कशी असेल याबद्दल जाणून घेऊयात. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात समीकरणे वेगाने बदलत आहेत.  

2/8

Pakistan Semifinal Scenario

 न्यूझीलंडच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघाने श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघाचा ६१ धावांनी पराभव करून त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढले. केवळ श्रीलंकेच्या फलंदाजांनाच नव्हे तर पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघाच्या आशा जवळजवळ पक्क्या झाल्या आहेत.

3/8

श्रीलंकेचा प्रवास संपला

Pakistan Semifinal Scenario

कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियम येथे झालेल्या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करत १६८ धावा केल्या. याला उत्तर देत श्रीलंकेचा डाव १०७ धावांत आटोपला. या विजयामुळे न्यूझीलंडचा नेट रन रेटही मोठ्या प्रमाणात सुधारला असून ते गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचले आहेत.

4/8

पाकिस्तानसाठी उरलेले अवघड गणित

Pakistan Semifinal Scenario

पाकिस्तान अजून अधिकृतरीत्या बाद झालेला नसला तरी सेमी फायनल गाठणे त्यांच्यासाठी अत्यंत अवघड झाले आहे. सध्या न्यूझीलंडच्या खात्यात ३ गुण आणि +3.050 असा दमदार नेट रन रेट आहे. पाकिस्तानकडे मात्र फक्त १ गुण आणि -0.461 असा नकारात्मक नेट रन रेट आहे.

5/8

Pakistan Semifinal Scenario

आता पाकिस्तानला आशा ठेवावी लागेल की २७ फेब्रुवारीला इंग्लड संघ न्यूझीलंडला मोठ्या फरकाने पराभूत करेल. जर न्यूझीलंडचा नेट रन रेट मोठ्या प्रमाणात घसरला, तरच पाकिस्तानला संधी उरेल.  

6/8

मोठ्या विजयाशिवाय पर्याय नाही

Pakistan Semifinal Scenario

न्यूझीलंड पराभूत झाल्यास त्यांचे ३ गुण कायम राहतील. त्यानंतर पाकिस्तानने २८ फेब्रुवारीला श्रीलंकेविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवला, तर त्यांच्याही खात्यात ३ गुण होतील. अशा वेळी दोन्ही संघांमध्ये नेट रन रेट निर्णायक ठरेल.

7/8

Pakistan Semifinal Scenario

सुपर-८ मधील उर्वरित सामने (ग्रुप २) २७ फेब्रुवारी: न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड – कोलंबो २८ फेब्रुवारी: पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका – पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

8/8

Pakistan Semifinal Scenario

एकूणच, पाकिस्तानची सेमी फायनायची वाट अजून बंद झालेली नाही, पण पुढील निकालांवर आणि मोठ्या विजयावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.  

