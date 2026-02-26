Pakistan Semifinal Scenario: पाकिस्तान संघ अजूनही सेमीफायनलमध्ये पोहचू शकतो? कसं? जाणून घ्या!
Pakistan Semifinal Scenario: न्यूझीलंडने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून श्रीलंकेला बाहेर काढले आहे. या सामन्याच्या निकालामुळे पाकिस्तानसाठी सेमीफायनलचे दरवाजे जवळजवळ बंद झाले आहेत. आता, फक्त एकच मार्ग शिल्लक आहे, पण तो मार्गही फार अवघड आहे. कोणता आहे हा मार्ग आहे हे जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Feb 26, 2026, 12:40 PM IST
1/8
2/8
3/8
श्रीलंकेचा प्रवास संपला
4/8
पाकिस्तानसाठी उरलेले अवघड गणित
5/8
6/8
मोठ्या विजयाशिवाय पर्याय नाही
7/8