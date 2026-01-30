PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय
Pakistan Vs Australia Captains Photoshoot on Auto Rickshaw: मिशेल मार्श आणि सलमान आगा यांनी टी-20 मालिकेसाठी केलेल्या फोटोशूटची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात खिल्ली उडवली जात आहे. हे फोटोशूट एका ऑटोरिक्षात झाले आहे.
Tejashree Gaikwad | Jan 30, 2026, 02:41 PM IST
Pakistan vs Australia: पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी20 मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी झालेल्या एका फोटोशूटमुळे क्रिकेटविश्वात आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. या मालिकेसाठी दोन्ही संघांचे कर्णधार, ऑस्ट्रेलियाचा मिचेल मार्श आणि पाकिस्तानचा सलमान आगा ट्रॉफीसोबत फोटोशूट करताना एका वेगळ्याच अंदाजात दिसले.
सामान्यतः अशा आंतरराष्ट्रीय मालिकांपूर्वी कर्णधारांचे फोटोशूट आलिशान गाड्या, स्टेडियम किंवा एखाद्या खास ठिकाणी केले जाते. मात्र यावेळी आयोजकांनी पारंपरिक पद्धतींपेक्षा हटके कल्पना राबवत, दोन्ही कर्णधारांना एका उघड्या ऑटो-रिक्षावर बसवून फोटोशूट केले. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद होताच, त्याचा व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले.
व्हिडीओमध्ये मिचेल मार्श आणि सलमान आगा ऑटो-रिक्षात बसलेले दिसतात. या संपूर्ण प्रसंगात ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्श हसताना दिसून येतात, तर हा अनुभव त्यांच्यासाठी काहीसा अनपेक्षित असावा, अशी प्रतिक्रिया अनेक चाहत्यांनी व्यक्त केली. याच कारणामुळे हा फोटोशूट क्रिकेटपेक्षा जास्त सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला.
