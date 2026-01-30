English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय

PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय

Pakistan Vs Australia Captains Photoshoot on Auto Rickshaw: मिशेल मार्श आणि सलमान आगा यांनी टी-20 मालिकेसाठी केलेल्या फोटोशूटची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात खिल्ली उडवली जात आहे. हे फोटोशूट एका ऑटोरिक्षात झाले आहे.       

Tejashree Gaikwad | Jan 30, 2026, 02:41 PM IST
Pakistan vs Australia:  पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी20 मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी झालेल्या एका फोटोशूटमुळे क्रिकेटविश्वात आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. या मालिकेसाठी दोन्ही संघांचे कर्णधार, ऑस्ट्रेलियाचा मिचेल मार्श आणि पाकिस्तानचा सलमान आगा ट्रॉफीसोबत फोटोशूट करताना एका वेगळ्याच अंदाजात दिसले.  

सामान्यतः अशा आंतरराष्ट्रीय मालिकांपूर्वी कर्णधारांचे फोटोशूट आलिशान गाड्या, स्टेडियम किंवा एखाद्या खास ठिकाणी केले जाते. मात्र यावेळी आयोजकांनी पारंपरिक पद्धतींपेक्षा हटके कल्पना राबवत, दोन्ही कर्णधारांना एका उघड्या ऑटो-रिक्षावर बसवून फोटोशूट केले. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद होताच, त्याचा व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले.  

हे अनोखं फोटोशूट कदाचित कोणी कधी बघितलं नसेल. सध्या हे फोटोशूट खूप व्हायरल झालं आहे.   

व्हिडीओमध्ये मिचेल मार्श आणि सलमान आगा ऑटो-रिक्षात बसलेले दिसतात. या संपूर्ण प्रसंगात ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्श हसताना दिसून येतात, तर हा अनुभव त्यांच्यासाठी काहीसा अनपेक्षित असावा, अशी प्रतिक्रिया अनेक चाहत्यांनी व्यक्त केली. याच कारणामुळे हा फोटोशूट क्रिकेटपेक्षा जास्त सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला.  

एक्स वरील अनेक खात्यांमधून हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. काही युजर्सनी यावरून पाकिस्तानमधील आयोजन व्यवस्थेवर टीका केली, तर काहींनी याला स्थानिक संस्कृतीशी जोडत “देसी टच” असल्याचे म्हटले. काही चाहत्यांनी मात्र हा प्रकार मजेशीर आणि वेगळा असल्याचे सांगत, अशा अनोख्या कल्पनांचे स्वागत केले.  

एका युजरने हा फोटोशूट 'लाहोरच्या रस्त्यांवरील खरी झलक' असल्याचे म्हटले, तर दुसऱ्याने दोन्ही कर्णधारांचा साधेपणा आणि या क्षणातील सहजता अधोरेखित केली. काही पोस्ट्समध्ये हा प्रसंग विनोदी पद्धतीने मांडला गेला असून, त्यावर मोठ्या प्रमाणात कमेंट्स आणि शेअर्स होत आहेत.  

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचा संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर असून दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जात आहे. क्रिकेटच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची असली, तरी मालिकेपूर्वी झालेल्या या अनोख्या फोटोशूटमुळे सामना सुरू होण्याआधीच वातावरण तापले आहे.  

एकूणच, पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी20 मालिकेआधीचा हा ऑटो-रिक्षावरील फोटोशूट काहींना आवडला, काहींना आश्चर्याचा धक्का दिला, तर काहींसाठी तो सोशल मीडियावरील मनोरंजनाचा विषय ठरला आहे. क्रिकेटसोबतच या वेगळ्या क्षणामुळेही ही मालिका लक्षात राहणार, यात शंका नाही.  

