तुमच्या मुलांना सुद्धा पालक आवडत नाही? बनवा हा चटपटीत 'पालक चाट', एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा मागतील

Palak Chaat Recipe: लहान मुले हिरव्या भाज्या पाहिल्या पाहिल्या नाक मुरडतात. पण पालक पासून बनलेली ही चटकदार पालक चाटची रेसिपी लहान मुले आवडीने खातात.   

Dec 16, 2025, 06:54 PM IST
1/10

पालक चाट

Palak Chaat

2/10

पालक चाट

Palak Chaat

लहान मुलांच्या आहारात पोषण भरणे अत्यंत कठीण काम आहे. हिरव्या भाज्या पाहिल्या की, मुले लगेच नाक मुरडतात.   

3/10

पालक चाट

Palak Chaat

पण तुम्ही ही सोपी रेसिपी वापरून घरच्या घरी चटपटीत पालक चाट बनवू शकता. जे तुमच्या मुलांना नक्की आवडेल आणि ते पुन्हा पुन्हा हा पदार्थ खाण्याचा हट्ट करतील.   

4/10

पालक चाट

Palak Chaat

पालक चाट बनवण्यासाठी लागणारे साहित- एक वाटी बेसन, पालक, पाणी, मीठ, ओवा, काळे मीठ, जिरे, लाल तिखट, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, चिंचेची चटणी, पुदिन्याची चटणी, बूंदी आणि बारीक शेव.   

5/10

पालक चाट

Palak Chaat

पालक चाट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पालकची पाने स्वच्छ धुवून घ्या. नंतर एका भांड्यात बेसन घ्या. त्यात ओवा, चवीनुसार मीठ आणि गरजेनुसार पाणी घालून मिश्रण तयार करा.   

6/10

पालक चाट

Palak Chaat

आता धुतलेली पालकची पाने बेसनच्या मिश्रणात बुडवून गरम तेलात सोनेरी रंगाचे आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.   

7/10

पालक चाट

Palak Chaat

तळलेली कुरकुरीत पालकची पाने एका ताटात गोलाकार रांगेत ठेवा. आता त्यावर चवीनुसार काळे मीठ आणि लाल तिखट घाला.   

8/10

पालक चाट

Palak Chaat

 यानंतर पालकच्या पानांवर दही पसरवा आणि त्यावर बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घाला.   

9/10

पालक चाट

Palak Chaat

आता त्यावर चिंचेची आणि पुदिन्याची चटणी घाला. सोबतच आणखी चटकदार चवीसाठी चाट मसाला शिंपडा आणि थोडा लिंबाचा रसही घाला.   

10/10

पालक चाट

Palak Chaat

तयार झालेला चटकदार चटपटीत पालक चाट डाळिंब, बारीक शेव आणि बुंदीने सजवून सर्व्ह करा.    

