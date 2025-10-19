English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्मृती मंधाना लवकरच होणार 'इंदोरची सून', बॉलिवूडमधील 'या' खास व्यक्तीसोबत अडकणार लग्नबंधनात

Smriti Mandhana : नॅशनल क्रश म्हणून ओळखली जाणारी टीम इंडियाची महिला क्रिकेटर स्मृती मंधाना ही लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. सध्या सुरु असलेल्या महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये स्मृती व्यस्त आहे मात्र अशातच तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने लग्नाबाबत खुलासा केलाय.   

Pooja Pawar | Oct 19, 2025, 09:45 PM IST
twitter
1/8

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृति मंधाना लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. 29 वर्षीय ही महिला क्रिकेटर बॉलीवुडमधील प्रसिद्ध संगीतकार आणि फिल्म निर्माता पलाश मुछाल सोबत विवाह करणार आहे. 

twitter
2/8

स्वतः स्मृतीचा होणार नवरा पलाश मुछालने याबाबत माहिती दिलीये. इंदौरमधील एका कार्यक्रमादरम्यान पलाशने स्मृती आणि त्याच्या लग्नाच्या बातम्यांवर मोहर उमठवली.   

twitter
3/8

इंदोर येथील स्टेट प्रेस क्लब कार्यक्रमात पलाश मुछालने त्यांच्या लग्नाबाबत अधिकृतपणे सांगितले. तो म्हणाला स्मृती ही लवकरच इंदोरची सून बनणार आहे. सध्या मी एवढंच सांगू इच्छितो की मी तुम्हाला हेडलाईन दिलेली आहे. 

twitter
4/8

क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि पलाश मुछाल हे दोघे मागील 6 वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत आहेत. अनेकदा दोघांचे एकत्रित फोटो सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. दोघांचेही चाहते बऱ्याच काळापासून त्यांच्या लग्नाबद्दल अंदाज लावत होते आणि आता ते निश्चित झाले आहे. मात्र लग्नाच्या तारखा अद्याप समोर आलेल्या नाहीत.

twitter
5/8

स्मृती मंधाना सध्या महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये व्यस्त आहे. इंदोरमध्ये आज भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना रविवार 19 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळवला जाईल.

twitter
6/8

पलाश मुछाल हा गायिका पलक मुछालचा लहान भाऊ आहे. भाऊ बहिणीच्या या जोडीला बॉलिवूडसह इतर फॅन्स खूप प्रेम देतात. भाऊ-बहीण जोडी स्टेज परफॉर्मन्सद्वारे हृदयरोगाने ग्रस्त असलेल्या लहान मुलांच्या उपचारांसाठी देखील देणगी गोळा करतात.  

twitter
7/8

पलाश मुछालने अनेक बॉलिवूड चित्रपटांना संगीत दिलंय. 'पार्टी तो बनती है', 'तू ही है आशिकी', 'लापता', 'कौन तुझे' यासाठी संगीत दिलंय. 

twitter
8/8

स्मृति आणि पलाश यांना पॉवर कपल म्हणून पाहिलं जात असून दोघेही आपल्या क्षेत्रातील महारथी आहेत. पलाशची एकूण मालमत्ता 20-41 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे, तर स्टार क्रिकेटर स्मृती मंधानाची एकूण मालमत्ता 33.29 कोटी रुपये आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

Diwali Wishes in Marathi : उत्सव दिव्यांचा, दरवळला सुगंध फराळाचा; मित्र-परिवाराला द्या भरभरुन मराठीतून शुभेच्छा

पुढील अल्बम

Diwali Wishes in Marathi : उत्सव दिव्यांचा, दरवळला सुगंध फराळाचा; मित्र-परिवाराला द्या भरभरुन मराठीतून शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi : उत्सव दिव्यांचा, दरवळला सुगंध फराळाचा; मित्र-परिवाराला द्या भरभरुन मराठीतून शुभेच्छा

Diwali Wishes in Marathi : उत्सव दिव्यांचा, दरवळला सुगंध फराळाचा; मित्र-परिवाराला द्या भरभरुन मराठीतून शुभेच्छा 8
दिवाळीसाठी एकदम परफेक्ट लूक, देवोलीनाचा सिंपल मराठमोळा लूक, फोटो पाहून...

दिवाळीसाठी एकदम परफेक्ट लूक, देवोलीनाचा सिंपल मराठमोळा लूक, फोटो पाहून...

दिवाळीसाठी एकदम परफेक्ट लूक, देवोलीनाचा सिंपल मराठमोळा लूक, फोटो पाहून... 8
माधुरी दीक्षितचं &#039;या&#039; चित्रपटातील गाणं ठरलं सुपर हिट, 1 आठवड्यात विकली 1 कोटी कॅसेट, तुम्ही ऐकलं का?

माधुरी दीक्षितचं 'या' चित्रपटातील गाणं ठरलं सुपर हिट, 1 आठवड्यात विकली 1 कोटी कॅसेट, तुम्ही ऐकलं का?

माधुरी दीक्षितचं 'या' चित्रपटातील गाणं ठरलं सुपर हिट, 1 आठवड्यात विकली 1 कोटी कॅसेट, तुम्ही ऐकलं का? 8
Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा

Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा

Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा 7