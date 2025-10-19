स्मृती मंधाना लवकरच होणार 'इंदोरची सून', बॉलिवूडमधील 'या' खास व्यक्तीसोबत अडकणार लग्नबंधनात
Smriti Mandhana : नॅशनल क्रश म्हणून ओळखली जाणारी टीम इंडियाची महिला क्रिकेटर स्मृती मंधाना ही लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. सध्या सुरु असलेल्या महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये स्मृती व्यस्त आहे मात्र अशातच तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने लग्नाबाबत खुलासा केलाय.
Pooja Pawar | Oct 19, 2025, 09:45 PM IST
क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि पलाश मुछाल हे दोघे मागील 6 वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत आहेत. अनेकदा दोघांचे एकत्रित फोटो सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. दोघांचेही चाहते बऱ्याच काळापासून त्यांच्या लग्नाबद्दल अंदाज लावत होते आणि आता ते निश्चित झाले आहे. मात्र लग्नाच्या तारखा अद्याप समोर आलेल्या नाहीत.
