1 जानेवारीपासून वैध नसेल तुमचं पॅन कार्ड! होईल निरुपयोगी; आयकर विभागाची मोठी घोषणा
पण तुमचं पॅन कार्ड बंद झालं तर? आयकर विभागाने यासंदर्भात काय घोषणा केलीय? जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 05, 2025, 10:33 PM IST
PAN card: पण तुमचं पॅन कार्ड बंद झालं तर? आयकर विभागाने यासंदर्भात काय घोषणा केलीय? जाणून घेऊया.
1/9
1 जानेवारीपासून वैध नसेल तुमचं पॅन कार्ड! होईल निरुपयोगी; आयकर विभागाची मोठी घोषणा
2/9
पॅन कार्डाचे महत्त्व आणि लिंकिंगची गरज
3/9
नुकसान
4/9
विलंबासाठी दंड
5/9
लिंकिंग प्रक्रिया
6/9
दंड भरण्याची प्रक्रिया:
7/9
अपवाद
8/9
सावधानता
9/9