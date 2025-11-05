English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1 जानेवारीपासून वैध नसेल तुमचं पॅन कार्ड! होईल निरुपयोगी; आयकर विभागाची मोठी घोषणा

पण तुमचं पॅन कार्ड बंद झालं तर? आयकर विभागाने यासंदर्भात काय घोषणा केलीय? जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 05, 2025, 10:33 PM IST
पण तुमचं पॅन कार्ड बंद झालं तर? आयकर विभागाने यासंदर्भात काय घोषणा केलीय? जाणून घेऊया.

1 जानेवारीपासून वैध नसेल तुमचं पॅन कार्ड! होईल निरुपयोगी; आयकर विभागाची मोठी घोषणा

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

PAN card:  पॅन कार्ड हे सर्वात महत्वाचे दस्तावेज आहे. अनेक ठिकाणी तो ओळखीचा पुरावा म्हमून ग्राह्य धरला जातो. पण तुमचं पॅन कार्ड बंद झालं तर? आयकर विभागाने यासंदर्भात काय घोषणा केलीय? जाणून घेऊया.

पॅन कार्डाचे महत्त्व आणि लिंकिंगची गरज

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

पॅन हे १०-अंकी अल्फान्यूमेरिक क्रमांक आहे, जे आयकर विभागाकडून जारी होते. कर भरणा, टीडीएस कपात, रिटर्न फाइलिंग आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी ते आवश्यक आहे. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि डुप्लिकेट पॅन रोखण्यासाठी आधारशी लिंकिंग अनिवार्य केली आहे. यामुळे कर प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वसनीय होते.

नुकसान

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

नॉन लिंक पॅनमुळे कर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करता येणार नाही, जुने विवरणपत्रे प्रक्रिया होणार नाहीत, परतावा मिळणार नाही आणि चुकीचे विवरणपत्रे रद्द होऊ शकतील. याशिवाय, टीडीएस कटौती २०% पर्यंत वाढेल, वेतन जमा, एसआयपी गुंतवणूक किंवा बँकिंग व्यवहार अडकतील. हे आर्थिक अडचणी निर्माण करेल.

विलंबासाठी दंड

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

३१ डिसेंबर २०२५ नंतर लिंकिंग केल्यास ₹१,००० चा दंड भरावा लागेल. हा दंड आयकर ई-फाइलिंग पोर्टलवर ऑनलाइन भरावा लागेल. मात्र, १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर आधार एनरोलमेंट आयडीने पॅन घेणाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दंडमुक्त लिंकिंगची सुविधा आहे.

लिंकिंग प्रक्रिया

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

आयकर विभागाच्या वेबसाइट www.incometax.gov.in वर जा. 'लिंक आधार' वर क्लिक करा. पॅन (१० अंक) आणि आधार (१२ अंक) एंटर करा. आधार तपशील प्रमाणित करण्यास सहमती द्या आणि 'व्हॅलिडेट' क्लिक करा. ओटीपीद्वारे सत्यापन होईल आणि प्रक्रिया पूर्ण होईल. मोबाईल नंबर आधारशी जोडलेला असावा.

दंड भरण्याची प्रक्रिया:

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

लिंकिंगसाठी दंड असल्यास, पॉप-अपमध्ये 'ई-पे टॅक्स' क्लिक करा. पॅन आणि मोबाईल एंटर करून ओटीपी मिळवा. मूल्यांकन वर्ष (२०२५-२६) निवडा आणि नेट बँकिंग, डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करा. चलन (रिसीट) मिळेल, ज्यामुळे लिंकिंग सक्रिय होईल.

अपवाद

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

वयस्कर नागरिक (८० वर्षांपेक्षा जास्त), गैर-निवासी भारतीय (एनआरआय), आणि आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीर येथील रहिवाशांना लिंकिंगमधून सूट आहे. तसेच, १ जुलै २०१७ पूर्वी पॅन घेणाऱ्यांसाठी विशेष नियम लागू आहेत. आधार एनरोलमेंट आयडीने पॅन घेणाऱ्यांना अतिरिक्त मुदत आहे. 

सावधानता

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

अंतिम मुदत जवळ असल्याने आता लिंकिंग करा, जेणेकरवी पोर्टल जाम होण्याचा धोका टळेल. नाव, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर पॅन-आधारमध्ये जुळणारे असावेत. यशस्वी लिंकिंगनंतर ३० दिवसांत पॅन सक्रिय राहील. कर तज्ज्ञ सल्ला देतात की, आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हे अनिवार्य आहे

आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य

PAN card will not be valid from January 1st Income Tax Department big announcement

१ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी जारी केलेले पॅन कार्डधारकांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य आहे. यानंतर १ जानेवारी २०२६ पासून नलिंक पॅन अवैध होईल आणि ते निरुपयोगी ठरेल. ही मुदतवाढ ३ एप्रिल २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार देण्यात आली असून, यापुढे वाढ अपेक्षित नाही.  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ म्हणजेच सीबीडीटीने याबद्दल माहिती दिलीय.

