विठ्ठलाच्या पंढरीत सापडलं पुरातन दगडी रांजण; 17 व्या शकातील ठेवा दिसतो कसा?

Published: May 12, 2026, 02:02 PM IST|Updated: May 12, 2026, 02:02 PM IST

Pandharpur News : पंढरपुरात श्री विठ्ठल मंदिर समितीकडून 17 व्या शतकातील दगडी रांजण दुर्लक्षित; हा तर संतांचा ठेवा...

 

Pandharpur News : आषाढी एकादशीचे वेध वारकऱ्यांना लागण्यास सुरुवात झाली असून, पायवारीसाठी दोन महिने शिल्लक असले तरीही आतापासूनच वारीचा मार्ग आणि तत्सम तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरु करण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

फक्त आषाढी एकादशीच नव्हे, तर हल्ली वर्षाच्या बाराही महिने पंढरपुरात भक्तांची रिघ पाहायला मिळते. अशाच या पंढरपुरात एक पुरातन ठेवा सापडला आहे. 

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर जतन, संवर्धन काम सुरू आहे. याच कामादरम्यान एक दगडी रांजण सापडला आणि त्यावरच लक्ष वेधलं गेलं. 

 

हे रांजण सतराव्या शतकातील संत माणकोजी बोधले यांनी दिल्याचं सांगण्यात येतं. मात्र, संतांचा ठेवा असणारं हे दगडी रांजण श्री विठ्ठल मंदिर समितीकडून दुर्लक्षित असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

 

संत माणकोजी बोधले हे सतराव्या शतकातील निस्सिम विठ्ठलभक्त होते. यावेळी त्यांनी मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने हा दगडी रांजण सभामंडपात दिला होता. 

माणकोजींनी दिलेल्या या रांजणात रोज पाणी भरलं जावं यासाठी त्यांनी शेतीचे उत्पन्नही लावून दिल्याची माहिती मिळते. 

 

हा दगडी रांजण बोधलेबुवांचा रांजण म्हणून ओळखला जात होता. 200 हून अधिक वर्षांपर्यंत तो वापरात होता. आता मात्र या दगडी रांजणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.  

गेल्या दोन वर्षांमध्ये पंढरपुरातील मंदिर संवर्धन आणि जनत कामादरम्यान अनेक पुरातन गोष्टी समोर आल्यानं गतकाळाची झलकच एका अर्थी समोर आली. मात्र, त्याची मंदिर प्रशासनाकडून योग्य निगा राखली जाण्याचीच गरज आता डोकं वर काढत आहे. 

 

