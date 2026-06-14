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Pandharpur Accident : सिद्धनाथाच्या दर्शनानंतर काळाचा घाला, पिक अप वाहन विहिरीत कोसळलं; 8 जणांचा मृत्यू

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 14, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:52 PM IST

Pandharpur Accident  : पंढरपुर येथे पिक अप वाहनाचा मोठा अपघात झाला आहे. या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला असून 5 महिला आणि 3 लहान मुलांचा समावेश आहे. 7 जण गंभीर जखमी असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. पिक अप वाहन विहिरीत कोसळून हा अपघात झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरलं आहे. 

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सातारा - पंढरपूर महामार्गावर रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या विहिरीत पिकप टेम्पो कोसळून भीषण अपघात झाला आहे. 

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या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला असून यामध्ये 5 महिला 3 मुलांचा समावेश आहे. यामध्ये 6 महिन्याच्या एका बाळाचाही मृत्यू झाला आहे. तर 7 जण जखमी झाले आहेत. 

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माळशिरस तालुक्यातील तांदुळवाडी गावाजवळ हा अपघात झाला. सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड सिद्धनाथ देवाच्या दर्शनाला गेले होते. तेथून परतताना हा अपघात झाला आहे.

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पंढरपूर तालुक्यातील रांजणी गावातील चौगुले कुटुंबीय देवदर्शन करून परत येत असताना अपघात झाला आहे. 

 

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रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या संरक्षक कठडा नसलेल्या विहिरीत पीक अप टेम्पो कोसळून हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती. 

 

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रस्त्यालगतच्या या विहिरीमुळे याआधी 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र चौगुले कुटुंबातील हा अपघात सर्वात मोठा अपघात आहे. 

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या विहिरीला कोणताही सुरक्षा रक्षक कठडा नसल्यामुळे पिक अप वाहन थेट विहिरीत कोसळलं. पिक अप वाहनाच्या चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झाल्याच सांगण्यात येत आहे. 

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आतापर्यंत या संदर्भात अनेकदा या संदर्भात सातारा प्रशासनाला माहिती देऊनही कोणतीही कारवाई किंवा रस्ता दुरुस्तीच काम न झाल्याच स्थानिक लोक सांगतात. 

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मृतांची नावे इंदुबाई दशरथ बावचे वय 60, पूजा अमोल सातोरे वय 23 , पूजा बालाजी बावचे वय 27,  अश्विनी संदीप बावचे वय 27 तसेच संस्कार संदीप बावचे वय 14, संस्कृती संदीप बावचे वय 14, समर्थ बालाजी बावचे  सहा महिने, आरव अशोक सातोरे वय आठ वर्षे. 

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विहिरीकडील एक रस्ता साताऱ्याला जातो तर एक रस्ता पंढरपूर येथे. ही विहिर रस्त्याजवळ असून त्याला कोणताही कठडा बसवलेला नाही. तसेच या विहिरीत भरपूर पाणी असल्यामुळे अचानक झालेल्या या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 

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या आधीही विहिरीत पडून अनेक अपघात झाले आहेत. अपघातानंतरही प्रशासन जागं झालं नाही त्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

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 विहिरीतून क्रेनद्वारे सुरुवातीला पिकअप जीप बाहेर काढली गेली, त्यानंतर विहिरीत उतरून मृतदेह बाहेर काढले गेल्याच सांगण्यात येत आहे. 

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हा अपघात इतका भीषण आहे की, गावात शोककळा पसरली आहे. 

TAGS:
Pandharpur
Pick Up Van Accident

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