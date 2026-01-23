मंडप सजला, नवरा-नवरी आले अन् श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणींचा विवाह सोहळा पार पडला; बघा देवाच्या लग्नाची झलक
Pandharpur Vitthal Rukmini Wedding: वसंत पंचमी दिवशी आज, 23 जानेवारी रोजी परंपरेनुसार श्री विठ्ठल रुक्मिणीचा शाही विवाह सोहळा हजारो भाविकांच्या उपस्थित संपन्न झाला. या खास क्षणाचे फोटो पाहा.
Tejashree Gaikwad | Jan 23, 2026, 12:44 PM IST
Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur
विठ्ठल रुक्मिणीला बांधल्या मुंडावळ्या
शोभायात्रा आणि धार्मिक कार्यक्रम
वसंत पंचमीच्या दिवशी सकाळी 10 ते 12 या वेळेत श्री विठ्ठल–रुक्मिणी विवाह विधी मंत्रोच्चारात आणि विधीवत पार पडले. यानिमित्ताने माता रुक्मिणी यांना सोन्याचा मुकुट, हार, माळा, कंबरपट्टा, साडी व विविध पारंपरिक अलंकार परिधान केले गेले. तर श्री विठ्ठलांना सोन्याच्या मुकुटाऐवजी पांढरे पागोटे परिधान करण्यात आले. वसंत पंचमीपासून रंगपंचमीपर्यंत विठ्ठलाला पांढरा पोशाख घालण्याची परंपरा आहे.
