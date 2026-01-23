English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मंडप सजला, नवरा-नवरी आले अन् श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणींचा विवाह सोहळा पार पडला; बघा देवाच्या लग्नाची झलक

मंडप सजला, नवरा-नवरी आले अन् श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणींचा विवाह सोहळा पार पडला; बघा देवाच्या लग्नाची झलक

 Pandharpur Vitthal Rukmini Wedding: वसंत पंचमी दिवशी आज, 23 जानेवारी रोजी परंपरेनुसार श्री विठ्ठल रुक्मिणीचा शाही विवाह सोहळा हजारो भाविकांच्या उपस्थित संपन्न झाला. या खास क्षणाचे फोटो पाहा.

Tejashree Gaikwad | Jan 23, 2026, 12:44 PM IST
1/9

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

वसंत पंचमीच्या पावन पर्वावर, शुक्रवार दि. 23 जानेवारी रोजी पंढरपूर येथे परंपरेनुसार श्री विठ्ठल आणि माता रुक्मिणी यांचा शाही विवाह सोहळा भक्तिभावात आणि उत्साहात पार पडला. या मंगल प्रसंगासाठी मंदिर समितीकडून जोरदार तयारी केली होती, हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला आहे.  

2/9

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

विठ्ठल मंदिर आणि परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला आहे. विवाह विधींसाठी विठ्ठल मंडपात खास सजावट करण्यात आली होती, सोहळ्यासाठी येणाऱ्या वऱ्हाडी भाविकांसाठी पंचपक्वान्नांचे भोजन आयोजित करण्यात आले आहे.  

3/9

विठ्ठल रुक्मिणीला बांधल्या मुंडावळ्या

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

विठ्ठल रुक्मिणीला  मुंडावळ्या बांधल्या आणि विवाह सोहळ्यासाठी विठ्ठल रुक्मिणीच्या उत्सव मूर्ती सजल्या. पावणे बारा वाजता उत्सव मूर्ती मांडवात आणल्या गेल्या. 

4/9

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

या खास  विवाह सोहळा पाहण्यासाठी  पहाटेपासूनच राज्यातील विविध भागातून महिला भाविक मंदिरामध्ये दाखल झालेले आणि या विवाह सोहळ्यामध्ये संपूर्ण पंढरपूर आणि मंदिर परिसरामध्ये एक मंगलमय वातावरण तयार झालेला आहे.   

5/9

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

 यासाठी विठ्ठल रुक्मिणीचे संपूर्ण मंदिर हे आकर्षक फुलांनी सजवण्यात आलं होतं. ज्या ठिकाणी देवाचा विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे त्या ठिकाणी फुलांचा मयूर मंडपाची प्रतिकृती तयार करण्यात आली होती आणि त्याच  मयूर मंडपामध्ये हा शाही विवाह सोहळा पार पडला.   

6/9

शोभायात्रा आणि धार्मिक कार्यक्रम

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

सायंकाळी श्री विठ्ठल आणि माता रुक्मिणी यांच्या प्रतिकात्मक मूर्तींची सवाद्य शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे. या शोभायात्रेत पारंपरिक वाद्यांचा निनाद होणार असून, पंढरपूरकर नागरिक रस्त्यावर पाण्याचा सडा टाकून, रांगोळी काढून दर्शन व स्वागतासाठी सज्ज असतील.

7/9

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

दरम्यान, माघ शुद्ध 1 ते 5 या कालावधीत या शाही विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने श्री रुक्मिणी स्वयंवर कथा सुरू आहे. दररोज दुपारी 4 ते 6 या वेळेत पंढरपूर येथील प्रसिद्ध श्रीमद् भागवताचार्य साध्वी अनुराधा (दिदी) राजेंद्र शेटे यांच्या सुमधूर आणि रसाळ निरूपणाने भाविक मंत्रमुग्ध होत आहेत.

8/9

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

वसंत पंचमीच्या दिवशी सकाळी 10 ते 12 या वेळेत श्री विठ्ठल–रुक्मिणी विवाह विधी मंत्रोच्चारात आणि विधीवत पार पडले. यानिमित्ताने माता रुक्मिणी यांना सोन्याचा मुकुट, हार, माळा, कंबरपट्टा, साडी व विविध पारंपरिक अलंकार परिधान केले गेले. तर श्री विठ्ठलांना सोन्याच्या मुकुटाऐवजी पांढरे पागोटे परिधान करण्यात आले. वसंत पंचमीपासून रंगपंचमीपर्यंत विठ्ठलाला पांढरा पोशाख घालण्याची परंपरा आहे.  

9/9

Vitthal Rukmini Shahi Vivah Pandharpur

वसंत पंचमीच्या दिवशी दुपारी 12 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत अन्नछत्र सुरू राहणार असल्याची माहिती मंदिर समितीचे व्यवस्थापक संदेश भोसले यांनी दिली. पंढरपुरात साजऱ्या होणाऱ्या या दैवी शाही विवाह सोहळ्यामुळे संपूर्ण नगरी भक्तीमय वातावरणात न्हाऊन निघाली, भाविकांमध्ये या सोहळ्याबाबत प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळाली.   

अल्बम

