Protein-Perfect पनीर रोल, संध्याकाळच्या भुकेला चटपटीत पण हेल्दी पर्याय, जाणून घ्या झटपट रेसिपी

जर तुम्ही डाएटींग करत असाल किंवा संध्याकाळ्या भुकेला एक उत्तम प्रोटीनयुक्त पर्याय शोधत असाल, तर पनीर रोल अगदी योग्य पर्याय आहे. अगदी सोप्या पद्धतीत आणि झटपट रेसिपी जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 31, 2026, 04:11 PM IST
सोप्या पद्धतीने आणि झटपट पनीर रोल कसा बनवाल?

Healthy Paneer Roll For Evening Cravings: अनेकजण डाएट करत असतात, त्यांना फक्त प्रोटीनयुक्त पदार्थ खायचे असतात. पण संध्याकाळी झाली की सर्वांनाच काही न काही चटपटीत खाण्याची इच्छा होते. पण अशावेळी अगदी कमी वेळात काय बनवयाचे जे  प्रोटीनयुक्त आणि चटपटीतही असेल. यावेळी पनीर पासून बनलेला प्रोटीन परफेक्ट रोल बनवणे योग्य पर्याय ठरेल.   

चपातीसाठी कणिक मळा

पनीर रोलची रोटी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम गव्हाच्या पिठाची कणिक मळून घ्या. यासाठी तुम्ही उरलेली शिळी चपातीही वापरू शकता. जे आरोग्यासाठी  हानिकारक असलेल्या मैद्याला अगदी योग्य पर्याय ठरते.   

मॅरिनेशन करा

यानंतर पनीर स्वच्छ धुवून पनीरचे लांब किंवा चौकोनी काप करून घ्या. यानंतर दही, आले-लसूण पेस्ट, हळद, तिखट आणि गरम मसाल्याची पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट पनीरच्या तुकड्यांवर लावून 10 ते 15 मिनिटांसाठी मॅरिनेशनसाठी ठेवा.   

पनीर आणि भाज्या

या पदार्थामध्ये अधिक प्रोटीन भरण्यासाठी त्यात भाज्या घाला. तुमच्या आवडीच्या भाज्या चिरून त्या भाज्या तेलात हलक्या भाजून घ्या. नंतर त्याच पॅनमध्ये पनीरचे कापही दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग होऊपर्यंत कमी तेलात तळून घ्या.  

चपाती तयार करा

यानंतर मळलेल्या कणिकेची चपाती लाटून, भाजून घ्या. किंवा आधीच तयार असलेली चपाती तव्यावर गरम करून घ्या. यासाठी तेलाऐवजी तूप वापरणे अधिक आरोग्यदायी ठरेल.   

पुदिन्याची चटणी

आता भाजलेल्या चपातीवर मेयॉनीजऐवजी मसाले घातलेला घट्ट दही आणि पुदिन्याची चटणी किंवा टॉमॅटो केचप लावा. पिझ्झा सॉस लावल्यास चव अधिक वाढेल.  

ख्रिस्पी पनीर रोल

चपातीच्या मध्यभागी तयार केलेल्या भाज्या आणि पनीरचे काप ठेवा. यानंतर वरून थोडा चाट मसाला घाला आणि लिंबू पिळा. यानंतर चपाती घट्ट गुंडाळा आणि रोल ख्रिस्पी होण्यासाठी पुन्हा एकदा तव्यावर भाजा.   

अनहेल्दी फ्रँकीवर पर्याय

तयार झालेला पनीर रोल मधोमध कापा आणि चटणीसह सर्व्ह करा. हा पनीर रोल मोठ्यांसाठीच नाही तर लहान मुलांसाठी देखील आरोग्यदायी ठरते. विशेष म्हणजे बाहेर मिळणाऱ्या अनहेल्दी फ्रँकीवर एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.  

