  • कर्जतवरुन थेट ट्रेनने गाठता येणार नवी मुंबई विमानतळ; पहिली लोकल कधी धावणार? वाचा सर्व UPDATES

कर्जतवरुन थेट ट्रेनने गाठता येणार नवी मुंबई विमानतळ; पहिली लोकल कधी धावणार? वाचा सर्व UPDATES

Navi Mumbai Airport Local Train Connectivity: नवी मुंबई विमानतळाला थेट रेल्वेची कनेक्टीव्हिटी मिळण्याच्या मार्गातील महत्त्वाच्या टप्प्यावर काम सुरु झालं असून हा मार्ग कधी सुरु होणार याबद्दलची प्रथामिक माहितीही समोर आली आहे. नेमकं काय काम सुरु आहे आणि पहिली रेल्वे कधी धावणार याबद्दल जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Feb 24, 2026, 09:24 AM IST
नवी मुंबई एअरपोर्टला नेमकी लोकल ट्रेन कनेक्टीव्हिटी मिळणार कशी?

panvelkarjat

नवी मुंबई एअरपोर्ट लोकलने कनेक्ट करण्याच्या प्रोजेक्टमधील महत्त्वाच्या टप्प्यावर काम सुरु झालं असून नेमकी ही कनेक्टीव्हिटी मिळणार कशी आणि काय योजना आहेत समजून घेऊयात... (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

एक पाऊल पुढे

panvelkarjat

नव्यानेच सुरु झालेल्या नवी मुंबई विमानतळाला लोकल ट्रेनची कनेक्टीव्हिटी मिळण्याच्या महत्त्वकांशी प्रकल्पामध्ये आणखी एक पाऊल पुढे पडलं आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

कामांना आता वेग आला

panvelkarjat

कर्जत-पनवेल उपनगरी रेल्वे सेवेतील महत्त्वाच्या पनवेल स्थानकातील कामांनाही आता वेग आला आहे. स्थानकावर सध्या विस्तार, सुविधा उभारणी आणि प्रवासी व्यवस्थापन सुधारणा एकाचवेळी सुरू करण्यात आल्या आहेत. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

पहिली लोकल कधी धावणार?

panvelkarjat

कर्जत-पनवेल हा मार्ग सुरू होण्याची अधिकृत तारीख जाहीर नसली तरी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या मार्गावर पहिली लोकल धावण्याची शक्यता आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

29 किलोमीटर लांबीचा नवीन मार्ग

panvelkarjat

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आणि मध्य रेल्वे यांच्या संयुक्त प्रकल्पातून हा सुमारे 29 किलोमीटर लांबीचा नवीन मार्ग साकारला जात आहे. कर्जत, चौक, मोहोपाडा, रसायनी आणि पनवेल अशी स्थानके येथे प्रस्तावित आहेत. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

कामे प्रगत टप्प्यात

panvelkarjat

प्रकल्पातील बोगदे, पूल आणि ट्रॅकची कामे प्रगत टप्प्यात पोहोचली आहेत. पनवेलजवळील इंटरचेंज सुविधा आणि सिग्नलिंग कामे निर्णायक अवस्थेत पोहोचली आहेत.प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन पनवेल स्थानकातील कामांना वेग आला आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

पनवेल ठरणार महत्वाचे इंटरचेंज

panvelkarjat

कर्जत लोकल सुरू झाल्यानंतर पनवेल हे महत्त्वाचे इंटरचेंज ठरणार आहे. त्यामुळे लोकल प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवली जात आहे. उंची सुधारली जात आहे. भविष्यातील 12 डब्यांच्या लोकलचा विचार करून नियोजन केले जात आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

काम वेगात सुरू

panvelkarjat

प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन नवीन पादचारी पुलाचे कामही वेगात सुरू आहे. हा पूल नवीन प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. पुलावर लिफ्ट, एस्कलेटरची सुविधा असणार आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व

panvelkarjat

नव्या मार्गिकेमुळे कर्जत परिसराला नवी मुंबईशी थेट उपनगरी संपर्क मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता हा मार्ग भविष्यातील महत्त्वाचा रेल्वे कॉरिडॉर ठरणार आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

