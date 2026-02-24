कर्जतवरुन थेट ट्रेनने गाठता येणार नवी मुंबई विमानतळ; पहिली लोकल कधी धावणार? वाचा सर्व UPDATES
Navi Mumbai Airport Local Train Connectivity: नवी मुंबई विमानतळाला थेट रेल्वेची कनेक्टीव्हिटी मिळण्याच्या मार्गातील महत्त्वाच्या टप्प्यावर काम सुरु झालं असून हा मार्ग कधी सुरु होणार याबद्दलची प्रथामिक माहितीही समोर आली आहे. नेमकं काय काम सुरु आहे आणि पहिली रेल्वे कधी धावणार याबद्दल जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Feb 24, 2026, 09:24 AM IST
1/9
नवी मुंबई एअरपोर्टला नेमकी लोकल ट्रेन कनेक्टीव्हिटी मिळणार कशी?
2/9
एक पाऊल पुढे
3/9
कामांना आता वेग आला
4/9
पहिली लोकल कधी धावणार?
5/9
29 किलोमीटर लांबीचा नवीन मार्ग
6/9
कामे प्रगत टप्प्यात
7/9
पनवेल ठरणार महत्वाचे इंटरचेंज
8/9
काम वेगात सुरू
9/9