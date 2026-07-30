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बालपणीच्या अपघातात गमावला हात, पण जिद्दीच्या बळावर नाशिकच्या दिलीप गावित बनला भारताचा 'गोल्डन बॉय'! जाणून घ्या प्रवास

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 30, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:53 PM IST

महाराष्ट्रातील एका छोट्या गावात गरिबी आणि प्रतिकूल परिस्थितीत वाढलेल्या दिलीप गावित याने मोठी मजल मारत 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत  सुवर्णपदक जिंकून आणि स्पर्धेचा नवा विक्रम प्रस्थापित करून देशाचे नाव उंचावले.

 

 

दिलीप महादू गावित 1/8

दिलीप महादू गावित

कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ मध्ये भारताच्या दिलीप महादू गावित यांनी पुरुषांच्या १०० मीटर टी४७ शर्यतीत १०.७१ सेकंदांची वेळ नोंदवत सुवर्णपदक पटकावले आणि नव्या स्पर्धा विक्रमाची नोंद केली. मात्र या सुवर्णयशामागे अथक परिश्रम, प्रतिकूल परिस्थितीशी दिलेला सामना आणि कधीही हार न मानणाऱ्या जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी दडलेली आहे.

 

छोट्याशा गावातून जागतिक मंचापर्यंत2/8

छोट्याशा गावातून जागतिक मंचापर्यंत

नाशिक जिल्ह्यातील तोरण डोंगरी या छोट्याशा गावात शेतकरी कुटुंबात दिलीप यांचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच घरच्या शेतीकामात आई-वडिलांना मदत करत त्यांचे बालपण गेले. आर्थिक परिस्थिती बेताची होती, पण मोठी स्वप्ने पाहण्याची हिंमत मात्र त्यांच्यात होती.

एका अपघाताने आयुष्य बदलले3/8

एका अपघाताने आयुष्य बदलले

दिलीप अवघे पाच-सहा वर्षांचे असताना झाडावरून पडल्याने त्यांच्या उजव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. गावात योग्य वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे वेळेवर उपचार होऊ शकले नाहीत. जखमेत संसर्ग वाढत गेला आणि अखेरीस डॉक्टरांना कोपराखालचा हात कापण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. इतक्या लहान वयात हात गमावणे कोणासाठीही मोठा धक्का असू शकतो. पण दिलीप यांनी या संकटाला शरण न जाता त्यालाच आपल्या यशाची प्रेरणा बनवले.

मातीच्या रस्त्यावर सुरू झाला धावण्याचा प्रवास4/8

मातीच्या रस्त्यावर सुरू झाला धावण्याचा प्रवास

हात गमावल्यानंतरही त्यांनी धावण्याची आवड सोडली नाही. गावातील कच्च्या रस्त्यांवर कोणत्याही आधुनिक सुविधांशिवाय ते नियमित सराव करत राहिले. त्यांची क्षमता सर्वप्रथम प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांच्या नजरेत भरली. काळे यांनी केवळ त्यांना प्रशिक्षणच दिले नाही, तर त्यांच्या कुटुंबालाही खेळात करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. सुरुवातीच्या काळात प्रशिक्षण, राहण्याची व्यवस्था आणि इतर खर्चही त्यांनी उचलला.

सुरुवातीला सर्वसाधारण खेळाडूंमध्येच खेळण्याचा निर्धार5/8

सुरुवातीला सर्वसाधारण खेळाडूंमध्येच खेळण्याचा निर्धार

दिलीप यांची विचारसरणी इतरांपेक्षा वेगळी होती. सुरुवातीला त्यांनी पॅरा स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास नकार दिला. स्वतःला सिद्ध करायचे असेल, तर आधी सर्वसाधारण खेळाडूंमध्ये स्पर्धा करावी, असा त्यांचा विश्वास होता. त्यांनी राष्ट्रीय अंडर-१८ स्पर्धेच्या २०० मीटर अंतिम फेरीत प्रवेश मिळवला. तसेच 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स'मध्ये महाराष्ट्राच्या ४×१०० मीटर रिले संघासोबत पदकही जिंकले. एका हाताने बॅटनची देवाणघेवाण करणे सोपे नसतानाही त्यांनी ते यशस्वीपणे करून दाखवले. यानंतर प्रशिक्षकांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी पॅरा अॅथलेटिक्समध्ये प्रवेश केला आणि त्यांच्या कारकिर्दीला नवे वळण मिळाले.

आशियाई सुवर्णापासून कॉमनवेल्थच्या शिखरापर्यंत6/8

आशियाई सुवर्णापासून कॉमनवेल्थच्या शिखरापर्यंत

२०२३ च्या जागतिक पॅरा अॅथलेटिक्स स्पर्धेत ४०० मीटर टी४७ प्रकारात चौथे स्थान मिळवत त्यांनी पॅरिस पॅरालिम्पिक आणि आशियाई पॅरा स्पर्धांसाठी पात्रता मिळवली. हांगझोऊ आशियाई पॅरा स्पर्धेत ४०० मीटर टी४७ प्रकारात सुवर्णपदक जिंकत भारताला ऐतिहासिक १००वे पदक मिळवून दिले. पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये ते अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचले, जरी पदक त्यांच्या हाती लागले नाही. २०२५ च्या जागतिक स्पर्धेतही त्यांनी चौथे स्थान मिळवले, मात्र आशियाई विक्रम प्रस्थापित करून आपली क्षमता जगासमोर सिद्ध केली.

४०० मीटरऐवजी १०० मीटरमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी7/8

४०० मीटरऐवजी १०० मीटरमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी

कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ मध्ये ४०० मीटर शर्यतीचा समावेश नसल्याने दिलीप यांनी संपूर्ण लक्ष १०० मीटरवर केंद्रित केले. दुबई ग्रँड प्रीमध्ये सुवर्णपदक, बेंगळुरू ओपनमध्ये आशियाई विक्रम आणि त्यानंतर जागतिक क्रमवारीत १०० व ४०० मीटर या दोन्ही प्रकारांत अव्वल स्थान अशी त्यांची दमदार वाटचाल सुरू राहिली. ग्लास्गोमध्ये पावसाळी वातावरणात झालेल्या अंतिम शर्यतीत त्यांनी १०.७१ सेकंदांची वेळ नोंदवत सुवर्णपदक जिंकले आणि नवा स्पर्धा विक्रम केला. भारताच्या मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनकाथ यांनी रौप्यपदक जिंकत भारताला ऐतिहासिक 'वन-टू फिनिश' मिळवून दिली.

सुवर्ण पदकानांतर काय म्हणाले?8/8

सुवर्ण पदकानांतर काय म्हणाले?

विजयानंतर दिलीप म्हणाले, "सुरुवात अपेक्षेइतकी चांगली झाली नव्हती. पण जसजशी शर्यत पुढे सरकत गेली, तसतसा वेग वाढवत मी आघाडी घेतली. देशासाठी सुवर्णपदक जिंकणे हा अविस्मरणीय क्षण आहे." पावसामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांबद्दल ते म्हणाले, "थंड वातावरणामुळे शरीर लवकर तयार होत नाही. योग्य टायमिंग मिळवणे कठीण होते. तरीही मी माझ्या सर्वोत्तम कामगिरीवर लक्ष केंद्रित केले."

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