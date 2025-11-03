आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती?
World Cup 2025 : विश्वचषक फायनलमध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी दक्षिण आफ्रिकेला हरवून इतिहास रचला. भारताने 52 वर्षांत पहिल्यांदाच महिला विश्वचषक जिंकून तिरंगा फडकवला आहे.
Neha Choudhary | Nov 03, 2025, 06:01 PM IST
महिला क्रिकेटमध्ये एकदिवसीय विश्वचषक 1973 मध्ये सुरू झाली. तेव्हापासून तब्बल 52 वर्षांचा भारतीय महिला संघाचा वनवास संपला असून त्यांनी विश्वचषकावर 52 वर्षांनी नाव कोरलं आहे. या टीमची एक खेळाने पालकांना अभिमानाचा क्षण दिला आहे. आई - वडील रोजगार, भाऊ रिक्षा चालक अशा कुटुंबातील या लेक आज विश्वचषक विजेती टीमचा भाग आहे.
आम्ही बोलतोय टीम इंडियाची शक्तिशाली विकेटकीपर-फलंदाज उमा छेत्रीबद्दल. उमा छेत्री ही भारताच्या 2025 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग आहे. 23 वर्षीय विकेटकीपर-फलंदाजाने 26 ऑक्टोबर रोजी 2025 च्या विश्वचषकातील बांगलादेशविरुद्धच्या गट सामन्यात एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. या सामन्यात तिने विकेटकीपरची भूमिका बजावली होती, पण पावसामुळे सामना वाया गेल्यामुळे तिला फलंदाजीची संधी मिळाली नव्हती.
