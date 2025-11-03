English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती?

World Cup 2025 : विश्वचषक फायनलमध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी दक्षिण आफ्रिकेला हरवून इतिहास रचला. भारताने 52 वर्षांत पहिल्यांदाच महिला विश्वचषक जिंकून तिरंगा फडकवला आहे. 

Neha Choudhary | Nov 03, 2025, 06:01 PM IST
World Cup 2025

महिला क्रिकेटमध्ये एकदिवसीय विश्वचषक 1973 मध्ये सुरू झाली. तेव्हापासून तब्बल 52 वर्षांचा भारतीय महिला संघाचा वनवास संपला असून त्यांनी विश्वचषकावर 52 वर्षांनी नाव कोरलं आहे. या टीमची एक खेळाने पालकांना अभिमानाचा क्षण दिला आहे. आई - वडील रोजगार, भाऊ रिक्षा चालक अशा कुटुंबातील या लेक आज विश्वचषक विजेती टीमचा भाग आहे. 

uma chetry

आम्ही बोलतोय टीम इंडियाची शक्तिशाली विकेटकीपर-फलंदाज उमा छेत्रीबद्दल. उमा छेत्री ही भारताच्या 2025 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग आहे. 23 वर्षीय विकेटकीपर-फलंदाजाने 26 ऑक्टोबर रोजी 2025 च्या विश्वचषकातील बांगलादेशविरुद्धच्या गट सामन्यात एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. या सामन्यात तिने विकेटकीपरची भूमिका बजावली होती, पण पावसामुळे सामना वाया गेल्यामुळे तिला फलंदाजीची संधी मिळाली नव्हती.

uma chetry

उमा छेत्री ही आसाममधील काझीगरंगा राष्ट्रीय उद्यानाजवळील बोकाखत या छोट्याशा गावाची आहे. तिचे दोन्ही पालक शेतात रोजंदारीवर काम करतात. तिच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. तिच्या पालकांना आधार देण्यासाठी, उमा छेत्रीने इतरांच्या शेतातही काम केलंय.

uma chetry

उमा छेत्रीची क्रिकेटर म्हणून कारकीर्द घडवण्यात तिच्या आईनेही मोठी भूमिका बजावली आहे. वयाच्या तिसऱ्या वर्षी तिच्या आईने तिला वाढदिवशी प्लास्टिकची बॅट गिफ्ट दिली. उमा छेत्रीचे क्रिकेटर होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, तिच्या भावाने रिक्षा चालवायला सुरु केली.

uma chetry

उमा छेत्रीलाही क्रिकेटपटू होण्यासाठी दहावीनंतर शिक्षण सोडावे लागले. आज ती भारताच्या विश्वचषक विजेत्या संघात आहे. एका छोट्या शहरातील मुलीपासून ते विश्वविजेत्यापर्यंत, उमा छेत्रीने तिच्या त्याग आणि अढळ श्रद्धेने भारतातील सर्वांना प्रेरणादाय आहे. 

uma chetry

वयाच्या आठव्या वर्षी, उमा छेत्री दररोज 16 किलोमीटर चालत क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रात जायची. तिच्या कुटुंबाच्या कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे, उमा छेत्रीला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागलं आहेत. पण तिने परिस्थितीला महत्त्व न देता त्या अडथळ्यांना मात करत भारतीय संघात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 

uma chetry

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघात तिचा समावेश तिच्या कठोर परिश्रम आणि समर्पणाचे प्रतीक मानल जात आहे. उमा छेत्री भारतासाठी एकदिवसीय सामना खेळणारी आसाममधील दुसरी महिला ठरली. 26 ऑक्टोबर 2025 रोजी, तिला उपकर्णधार स्मृती मानधनाने पदार्पण कॅप दिली आहे.  

uma chetry

तिच्या एकदिवसीय सामन्यात पदार्पणापूर्वी, उमा छेत्रीने भारतासाठी सात टी20 सामने खेळले होते. तिचा शेवटचा टी20 सामना डिसेंबर 2024 मध्ये त्याच मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध झाला होता. 

uma chetry

उमा छेत्री 2023 च्या हांगझोऊ इथल्या आशियाई स्पर्धेत भारताच्या सुवर्णपदक विजेत्या संघाचाही भाग होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला, तिने एसीसी महिला टी20 इमर्जिंग टीम्स आशिया कपमध्ये भारत अ संघाचे प्रतिनिधित्व देखील केलंय. उमाने 2023 मध्ये यूपी वॉरियर्सकडून महिला प्रीमियर लीगमध्ये पदार्पण केलंय.

