Marathi News
Parle-G होणार आणखी स्वस्त, 1 डिसेंबरपासून तुमच्यासाठी काय असणार खास? जाणून व्हाल खूश!

तुमचे आवडते बिस्किट पारले जी देखील स्वस्त होणार आहे. जीएसटी कपातीनंतर पारलेने त्यांची नवीन दर यादी देखील जारी केली आहे. 

Pravin Dabholkar | Oct 14, 2025, 03:38 PM IST
Parle-G होणार आणखी स्वस्त, 1 डिसेंबरपासून नव्या पॅकेटमध्ये काय असणार खास?

Parle G Price: २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दर लागू झाले. नवीन कर स्लॅब अंतर्गत अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत.

नवीन दर

आता, तुमचे आवडते बिस्किट, पारले जी देखील स्वस्त होणार आहे. जीएसटी कपातीनंतर पारलेने त्यांची नवीन दर यादी देखील जारी केली आहे.

जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल

जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल झाल्यानंतर, पारले जी सह पारले बिस्किटे स्वस्त झाली आहेत. डिसेंबरपर्यंत कमी एमआरपी आणि जास्त वजन असलेले नवीन पॅकेट बाजारात उपलब्ध होतील, अशी माहिती कंपनीचे उपाध्यक्ष मयंक शाह यांनी दिली.

किंमत कपात वजन कमी झाल्यामुळे नाही तर

१ डिसेंबरपासून, नवीन पॅकेटसह बिस्किटे कमी किमतीत बाजारात उपलब्ध होतील. किंमत कपात वजन कमी झाल्यामुळे नाही; समान वजन असलेल्या बिस्किटांच्या पॅकेजची किंमत कमी केली जात आहे. ५ रुपयांचा पारले जी पॅकेज आता ४.५० रुपयांना आणि १० रुपयांचे पॅकेज ९ रुपयांना उपलब्ध असेल. 

बिस्किटे स्वस्त

जीएसटी सुधारणांनंतर एफएमसीजी कंपन्यांना किंमती समायोजित करणे सोपे राहिले नाही. कर कपातीनंतर, पॅकेज आकार, वजन आणि किंमतीबाबत काही गोंधळ निर्माण झालाय, असे पारलेचे उपाध्यक्ष मयंक शाह यांनी सांगितले.

पहिल्या टप्प्यात काय?

यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे आणि एफएमसीजी कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन पॅकेजेसमध्ये सुधारणा करण्यासाठी साधारणपणे दीड ते दोन महिने लागतात. नवीन पॅकेजेसच्या वेळापत्रकाबद्दल सविस्तरपणे सांगताना त्यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात मोठ्या आणि जास्त किमतीच्या पॅकेजेसचे एमआरपी कमी केले जातील.

बदल ग्राहकांना हळूहळू दिसतील

त्यानंतर, कमी एमआरपी असलेल्या लहान पॅकेजेस, ज्यांचा बाजारातील अंदाजे ६०-७० टक्के वाटा आहे, त्यात सुधारणा केल्या जातील. नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला हे बदल ग्राहकांना हळूहळू दिसून येतील.

पारले जी ची नवीन किंमत काय असेल?

कमी एमआरपी असलेल्या उत्पादनांवर चर्चा करताना शाह म्हणाले की, ५ रुपयांच्या पॅकेटची किंमत ४.५ रुपये आणि १० रुपयांच्या पॅकेटची किंमत ९ रुपये असू शकते.

नवीन जीएसटी सुधारणा

नवीन जीएसटी सुधारणा २२ सप्टेंबरपासून लागू झाल्या. या सुधारणांअंतर्गत, सरकारने दैनंदिन वापरापासून ते वाहनांपर्यंतच्या वस्तूंवरील कर लक्षणीयरीत्या कमी केले. 

