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शरद पवारांचा आधार, तर पाठीशी अजितदादांचा आशीर्वाद...; पार्थ पवार आणि कायनात दारा यांच्या साखरपुड्याचे PHOTOS

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:21 AM IST

पार्थ पवार आणि कायनात दारा यांचा साखरपुडा मोजक्याच उपस्थितांमध्ये पार पडला. या साखरपुड्याचे काही फोटो समोर आले आहेत. 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार (Parth Pawar engagement) आणि कायनात दारा (Kaiynaat Dara) यांचा साखरपुडा बुधवारी पुण्यात पार पडला. 

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शरद पवारांचा आधार, तर पाठीशी अजितदादांचा आशीर्वाद...; पार्थ पवार आणि कायनात दारा यांच्या साखरपुड्याच

खासदार पार्थ पवार यांचा साखरपुडा पुण्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पडला. यावेळी पुन्हा एकदा संपूर्ण पवार कुटुंब उपस्थित होते. 

 

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पार्थ पवार आणि कायनात दार यांच्या साखरपुड्याचे फोटो समोर आले आहेत. कायनात यांनी निळ्या रंगाची साडी नेसली होती. तर पार्थ पवारांनी मोती रंगाची शेरवानी परिधान केली होती. 

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स्टेजच्या एका बाजूला पार्थ पवार-कायनात दार यांचा अजित दादांसोबतचा फोटो आहे. या फोटोच्या मागे पांडुरंगाची मूर्तीही दिसत आहे. साखरपुडा स्थळी पाठीमागे गणरायाची मूर्ती पाहायला मिळतेय. तर एका बाजूला अजित दादांचा फोटो पाहायला मिळतोय. 

 

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 पार्थ पवारांच्या साखरपुड्यासाठी संपूर्ण पवार कुटुंब उपस्थित होते. रेवती सुळे आणि सारंग लखानीदेखील उपस्थित होते. 

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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील उपस्थित होते. तसंच, सोहळ्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व 40 आमदार उपस्थित होते. 

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 तसंच, साखरपुड्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील उपस्थित होते. 

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यावेळी साखरपुड्याला शरद पवार, प्रतिभा पवार, सुप्रिया सुळे, रेवती सुळे, सदानंद सुळे, रोहित पवार, राजेंद्र पवार, सुनंदा पवार, कुंती पवार, सई पवार, छगन भुजबळ, दत्तात्रय भरणे, आण्णा बनसोडे, संजय बनसोडे, अदिती तटकरे, आदर पुनावाला,नरहरी झिरवाळ, हसन मुश्रीफ, रुपाली चाकणकर,हिरामण खोतकर,अरुण लखानी, बाबासाहेब पाटील, प्रफुल्ल पटेल हे उपस्थित होते.

TAGS:
Parth Pawar and Kayinaat Dara engagement photos pawar family and ajit pawar

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