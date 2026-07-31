/साखरपुडा समारंभात वडील अजित पवारांच्या आठवणींत पार्थ भावूक, कुटुंबातील हळव्या क्षणांचे Photo समोर

Parth Pawar And Kaynat Dara Engagment : बुधवार 29 जुलै रोजी पार्थ पवार आणि कायनात दारा यांचा साखरपुडा पुण्यात पार पडला. मोजके नातेवाईक आणि काही राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील काही मंडळींच्या उपस्थित हा सोहळा पार पडला. मात्र यावेळी दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि वडील अजित पवार यांच्या आठवणीत पार्थ पवार भावुक झाल्याचे दिसले.
पुण्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार्थ पवार आणि कायनात दारा यांचा साखरपूडा बुधवारी पारपडला. यावेळी संपूर्ण पवार कुटुंब येथे उपस्थित होतं. सर्वांच्या उपस्थितीत दोघांचा साखरपुडा पार पडला.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार पार्थ आणि कायनात यांचं लग्न हे अजित पवार हयात असतानाच ठरलं होतं, मात्र दुर्दैवाने अजित पवारांच्या जाण्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
पार्थ पवार आणि कायनात दारा यांच्या साखरपुड्याला कुटुंबातील सर्वजण उपस्थित होते मात्र या समारंभात सर्वांनाच अजित पवार यांची पोकळी जाणवली. त्यांच्या आठवणीत वातावरण काहीकाळ भावुक झालं होतं.
वडिलांच्या आठवणीत पार्थ यांना अश्रू अनावर झाले, यावेळी कायनात यांनी पार्थ यांना सावरलं आणि भावनिक मिठी मारली. याचा भावुक प्रसंगाचा फोटो समोर आला आहे.
खासदार पार्थ पवार यांच्या विवाहासंदर्भात समाजात व्यक्त होत असलेल्या धार्मिक शंकांचे निरसन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील यांनी पूज्य शंकराचार्यांची भेट घेऊन मार्गदर्शन घेतले. त्यानुसार पार्थ आणि कायनात यांचं लग्न 27 फेब्रुवारी 2027 रोजी होणार आहे.
पवारांच्या होणाऱ्या सुनबाई कायनात दारा या मूळच्या चंदीगडच्या असून सध्या दिल्ली येथे वास्तव्यास आहेत. कायनात या मागील काही कार्यक्रमांमध्ये पार्थ पवार आणि कुटुंबासोबत दिसल्या होत्या.
कायनात या रेवती सुळेंच्या मुंबई येथे झालेल्या लग्नात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या सोबत दिसल्या होत्या आणि त्यानंतरच दोघांच्या नात्याविषयी चर्चा सुरु झाली. त्यानंतर अधिकृतपणे पवार कुटुंबाने दोघांच्या नात्याबाबत स्पष्टता दिली.