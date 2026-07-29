/पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा साखरपुडा संपन्न! बघा समारंभाचे Inside Photo

Parth Pawar Kainaat Dhar Engagement Ceremony: पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा साखरपुडा आज २९ जुलै रोजी पुण्यात संपन्न झाला. या सोहळ्याचे खास फोटोज एकदा बघाच
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा साखरपुडा आज २९ जुलै रोजी पुण्यात पार पडला आहे. आज संध्याकाळी साडे सहा वाजता साखरपुड्याचा मुहूर्त नियोजित होता आणि त्यानुसार हा सोहळा झाला.
या साखरपुडा सोहळ्यासाठी खास पाहुण्यांनीही हजेरी लावली होती. हा साखरपुडा पुण्यातील रीडस कार्लटन हॉटेल येथे पडणार पार पडला.
शरद पवार, प्रतिभा पवार, रेवती सुळे, सदानंद सुळे, रोहित पवार, राजेंद्र पवार, सुनंदा पवार, कुंती पवार, सई पवार, छगन भुजबळ, दत्तात्रय भरणे, आण्णा बनसोडे, संजय बनसोडे, अदिती तटकरे, आदर पुनावाला,नरहरी झिरवाळ, हसन मुश्रीफ, रुपाली चाकणकर,हिरामण खोतकर,अरुण लखानी, बाबासाहेब पाटील, यासारखे अनेक मान्यवर दाखल झाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ अजित पवार यांच्या विवाहाची तारीख निश्चित झाली असून, येत्या २७ फेब्रुवारी २०२७ रोजी बारामती येथे त्यांचा विवाहसोहळा पार पडणार आहे. विवाहापूर्वी आज (२९ जुलै) कुटुंबीय आणि अत्यंत जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत साध्या पद्धतीने साखरपुड्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
पार्थ पवार यांच्या होणाऱ्या पत्नी कायनात धार या मूळच्या चंदीगडच्या असून सध्या दिल्लीमध्ये वास्तव्यास आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचे पवार कुटुंबाशी घनिष्ठ संबंध असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. त्यामुळे त्यांच्या विवाहाच्या बातमीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
कायनात धार यांची उपस्थिती यापूर्वीही अनेकदा पार्थ पवार यांच्यासोबत पाहायला मिळाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी दोघांनी मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध महाकाल मंदिरात एकत्र दर्शन घेतले होते. त्या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते आणि त्यानंतर त्यांच्या नात्याबाबत विविध चर्चांना उधाण आले होते.
याशिवाय, पवार कुटुंबातील रेवती सुळे आणि उद्योजक सारंग लखानी यांच्या मुंबईतील विवाह सोहळ्यातही कायनात धार विशेष चर्चेत आल्या होत्या. त्या वेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्यासोबत कार्यक्रमस्थळी प्रवेश केला होता. या क्षणांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते.
पार्थ पवार यांच्यासोबत विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसणे, पवार कुटुंबाच्या कौटुंबिक समारंभांमध्ये सक्रिय सहभाग आणि आता विवाहाची अधिकृत घोषणा यामुळे कायनात धार यांच्याविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. येत्या फेब्रुवारीत बारामतीत होणाऱ्या या विवाहसोहळ्याकडे राजकीय तसेच सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.