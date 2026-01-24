English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • पॅसेंजर ट्रेनचं इंजिन सतत धावत का असतं? इंधन का वाया घालवतात? कारण असं की तुम्ही विचारही नसेल केला!

पॅसेंजर ट्रेनचं इंजिन सतत धावत का असतं? इंधन का वाया घालवतात? कारण असं की तुम्ही विचारही नसेल केला!

Passenger train engine:  या इंजिनला कुठे जायचं नसतं तरी असं का होतं असेल?यामागची कारणे जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Jan 24, 2026, 02:43 PM IST
पॅसेंजर ट्रेनचं इंजिन सतत धावत का असतं? इंधन का वाया घालवतात? कारण असं की तुम्ही विचारही नसेल केला!

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

Passenger train engine: तुम्ही ट्रेनने प्रवास करताना एक गोष्ट तुमच्या निदर्शनास आली असेल, ती म्हणजे रेल्वे ट्रॅकवर पॅसेंजर ट्रेनचं इंजिन सतत धावत असतं. या इंजिनला कुठे जायचं नसतं तरी असं का होतं असेल? यामुळे दररोज किती इंधन वाया जात असेल, याचा विचार आपल्या मनात येतो. यामागची कारणे जाणून घेऊया.

इंधन वाचतं?

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

बरेच लोक विचार करतात की इंजिन बंद केल्यास इंधन वाचेल, पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. उलट, इंजिन बंद केल्याने नंतर सुरू करण्यात जास्त इंधन खर्च होऊ शकते. हे एक प्रकारचे मिथक आहे, कारण ट्रेनच्या इंजिनला पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी वेळ लागतो आणि त्यात इंधनाचा मोठा वापर होतो.

इंजिनचा आवाज

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

स्टेशनवर ट्रेन थांबली असते, प्रवासी उतरले असतात, प्लॅटफॉर्म शांत असते, पण इंजिनची गडगडाट सुरूच राहते. हे दृश्य लोकांना आश्चर्यचकित करते आणि प्रश्न पडतो की ट्रेन चालत नसताना इंजिन बंद का नाही करत? यामागे केवळ खर्चाचा विचार नसून, सुरक्षितता आणि तांत्रिक गरजाही आहेत.

इंजिन बंद केल्यास

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

इंजिन बंद केल्यास ईंधन वाचेल असा विचार चुकीचा आहे. त्याऐवजी काही समस्या वाढू शकतात. उदाहरणार्थ, ब्रेक सिस्टम, लाइट्स किंवा एअर कंडिशनिंगसारख्या सहाय्यक यंत्रणांना शक्ती पुरवण्यासाठी इंजिन चालू राहणे आवश्यक असते. बंद केल्यास या गोष्टींवर परिणाम होऊ शकतो.

डिझेल इंजिन

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

डिझेल इंजिन असलेल्या ट्रेनला पूर्ण शक्ती मिळवण्यासाठी काही वेळ लागतो. इंजिन बंद झाल्यानंतर पुन्हा सुरू करण्यात 15 ते 20 मिनिटे लागू शकतात. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात डिझेल वापरले जाते, जे अनावश्यक खर्च ठरते.

सुरू करण्यासाठी किती इंधन

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

इंजिन सुरू करण्यात जेवढे इंधन लागते, तेवढ्यात ते इंजिन तासन्तास हलक्या वेगाने चालू शकते. म्हणजे, लहान थांब्यांसाठी इंजिन बंद करणे हे इंधन वाचवण्याऐवजी नुकसानकारक ठरते. हे गणित लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासन इंजिन चालू ठेवते.

सुरक्षिततेची गरज

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

इंजिन चालू ठेवणे हा बेजबाबदारपणा नाही, तर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. ट्रेनमध्ये ब्रेक सिस्टम कार्यरत ठेवण्यासाठी एअर प्रेशर आवश्यक असते, जे इंजिन चालू असल्याने मिळते. बंद केल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत समस्या उद्भवू शकतात.

तांत्रिक आणि व्यावहारिक कारणे

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

एकंदर, ट्रेनचे इंजिन प्लॅटफॉर्मवर थांबले असतानाही चालू ठेवण्यामागे तांत्रिक आणि व्यावहारिक कारणे आहेत. हे केवळ इंधनाच्या बचतीसाठी नाही, तर ट्रेनच्या एकूण कार्यक्षमतेसाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. यामुळे रेल्वे व्यवस्था अधिक विश्वासार्ह राहते.

सुरक्षित आणि खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर

Passenger train engine Diesel Locomotive indian Railway

ट्रेनचे इंजिन हे कार किंवा बससारखे साधे नसते. ते एक अतिशय क्लिष्ट यंत्र आहे. त्यामुळे ते बंद करण्यापेक्षा चालू ठेवणे अधिक सुरक्षित आणि खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते. विशेषतः डिझेल इंजिन असलेल्या ट्रेनमध्ये हे लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जातो. हे इंजिन बंद केल्यास नंतर सुरू करण्यात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे वेळ आणि इंधन दोन्ही वाया जातात.

