Pawan Kumar Birthday: संघर्षातून चमकलेला भारताचा ‘मॅट हिरो’, गीता फोगटचा जीवनसाथी आज साजरा करतो वाढदिवस!
Wrestler Pawan Kumar Birthday: पवन कुमार यांची कहाणी म्हणजे एका साध्या मुलाने मेहनतीच्या जोरावर भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन केल्याची प्रेरणादायी गाथा आहे. आज पावन कुमार त्याचा 32 वा बर्थडे साजरा करत आहे.
happy birthday pawan kumar: भारतीय कुस्तीपटू पवन कुमार सरोहा यांचा जन्म 16 ऑक्टोबर 1993 रोजी नांगल ठक्करण, दिल्ली येथे झाला. लहानपणापासूनच त्यांना कुस्तीची आवड होती आणि त्यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर स्थानिक स्पर्धांमधून राज्य आणि नंतर राष्ट्रीय स्तरावर प्रगती केली. त्यांनी शिक्षण महार्षी दयानंद विद्यापीठ, रोहतक येथे पूर्ण केले.
गावातील अखाड्यांमधून प्रेरणा
कुस्तीची प्रेरणा त्याच्या गावातील अखाड्यांमधून मिळाली. दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या त्याच्या गावात पारंपरिक दंगल संस्कृती खूप मजबूत होती, आणि तिथे स्थानिक पातळीवरील कुस्ती स्पर्धा नियमित होत. छोट्या वयातच पवन सकाळी लवकर उठून सरावासाठी जात असे. चिखलात घाम गाळणे, वजन उचलणे आणि गावातील ज्येष्ठ पहलवानांकडून तंत्र शिकणे हा त्याच्या दिवसाचा अविभाज्य भाग झाला.
आईवडिलांचा सपोर्ट
स्थानिक स्पर्धांमध्ये अनेक पदके जिंकली
कुस्ती प्रकारात विशेष कौशल्य
पवन कुमारने फ्रीस्टाइल कुस्ती प्रकारात विशेष कौशल्य दाखवले आहे. ते 86 किलो वजनी गटात स्पर्धा करतात. 2014 सालच्या कॉमनवेल्थ गेम्स (ग्लासगो) मध्ये त्याने भारतासाठी कांस्यपदक (ब्रॉन्झ मेडल) जिंकले. त्याच वर्षी त्यांनी एशियन गेम्स 2014 मध्येही भाग घेतला, जरी त्यात पदक मिळाले नाही. त्याने कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप, राष्ट्रीय आणि जूनियर स्तरावरील अनेक स्पर्धांमध्ये पदकं जिंकली आहेत. पवन याच्या खेळात आक्रमकता, शक्ती आणि तांत्रिक कसब यांचा सुंदर संगम दिसतो.
वैयक्तिक आयुष्य
