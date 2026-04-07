Paytm मधून डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी आता UPI पिनची गरजच नाही, जाणून घ्या काय आहे नवे अपडेट

Paytm News: पेटीएम अॅप वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता यूपीआय पिनशिवायही डिजिटल पेमेंट करता येणार आहे. काय आहेत बदल, जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर  

Manali Sagvekar | Apr 07, 2026, 05:50 PM IST
Paytm Appचे नवीन अपडेट

Paytm App Update: पेटीएम अॅपद्वारे पैशांची देवाण-घेवाण करताना पूर्वी तुमच्या पिन क्रमांकाचा वापर करावा लागत होता पण, आता पेटीएम अॅपमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे.  काय आहे हा बदल आणि वापरकर्त्यांसाठी फायदेशीर ठरणार की नाही? हे सदर बातमीतून जाणून घेऊया.   

एटीएममधून पैसे काढणेही शक्य

भारतात बहुतेक लोक डिजिटल पेमेंटसाठी पेटीएम अॅपचा वापर करतात. आता वापरकर्ते यूपीआय पेमेंटसाठी फेस आयडी किंवा फिंगरप्रिंट वापरू शकतात. तसेच कार्ड शिवाय एटीएममधून पैसे काढणेही शक्य झाले आहे.   

टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, पेटीएमबाबतचे हे बदल 1 एप्रिलपासून लागू झाले आहे. यानुसार वापरकर्त्यांना सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन करणे अनिवार्य आहे.   

फेस आयडी किंवा फिंगरप्रिंट

पेटीएमच्या या नवीन बदलामुळे वापरकर्त्यांना प्रत्येकवेळी यूपीआय पिन क्रमांकाचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही. फेस आयडी किंवा फिंगरप्रिंटचा वापर करून पेमेंट करू शकता.   

बायोमॅट्रिक कितपत सुरक्षित?

विशेष म्हणजे पेटीएमचे हे फिचर अँड्रॉईड आणि आयफोन या दोन्ही प्रकारच्या मोबाईलवर काम करेल. पण आता बायोमॅट्रिक कितपत सुरक्षित राहणार? हा प्रश्न उपस्थित होतो.   

बायोमॅट्रिक डेटा राहणार सुरक्षित

पेटीएमने एक प्रसिद्धीपत्रक जाहिर केले आहे, ज्यामध्ये या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि अधिक माहिती देण्यात आली आहे. वापरकर्त्यांचा बायोमॅट्रिक डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहणार आहे. कारण हा डेटा पेटीएम किंवा बँकेकडे साठवला जात नाही तर, तो फक्त वापरकर्त्यांच्या मोबाईमध्ये सुरक्षित राहतो. तसेच या फिचरचा वापर जास्तीत जास्त 5 हजार रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी करत येईल. हे फिचर इच्छेनुसार वापरता येईल.   

बायोमॅट्रिक फीचर कसे सुरू कराल?

सर्वप्रथम, पेटीएम अॅपमधील प्रोफाइन आयकॉनवर क्लिक करा.  सेटिंगमध्ये जाऊन फिंगरप्रिंटने पैसे भरा किंवा फेस आयडीने पैसे भरा यापैकी एक पर्याय निवडा.  तुमचे बँक खाते निवडा आणि त्यानंतर स्क्रिनवर दिलेल्या पायऱ्यांना फॉलो करत प्रक्रिया पूर्ण करा.  यानंतर तुम्ही बायोमॅट्रिकद्वारे सहजपणे पेमेंट करू शकाल. 

एटीएम कार्डशिवाय पैसे कसे काढाल?

तसेच जर तुम्ही एटीएम कार्ड आणायला विसरला असाल तर, क्युआर कोड स्कॅन करून, फेस आयडी किंवा फिंगरप्रिंट द्वारे पैसे सहज काढता येतील.   

