/Paytm Payments Bank बंद होणार, तुमच्या Wallet मधील पैशांचं काय? वाचा RBI चा निर्णय

पेटीएम पेमेंट्स बँकेबाबत एक मोठी घडामोड समोर आली आहे . दिल्ली उच्च न्यायालयाने बँक बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर काही महिन्यांनी हा निर्णय आला आहे.
आता बँकेच्या मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एका अधिकृत लिक्विडेटरची (Official Liquidator) नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरबीआयने एप्रिल 2026 मध्ये पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
केंद्रीय बँकेने म्हटले होते की, बँक सातत्याने नियामक नियमांचे पालन करत नव्हती आणि तिचे कामकाज ठेवीदारांच्या हितासाठी योग्य मानले जात नव्हते. आरबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाला बँक बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 8 जुलै आणि 22 जुलै 2026 रोजीच्या आपल्या आदेशांच्या आधारे पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) माजी मुख्य महाव्यवस्थापक गिरीकुमार एम. नायर यांची बँकेचे अधिकृत लिक्विडेटर (कंपनी बंद करणारे अधिकारी) म्हणून नियुक्ती केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता बँकेच्या सर्व मालमत्ता, दायित्वे आणि कायदेशीर कार्यवाहीवर देखरेख करतील. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अधिकृत लिक्विडेटरने 8 जुलै 2026 पासून बँकेच्या संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार ग्रहण केले आहेत. ते आता बँकेशी संबंधित सर्व निर्णय घेतील आणि बँक बंद करण्याची प्रक्रिया पुढे नेतील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पेटीएम पेमेंट्स बँक अनेक वर्षांपासून आरबीआयच्या देखरेखेखाली आहे. मार्च 2022मध्ये, आरबीआयने बँकेच्या प्रणाली आणि नियमांविषयी गंभीर चिंता व्यक्त करत नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली. जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2024 मध्ये, आरबीआयने बँकेवर अनेक निर्बंध लादले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर, खात्यांमध्ये निधी जमा करण्यावर आणि वॉलेट टॉप-अपसारख्या सेवा देण्यावर बंदी घालण्यात आली. वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे, आरबीआयने अखेर एप्रिल २०२६ मध्ये बँकेचा परवाना रद्द केला. आता, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पेटीएम पेमेंट्स बँक औपचारिकपणे बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ही कारवाई पेटीएमच्या मूळ फिनटेक कंपनीला नव्हे, तर पेटीएम पेमेंट्स बँकेला लागू होते, जी एका स्वतंत्र संस्थेमार्फत पेटीएम ॲप आणि इतर अनेक डिजिटल सेवा व व्यवसाय चालवते. बँकेच्या समापनाच्या प्रक्रियेदरम्यान ग्राहकांची प्रकरणे कायद्यानुसार सोडवली जातील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, पेटीएम वॉलेट, यूपीआय आणि क्यूआर कोड यांसारख्या सेवा बंद केल्या जातील का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. याचे उत्तर 'नाही' असे आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद झाल्याने पेटीएम ॲपमधील सर्व सेवांवर परिणाम होणार नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया