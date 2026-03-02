English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • टी20 वर्ल्ड कपमधून पाकिस्तान बाहेर पडल्यावर PCB ऍक्शन मोडवर, खेळाडूंवर ठोकला 50-50 लाखांचा दंड

टी20 वर्ल्ड कपमधून पाकिस्तान बाहेर पडल्यावर PCB ऍक्शन मोडवर, खेळाडूंवर ठोकला 50-50 लाखांचा दंड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये पाकिस्तानचा संघ सुपर 8 फेरीपर्यंत पोहोचला होता. मात्र पाकिस्तानचा संघ तीनपैकी एक सामना जिंकू शकला ज्यामुळे ते सेमी फायनलच्या रेसमधून बाहेर पडले. आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या खेळाडूंवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.   

Pooja Pawar | Mar 02, 2026, 11:01 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून पाकिस्तानचा संघ बाहेर पडल्यावर पीसीबीने खेळाडूंवर प्रत्येकी 50 लाख पाकिस्तानी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. भारतीय रुपयांमध्ये याची किंमत 12 लाख रुपये आहे.   

स्पर्धा जिंकल्यावर संघांना बक्षीस मिळाले अशी बातमी तुम्ही अनेकदा ऐकली असेल मात्र स्पर्धेतून पराभूत होऊन परतल्यावर खेळाडूंवर दंड ठोठावण्याचा अनोखा प्रकार प्रथमच समोर आलेला आहे.   

सूत्रांच्या मते अधिकाऱ्यांनी खेळाडूंना स्पष्टपणे सांगितलंय की आता प्रेम भरपूर झालं, आतापासून केवळ कामगिरीच्या आधारावर आर्थिक लाभ दिले जातील. टी20 वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यात नेदरलँड विरुद्ध पराभवापासून पाकिस्तान थोडक्यात वाचला होता. त्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेवर विजय मिळवला. त्यानंतर नामिबियाला पराभूत करून पाकिस्तान सुपर 8 मध्ये पोहोचला होता.   

सुपर 8 फेरीत न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तानचा पहिला सामना हा पावसामुळे रद्द झाला. त्यानंतर इंग्लंड विरुद्ध सुद्धा त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे त्यांचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचणं अवघड झालं. श्रीलंकेविरुद्ध सुपर 8 सामन्यात पाकिस्तानला विजय मिळाला, मात्र न्यूझीलंडने नेट रन रेटमध्ये बाजी मारली ज्यामुळे ग्रुप 2 मधून इंग्लंड आणि न्यूझीलंड हे दोन संघ सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झाले.   

श्रीलंकेविरुद्ध सुपर 8 चा सामना जिंकून सुद्धा पाकिस्तानचं टी 20 वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्ठात आलं आणि सर्व खेळाडू पुन्हा पाकिस्तानात परतले. पाकिस्तानी फॅन्स प्रमाणे बोर्ड अधिकारी हे पाकिस्तान संघाच्या प्रदर्शनाने नाखुश असून सूत्रांच्या माहितीनुसार टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूवर प्रत्येकी 50-50 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आलाय.   

भारताविरुद्ध पराभव झाल्यानंतर संघाला लगेचच या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. पीसीबी त्यांच्या अ श्रेणीतील खेळाडूंना दर महिना 4.5 लाख रुपये वेतन देते, तसेच आयसीसीच्या महसुलातून त्यांना 27 लाख रुपये सुद्धा मिळतात.   

ब श्रेणीतील पाकिस्तानी खेळाडूंना मासिक पगार 30 लाख आणि आयसीसीकडून 15 लाख रुपये मिळतात. क श्रेणीतील खेळाडूंना मासिक पगार 10 लाख आणि आयसीसीकडून 10 लाख मिळतात. ड श्रेणी मधील खेळाडूंना मासिक पगार 7 लाख आणि आयसीसीकडून 57 लाख रुपये मिळतात. तर सामन्याचे शुल्क वेगळे आहे. 1 जुलै 2025 ते 30 जून 2026 या कालावधीसाठी श्रेणी अ मधील कोणत्याही खेळाडूचा केंद्रीय करारात समावेश करण्यात आला नाही.

वर्ल्ड कप 2026 मध्ये पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहान हा सर्वाधिक 383 धावा करणारा फलंदाज होता. आश्चर्याची गोष्ट अशी की इतर अव्वल फलंदाज, सैम अयुब, सलमान अली आगा, बाबर आझम आणि उस्मान खान संपूर्ण स्पर्धेत वैयक्तिक 100 धावाही करू शकले नाहीत.  

तर गोलंदाजांमध्ये 10 विकेट घेणारा फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिक वगळता, संघातील इतर खेळाडूंनी सरासरी कामगिरी केली आहे. संघाच्या खराब कामगिरीमुळे कर्णधार सलमान अली आघावर सुद्धा पीसीबी कारवाई करू शकते. 

