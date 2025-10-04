रात्री लघवी करण्यासाठी उठावे लागते? किडनीची समस्या कशी सुरु होते? कशी घ्यायची काळजी? जाणून घ्या!
kidney problem symptoms:मूत्रपिंडाच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वी ओळखणे महत्त्वाचे आहे.
Pravin Dabholkar | Oct 04, 2025, 05:20 PM IST
1/9
रात्री लघवी करण्यासाठी उठावे लागते? किडनीची समस्या कशी सुरु होते? कशी घ्यायची काळजी? जाणून घ्या!
kidney problem symptoms: मूत्रपिंड (किडनी) हा आपल्या शरीराचा एक अत्यंत महत्त्वाचा अवयव आहे. रक्तातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकणे, रक्तदाब नियंत्रित करणे आणि शरीरातील द्रवपदार्थांचे संतुलन राखणे यासारखी महत्त्वाची कामे मूत्रपिंड करतात. परंतु, मूत्रपिंडाच्या समस्यांची लक्षणे गंभीर होईपर्यंत आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. यामुळे डायलिसिस किंवा किडनी प्रत्यारोपणासारख्या जटिल उपचारांची वेळ येऊ शकते.
2/9
सोपे बदल
3/9
लक्षणे ओळखा
मूत्रपिंडाच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. पाय, घोटे किंवा डोळ्यांभोवती सूज येणे, रात्री वारंवार लघवीला जावे लागणे, लघवीचे प्रमाण कमी होणे, अस्पष्ट थकवा, भूक मंदावणे, मळमळ किंवा उलट्या होणे ही लक्षणे मूत्रपिंडाच्या समस्यांचे संकेत असू शकतात. अशी लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
4/9
पाण्याचे पुरेसे सेवन
5/9
मीठाचे सेवन मर्यादित ठेवा
6/9
ताज्या आणि संतुलित आहाराचे महत्त्व
7/9
प्रथिनांचे जास्त सेवन टाळा
8/9
साखरेचे सेवन कमी करा
9/9