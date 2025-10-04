English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रात्री लघवी करण्यासाठी उठावे लागते? किडनीची समस्या कशी सुरु होते? कशी घ्यायची काळजी? जाणून घ्या!

kidney problem symptoms:मूत्रपिंडाच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वी ओळखणे महत्त्वाचे आहे.

Pravin Dabholkar | Oct 04, 2025, 05:20 PM IST
रात्री लघवी करण्यासाठी उठावे लागते? किडनीची समस्या कशी सुरु होते? कशी घ्यायची काळजी? जाणून घ्या!

kidney problem symptoms: मूत्रपिंड (किडनी) हा आपल्या शरीराचा एक अत्यंत महत्त्वाचा अवयव आहे. रक्तातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकणे, रक्तदाब नियंत्रित करणे आणि शरीरातील द्रवपदार्थांचे संतुलन राखणे यासारखी महत्त्वाची कामे मूत्रपिंड करतात. परंतु, मूत्रपिंडाच्या समस्यांची लक्षणे गंभीर होईपर्यंत आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. यामुळे डायलिसिस किंवा किडनी प्रत्यारोपणासारख्या जटिल उपचारांची वेळ येऊ शकते.

सोपे बदल

पटियाला येथील मणिपाल रुग्णालयातील कन्सल्टंट जनरल सर्जरी आणि रेनल ट्रान्सप्लांट तज्ज्ञ डॉ. संदीप कुमार यांनी मूत्रपिंड निरोगी ठेवण्यासाठी दैनंदिन जीवनात सोपे बदल सुचवले आहेत. त्यांच्या सल्ल्याच्या आधारे खालील महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

लक्षणे ओळखा

मूत्रपिंडाच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. पाय, घोटे किंवा डोळ्यांभोवती सूज येणे, रात्री वारंवार लघवीला जावे लागणे, लघवीचे प्रमाण कमी होणे, अस्पष्ट थकवा, भूक मंदावणे, मळमळ किंवा उलट्या होणे ही लक्षणे मूत्रपिंडाच्या समस्यांचे संकेत असू शकतात. अशी लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

पाण्याचे पुरेसे सेवन

मूत्रपिंड निरोगी ठेवण्यासाठी पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक आहे. डॉ. संदीप कुमार यांच्या मते, दिवसभरात 8-10 ग्लास पाणी प्यावे. यामुळे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि मूत्रपिंडात दगड तयार होण्याचा धोका कमी होतो. पाण्याचे नियमित सेवन मूत्रपिंडाच्या कार्यक्षमतेला चालना देते.

मीठाचे सेवन मर्यादित ठेवा

जास्त मीठ खाल्ल्याने मूत्रपिंडांवर ताण येतो आणि रक्तदाब वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे आहारातील मीठाचे प्रमाण कमी करावे. पॅकेज्ड स्नॅक्स, प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळून संपूर्ण धान्य आणि नैसर्गिक पदार्थांचा समावेश करावा.

ताज्या आणि संतुलित आहाराचे महत्त्व

मूत्रपिंडाच्या आरोग्यासाठी ताजी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि पातळ प्रथिनांचा समावेश असलेला आहार घ्यावा. यामुळे मूत्रपिंडांना आवश्यक पोषक तत्त्व मिळतात आणि त्यांचे कार्य सुधारते. प्रक्रिया केलेले आणि जंक फूड टाळणे फायदेशीर आहे.

प्रथिनांचे जास्त सेवन टाळा

प्रथिने शरीरासाठी आवश्यक असली, तरी जास्त प्रमाणात प्रथिनांचे सेवन मूत्रपिंडांवर दबाव आणते. डाळी, अंडी, मासे आणि पातळ मांस यांचा संतुलित आहारात समावेश करावा. जास्त प्रथिनयुक्त आहार टाळल्यास मूत्रपिंडांचे आरोग्य टिकून राहते.

साखरेचे सेवन कमी करा

सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स आणि जास्त साखरयुक्त पदार्थ मूत्रपिंडांना नुकसान पोहोचवतात. साखरेचे प्रमाण कमी करून नैसर्गिक गोड पदार्थ, जसे की फळे, निवडावीत. यामुळे मूत्रपिंडांवरील ताण कमी होतो आणि मधुमेहासारख्या आजारांचा धोका कमी होतो.

वेळीच घ्या वैद्यकीय सल्ला आणि उपचार

मूत्रपिंडाचा आजार गंभीर झाल्यास केवळ आहारातील बदल पुरेसे ठरत नाहीत. लघवीत रक्त येणे, मूत्रपिंडात वेदना किंवा लघवीचे प्रमाण खूपच कमी होणे अशी लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. प्रगत अवस्थेत डायलिसिस किंवा मूत्रपिंड प्रत्यारोपण आवश्यक होऊ शकते. नियमित तपासणी आणि वेळीच उपचाराने मूत्रपिंडाचे नुकसान टाळता येते.

