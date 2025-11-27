मार्गशीर्ष महिन्यात 'हे' पुण्य कर्म केल्यास लाभेल भगवान श्री विष्णूची कृपा
Margashirsha 2025 : मार्गशीर्ष हा भगवान श्रीविष्णूंचा सर्वांत प्रिय व अत्यंत पवित्र महिना असल्याने यात सकाळी लवकर उठणे, गंगा स्नान, मंत्र जप, तुळशी पूजा, गीतापठण, दान, सात्विक आहार व संयमाचे पालन केल्यास घरात सुख, शांती, समृद्धी नांदते आणि विष्णू कृपा कायम राहते.
