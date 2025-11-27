English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मार्गशीर्ष महिन्यात 'हे' पुण्य कर्म केल्यास लाभेल भगवान श्री विष्णूची कृपा

Margashirsha 2025 : मार्गशीर्ष हा भगवान श्रीविष्णूंचा सर्वांत प्रिय व अत्यंत पवित्र महिना असल्याने यात सकाळी लवकर उठणे, गंगा स्नान, मंत्र जप, तुळशी पूजा, गीतापठण, दान, सात्विक आहार व संयमाचे पालन केल्यास घरात सुख, शांती, समृद्धी नांदते आणि विष्णू कृपा कायम राहते.  

Nov 27, 2025, 03:12 PM IST
मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

सनातन धर्मातील सर्वात पवित्र महिना म्हणजे मार्गशीर्ष महिना. हा महिना भगवान श्री विष्णूचा प्रिय महिना आहे असे मानले जाते.   

मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

या महिन्यात पूजा, भक्ती आणि दान असे पुण्य कर्म केल्याने श्री विष्णूची कृपा कायम राहते. घरात सुख , शांति आणि समृद्धी टिकून  राहते.   

मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

या महिन्यात रोज सकाळी लवकर उठा. पवित्र गंगा जल पाण्यात मिसळून स्नान करा. स्वच्छ कपडे घालून एका शांत जागेवर बसा आणि 'ऊँ श्रीकृष्णाय नमः' किंवा 'ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय' या मंत्राचा जप करा.  

मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

रोज सकाळी आणि संध्याकाळी तुळशी समोर तुपाचा दिवा लावा. प्रार्थना करा. यामुळे घरातील सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते.   

मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

सनातन धर्मात दान करण्याला अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे गरजूंना कोणतेही धान्य, तांदूळ किंवा डाळ दान करा. दान करताना मनात दया आणि सन्मान ठेवा.  

मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

रोज भगवत गीतेचे पठण करा. शक्य नसेल तर, रोज एक श्लोक वाचण्यापासून सुरूवात करा. यामुळे वाचा शुद्ध होते आणि मानसिक शांतता मिळते.   

मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

मार्गशीर्ष महिन्यात मांसाहारी किंवा तामसी भोजन करणे टाळा. सात्विक आणि हलका आहार घ्या. सोबतच रोज सकाळी व्यायाम आणि ध्यान धारणा करा. ज्यामुळे तुमच्यातील संयम वाढण्यास मदत होईल.   

मार्गशीर्ष महिना

Margashirsha Month

शिवाय हा महिना  एक धार्मिक महिना आहे. यावेळी अंहकार, क्रोध, आळस, खोटे बोलणे आणि मोह या सगळ्यापासून स्वत:ला दूर ठेवा. तुमच्या वरिष्ठांचा आदर  करा.  

