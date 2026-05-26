/महिना ₹50000 पगार असेल तर तुम्हालाही जमा करता येतील 5 कोटींचा रिटायरमेंट फंड; कसं ते समजून घ्या

Personal Finance Tips: तुमच्या घरात सुद्धा महिना 50 हजार रुपये पगाराच्या माध्यमातून येत असतील तर तुम्ही निवृत्तीपर्यंत पाच कोटी रुपये जमा करु शकता, कसं ते समजून घेऊयात...
महिना ₹50000 पगार असेल तर तुम्हालाही जमा करता येतील 5 कोटींचा रिटायरमेंट फंड; हे सारं कसं शक्य आहे आणि एवढा पैसा कसा जमा करता येईल ते समजून घेऊयात अगदी सोप्या भाषेत...
आजही आपल्यापैकी अनेकांना गुंतवणुकीसंदर्भात संभ्रम आहे. 5 कोटी रुपयांचा रिटायरमेंट फंड हवा असेल तर खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते किंवा अत्यंत जास्त पगाराची आवश्यकता असते असं अनेकांना वाटतं. मात्र, वस्तुस्थिती अगदी वेगळी आहे.
दोन मूलभूत तत्त्वांचे पालन केलं तरी मासिक 50 हजार रुपये कमावणारी व्यक्तीसुद्धा 5 कोटी रुपयांचा निधी उभारू शकते. नियमितपणे गुंतवणूक करणे आणि उत्पन्न वाढेल तशी गुंतवणुकीची रक्कम वाढवणे या दोन गोष्टींमधील सातत्य हे टार्गेट गाठण्यात मोलाचा हातभार लावू शकतात.
मात्र आपल्या गुंतवणुकीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने वाढवली नाही, तर एवढा मोठा निधी म्हणजेच पाच कोटी रुपयांचा रिटायरमेंट फंड जमा करण्यासाठी 30 वर्षांहून अधिक कालावधी लागू शकतो.
समजा, मासिक 50 हजार रुपये कमावणारी एखादी व्यक्ती आपल्या पगाराच्या 30% रक्कम 'सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन' म्हणजेच एसआयपीद्वारे गुंतवत असेल आणि त्यावर 12% परतावा अपेक्षित धरला, तर पाच कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तिला साधारणपणे 31 वर्षांचा कालावधी लागेल.
12% वार्षिक परताव्याच्या दराने मासिक एसआयपीच्या माध्यमातून दर महिना 15 हजार रुपये 31 वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवले तर गुंतवलेली एकूण रक्कम 55 लाख 80 हजार रुपये इतकी होईल. यावर अपेक्षित परतावा 4.63 कोटी रुपयांचा मिळेल आणि एकूण 5.19 कोटी रुपये हाती येतील.
परंतु, मात्र दरवर्षी आपल्या एसयपीची रक्कम आठ टक्क्यांनी वाढवत नेली, तर हे उद्दिष्ट खूपच कमी कालावधीत गाठणे शक्य होईल.
म्हणजेच, जर मासिक 50 हजार रुपये कमावणारी व्यक्ती 15 हजार रुपयांची एसआयपी सुरू करते आणि दरवर्षी गुंतवणुकीची रक्कम 8 टक्क्याने वाढवत असेल (आणि यावर 12 टक्के वार्षिक परतावा मिळत असेल) तर ती व्यक्ती अवघ्या 26 वर्षांत 5.57 कोटी रुपयांचा रिटायरमेंट फंड उभारू शकते.
उदाहरणासहीत सांगायचं झालं तर, पहिल्या वर्षी मासिक एसआयपीची रक्कम 15 हजार रुपये असेल. दुसऱ्या वर्षी, 8 टक्के वाढीनंतर, ही रक्कम साधारणपणे 16,200 रुपये होईल. तिसऱ्या वर्षी ती वाढून 17,496 रुपयांच्या आसपास पोहोचेल आणि याच क्रमाने ती पुढेही वाढत राहील. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत)