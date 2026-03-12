English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • अरे देवा! चॉकलेटपेक्षाही स्वस्त मिळतंय पेट्रोल; जगातील सर्वात स्वस्त इंधन देणारे 5 देश!

अरे देवा! चॉकलेटपेक्षाही स्वस्त मिळतंय पेट्रोल; जगातील सर्वात स्वस्त इंधन देणारे 5 देश!

Cheapest Fuel: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरातील इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झालाय. अनेक देशांमध्ये इंधन महाग झालंय. पण जगातील सर्वात स्वस्त इंधन कोणत्या देशात आणि किती रुपयांना मिळतं?

Pravin Dabholkar | Mar 12, 2026, 01:55 PM IST
1/9

अरे देवा! चॉकलेटपेक्षाही स्वस्त मिळतंय पेट्रोल; जगातील सर्वात स्वस्त इंधन देणारे 5 देश!

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

Cheapest Fuel: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरातील इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झालाय. अनेक देशांमध्ये इंधन महाग झालंय. पण जगातील सर्वात स्वस्त इंधन कोणत्या देशात आणि किती रुपयांना मिळतं? याबद्दल माहिती आहे का? 

2/9

चॉकलेटच्या किंमतीपेक्षाही स्वस्त

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

एका अहवालानुसार काही देशांमध्ये इंधन चॉकलेटच्या किंमतीपेक्षाही स्वस्त आहे. इराणमध्ये पेट्रोल फक्त 2.68 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 0.55 रुपये आहे. हे देश सरकारी अनुदान आणि तेल साठ्यांमुळे स्वस्त इंधन देतात.

3/9

स्वस्त इंधनाचे मुख्य कारण

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

हे देश मोठ्या प्रमाणात तेल उत्पादन करतात, सरकारी अनुदान देतात आणि किंमत नियंत्रण ठेवतात. भारतात इंधन 87-94 रुपये प्रति लिटर आहे, तर हे देश त्यापेक्षा खूप कमी किंमती देतात.

4/9

इराण

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

येथे पेट्रोल 2.68 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 0.55 रुपये आहे. मोठ्या तेल साठ्यांमुळे आणि सरकारी अनुदानामुळे हे शक्य आहे.

5/9

व्हेनेझुएला

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

जगातील सर्वात मोठा तेल साठा असलेल्या या देशात पेट्रोल 3.23 रुपये आणि डिझेल 0.37 रुपये प्रति लिटर आहे. राज्य नियंत्रण आणि अनुदान हे मुख्य कारण आहे.

6/9

अँगोला

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

प्रमुख तेल उत्पादक देशात पेट्रोल 30.3 रुपये आणि डिझेल 40.3 रुपये प्रति लिटर आहे. देशांतर्गत उत्पादनामुळे किंमती कमी आहेत.

7/9

कुवेत

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

मजबूत तेल अर्थव्यवस्थेमुळे पेट्रोल 31.5 रुपये आणि डिझेल 34.6 रुपये प्रति लिटर आहे. सरकारी अनुदान हे वैशिष्ट्य आहे.

8/9

अल्जेरिया

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

सरकारी अनुदान आणि मोठ्या तेल-गॅस साठ्यांमुळे पेट्रोल 32.7 रुपये आणि डिझेल 20.7 रुपये प्रति लिटर आहे.

9/9

इतर देशांशी तुलना

Petrol cheaper than chocolate 5 countries

तुर्कमेनिस्तान, इजिप्त आणि कझाकिस्तान सारखे देशही स्वस्त इंधन देतात. भारताच्या तुलनेत हे दाखवते की ऊर्जा धोरण आणि संसाधने किंमतींवर कसा प्रभाव टाकतात.

