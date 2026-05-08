/Petrol-Diesel Price: इंधनाच्या दरात 10 ते 25 रुपयांची वाढ? सोशल मीडियावरील चर्चांमध्ये किती तथ्य? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर

महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल दर
अहमदनगर – ₹91.03, अकोला – ₹90.68, अमरावती – ₹91.42, औरंगाबाद – ₹91.26, भंडारा – ₹91.44, बीड – ₹92.04, बुलढाणा – ₹91.68, चंद्रपूर – ₹91.47, धुळे – ₹90.56, गडचिरोली – ₹92.03, गोंदिया – ₹91.95, ग्रेटर मुंबई – ₹90.03, हिंगोली – ₹91.84, जळगाव – ₹91.72, जालना – ₹92.03, कोल्हापूर – ₹91.77, लातूर – ₹92.03, मुंबई – ₹90.03, नागपूर – ₹90.96, नांदेड – ₹92.03, नंदुरबार – ₹91.59, नाशिक – ₹91.25, धाराशिव – ₹91.85, पालघर – ₹90.57, परभणी – ₹92.03, पुणे – ₹90.35, रायगड – ₹90.29, रत्नागिरी – ₹91.81, सांगली – ₹91.57, सातारा – ₹91.25, सिंधुदुर्ग – ₹92.03, सोलापूर – ₹90.71, ठाणे – ₹90.42, वर्धा – ₹91.34, वाशीम – ₹91.60, यवतमाळ – ₹90.72