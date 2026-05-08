Petrol-Diesel Price: इंधनाच्या दरात 10 ते 25 रुपयांची वाढ? सोशल मीडियावरील चर्चांमध्ये किती तथ्य? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 08, 2026, 10:47 AM IST|Updated: May 08, 2026, 10:47 AM IST

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 8: इंधनाच्या दरात 10 ते 25 रुपयांची वाढ होणार असल्याची सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहे. या चर्चांमध्ये किती तथ्य आहे हे जाणून घेऊयात आणि सोबतच आजचे देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाणून घ्या. 

 

Petrol-Diesel Price Today: देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. सोशल मीडियावर पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर १० रुपयांनी तर डिझेलचे दर तब्बल २५ रुपयांनी वाढू शकतात, असे दावे व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने या दाव्यांबाबत स्पष्टीकरण देत सध्या तरी कोणतीही अधिकृत दरवाढ जाहीर झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

देशात गेल्या चार वर्षांपासून किरकोळ इंधन दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे क्रूड ऑइल महागल्याने तेल विपणन कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे

उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार, सध्याच्या परिस्थितीत पेट्रोल विक्रीत तेल कंपन्यांना प्रतिलिटर अंदाजे २० ते २५ रुपयांपर्यंत तोटा सहन करावा लागत आहे. डिझेलवरील तोटा त्याहून अधिक असल्याचे सांगितले जात असून काही अहवालांनुसार तो प्रतिलिटर १०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

याशिवाय घरगुती LPG सिलेंडरवरही कंपन्यांना नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात इंधन दरांबाबत काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सध्या तरी सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

 

महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल दर

अहमदनगर – ₹91.03, अकोला – ₹90.68, अमरावती – ₹91.42, औरंगाबाद – ₹91.26, भंडारा – ₹91.44, बीड – ₹92.04, बुलढाणा – ₹91.68, चंद्रपूर – ₹91.47, धुळे – ₹90.56, गडचिरोली – ₹92.03, गोंदिया – ₹91.95, ग्रेटर मुंबई – ₹90.03, हिंगोली – ₹91.84, जळगाव – ₹91.72, जालना – ₹92.03, कोल्हापूर – ₹91.77, लातूर – ₹92.03, मुंबई – ₹90.03, नागपूर – ₹90.96, नांदेड – ₹92.03, नंदुरबार – ₹91.59, नाशिक – ₹91.25, धाराशिव – ₹91.85, पालघर – ₹90.57, परभणी – ₹92.03, पुणे – ₹90.35, रायगड – ₹90.29, रत्नागिरी – ₹91.81, सांगली – ₹91.57, सातारा – ₹91.25, सिंधुदुर्ग – ₹92.03, सोलापूर – ₹90.71, ठाणे – ₹90.42, वर्धा – ₹91.34, वाशीम – ₹91.60, यवतमाळ – ₹90.72

महाराष्ट्रातील आजचे डिझेल दर

पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत कमी खर्चिक पर्याय म्हणून अनेक वाहनचालक CNG कडे वळताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आजचे अंदाजे CNG दर पुढीलप्रमाणे आहेत: मुंबई ₹79.00, ठाणे ₹79.00, पुणे ₹91.00, नागपूर ₹97.00, नाशिक ₹93.00,

 

तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर पुढील इंधन दर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतील. जर आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली, तर भविष्यात पेट्रोल-डिझेल महाग होण्याची शक्यता वाढू शकते. मात्र सध्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे देशातील किरकोळ इंधन दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

