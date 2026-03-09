पाकिस्तानात एक लीटर पेट्रोल डिझेल किती रुपयांना मिळते?
पाकिस्तान एक लीटर पेट्रोल डिझेलची किंमत किती आहे.
Petrol Diesel Price In Pakistan : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराण-इस्रायलच्या युद्धात इराणकडून आखाती देशांमधल्या
ऑईल रिफायनरींवर हल्ले केले आहेत. कतार, कुवैतवरही हल्ले करण्यात आल्यानं त्या देशांनी तेलाचं उत्पादन थांबवलं आहे. त्यामुळेच जगभरात तेलाच्या किंमतीत
मोठी वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. अशातच पाकिस्तानही पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. जाणून घेऊया पाकिस्तान एक लिटर पेट्रोल डिझेल किती रुपयांना मिळते?