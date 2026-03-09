English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पाकिस्तानात एक लीटर पेट्रोल डिझेल किती रुपयांना मिळते?

पाकिस्तान एक लीटर पेट्रोल डिझेलची किंमत किती आहे.

Vanita Kamble | Mar 09, 2026, 11:43 PM IST
Petrol Diesel Price In Pakistan : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराण-इस्रायलच्या युद्धात इराणकडून आखाती देशांमधल्या
ऑईल रिफायनरींवर हल्ले केले आहेत. कतार, कुवैतवरही हल्ले करण्यात आल्यानं त्या देशांनी तेलाचं उत्पादन थांबवलं आहे. त्यामुळेच जगभरात तेलाच्या किंमतीत
मोठी वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. अशातच पाकिस्तानही पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. जाणून घेऊया पाकिस्तान एक लिटर पेट्रोल डिझेल किती रुपयांना मिळते?

इस्त्रायल-इराण युद्धाचा थेट भारतावर परिणाम झाला आहे. भारतात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पाकिस्तानातही कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. जाणून घेऊया पाकिस्तानात एक लीटर पेट्रोल डिझेल किती रुपयांना मिळते? 

इस्त्रायल-इराण युद्धामुळे तेल, पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानही ही समस्या निर्माण झाली आहे. 

भारतातील प्रमुख महानगरांमध्ये पेट्रोल प्रति लीटर 94 ते 105 रुपये प्रति लीटर आहे. 

 भारतातील प्रमुख महानगरांमध्ये डिझेलचा दर प्रति लीटर 90 रुपये आहे.   

पाकिस्तानात पेट्रोलचे दर प्रति लीटर 321.17  रुपये झाले आहेत.   

पाकिस्तानात  हाय-स्पीड डिझेलचे (HSD) दर देखील वाढले आहे. डिझेल प्रति लीटर 335.86 रुपये झाले आहे.  

पेट्रोल डिझेल ही दरवाढ पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वाढ आहे. यामुळे पाकिस्तानात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. 

यापूर्वी 16 फेब्रुवारी 2026 मध्ये पाकिस्तानात पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. पेट्रोल 258.17 रुपये प्रति लिटर झाले होते.  

