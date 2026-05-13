/Petrol-Diesel Price: महाराष्ट्रतील प्रत्येक शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे आजचे दर काय आहेत? जाणून घ्या

Petrol-Diesel and CNG Price Today on 13 May 2026: पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा सुरक्षेबाबतची चिंता वाढत असतानाही, 13 मे रोजी महाराष्ट्रतील प्रत्येक शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दर किती आहेत हे जाणून घेऊयात.
13 मे रोजी महाराष्ट्रातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर राहिले असले तरी जागतिक बाजारातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधन दरांवर दबाव कायम आहे.
केंद्र सरकारकडून अद्याप दरवाढ जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी भविष्यात परिस्थितीनुसार बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी नागरिकांना इंधन बचतीचं आवाहन केल्यानंतर इंधन वापराबाबत देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारनेही देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा कोणताही तुटवडा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सरकारी तेल कंपन्या सध्या जागतिक बाजारातील वाढीव दरांचा भार स्वतः सहन करत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल दर :
अहमदनगर : पेट्रोल ₹104.82, अकोला : पेट्रोल ₹104.11, अमरावती : पेट्रोल ₹105.11, बीड : पेट्रोल ₹105.50, भंडारा : पेट्रोल ₹105.03, बुलढाणा : पेट्रोल ₹104.79, चंद्रपूर : पेट्रोल ₹104.10, दक्षिण कन्नड : पेट्रोल ₹102.44, धुळे : पेट्रोल ₹104.16, गडचिरोली : पेट्रोल ₹104.92, गोंदिया : पेट्रोल ₹105.50, ग्रेटर मुंबई : पेट्रोल ₹103.68, हिंगोली : पेट्रोल ₹105.50, जळगाव : पेट्रोल ₹105.19, जालना : पेट्रोल ₹105.50, कोल्हापूर : पेट्रोल ₹104.49, लातूर : पेट्रोल ₹105.50, मुंबई : पेट्रोल ₹103.50, नागपूर : पेट्रोल ₹104.02, नांदेड : पेट्रोल ₹105.50, नंदुरबार : पेट्रोल ₹105.03, नाशिक : पेट्रोल ₹104.50, उस्मानाबाद : पेट्रोल ₹105.34, पालघर : पेट्रोल ₹104.52, परभणी : पेट्रोल ₹105.50, पुणे : पेट्रोल ₹103.82, रत्नागिरी : पेट्रोल ₹105.50, सांगली : पेट्रोल ₹104.02, सातारा : पेट्रोल ₹105.13, सिंधुदुर्ग : पेट्रोल ₹105.50, सोलापूर : पेट्रोल ₹104.37, सोनापूर : पेट्रोल ₹102.45, ठाणे : पेट्रोल ₹103.75, उत्तर कन्नड : पेट्रोल ₹104.00, वर्धा : पेट्रोल ₹104.55, वाशीम : पेट्रोल ₹104.90, यवतमाळ : पेट्रोल ₹105.65.
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेल दर:
अहमदनगर : डिझेल ₹91.02, अकोला : डिझेल ₹90.68, अमरावती : डिझेल ₹91.64, बीड : डिझेल ₹91.76, भंडारा : डिझेल ₹91.55, बुलढाणा : डिझेल ₹91.33, चंद्रपूर : डिझेल ₹90.67, दक्षिण कन्नड : डिझेल ₹90.18, धुळे : डिझेल ₹90.70, गडचिरोली : डिझेल ₹91.46, गोंदिया : डिझेल ₹92.03, ग्रेटर मुंबई : डिझेल ₹90.20, हिंगोली : डिझेल ₹91.57, जळगाव : डिझेल ₹90.93, जालना : डिझेल ₹92.03, कोल्हापूर : डिझेल ₹91.93, लातूर : डिझेल ₹92.03, मुंबई : डिझेल ₹90.03, नागपूर : डिझेल ₹90.58, नांदेड : डिझेल ₹92.03, नंदुरबार : डिझेल ₹91.54, नाशिक : डिझेल ₹91.02, उस्मानाबाद : डिझेल ₹91.85, पालघर : डिझेल ₹91.01, परभणी : डिझेल ₹92.03, पुणे : डिझेल ₹90.35, रत्नागिरी : डिझेल ₹92.03, सांगली : डिझेल ₹90.59, सातारा : डिझेल ₹91.62, सिंधुदुर्ग : डिझेल ₹92.03, सोलापूर : डिझेल ₹90.91, सोनापूर : डिझेल ₹93.99, ठाणे : डिझेल ₹90.26, उत्तर कन्नड : डिझेल ₹91.08, वर्धा : डिझेल ₹91.10, वाशीम : डिझेल ₹91.43, यवतमाळ : डिझेल ₹92.17.
महाराष्ट्रातील अंदाजे CNG दर: मुंबई – ₹79 ते ₹80 प्रति किलो, पुणे – ₹91 ते ₹92 प्रति किलो, ठाणे – ₹79 प्रति किलो, नवी मुंबई – ₹79 ते ₹80 प्रति किलो, नागपूर – ₹94 ते ₹96 प्रति किलो, नाशिक – ₹92 प्रति किलो, औरंगाबाद – ₹93 प्रति किलो
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती आणखी वाढल्यास भविष्यात पेट्रोल, डिझेल आणि CNG दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सध्या तरी देशांतर्गत बाजारात दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं चित्र दिसत आहे.