/Petrol Diesel Prices: सोने-चांदी पाठोपाठ पेट्रोल आणि डिझेलचेही दर वाढले? आजचे महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील किंमत

Petrol-Diesel and CNG Price Today on 14 May 2026: बुधवारी सोने-चांदीच्या दरात दरवाढ झाली आहे. आता आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही वाढ झाली आहे का याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...
१४ मे २०२६ रोजी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले असून नागरिकांना सध्या दिलासा मिळालेला दिसत आहे. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या असल्या, तरी भारतातील तेल कंपन्यांनी आज इंधन दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
मात्र तज्ज्ञांच्या मते, ही स्थिरता कायम राहील याची खात्री देता येत नाही. जागतिक परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास पुढील काही दिवसांत इंधन दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे तेल पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला असून त्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या आयात-आधारित देशांवर होऊ शकतो.
दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच नागरिकांना ऊर्जा बचतीचं महत्त्व समजून घेण्याचं आवाहन केलं आहे. पेट्रोल-डिझेलचा वापर जपून करण्यासोबतच इंधनाची उधळपट्टी टाळण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. तसेच अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर आणि खाद्यतेलाच्या वापरात संयम ठेवण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यांनंतर भविष्यात सरकारकडून काही कठोर आर्थिक किंवा ऊर्जा नियंत्रणाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतासाठी सध्याची परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक मानली जात आहे, कारण देश आपल्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चं तेल परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील किंमतींमध्ये होणारे बदल भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करतात. विशेषतः हॉर्मुज सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवर तणाव वाढल्यास तेल पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सध्या देशातील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोलचे दर असे आहेत. नवी दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपये, मुंबईत १०३.५४ रुपये, कोलकातामध्ये १०५.४५ रुपये, चेन्नईमध्ये १००.८० रुपये प्रति लिटर आहे. याशिवाय हैद्राबाद मध्ये पेट्रोलचा दर १०७.५० रुपये इतका असून, बेंगलोर मध्ये १०२.९६ रुपये प्रति लिटर दर कायम आहे. डिझेलच्या दरांमध्येही आज कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीमध्ये डिझेल ८७.६७ रुपये, मुंबईमध्ये ९०.०३ रुपये, कोलकात्यात ९२.०२ रुपये, तर चेन्नईमध्ये ९२.३९ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.
महाराष्ट्र पेट्रोल दर (शहर आणि दर):
अहमदनगर ₹104.70, अकोला ₹104.61, अमरावती ₹105.50, छत्रपती संभाजीनगर ₹105.21, भंडारा ₹104.73, बीड ₹105.28, बुलढाणा ₹104.44, चंद्रपूर ₹104.35, धुळे ₹104.16, गडचिरोली ₹104.92, गोंदिया ₹105.50, मुंबई उपनगर (Greater Mumbai) ₹103.50, हिंगोली ₹105.05, जळगाव ₹104.12, जालना ₹105.50, कोल्हापूर ₹104.49, लातूर ₹105.38, मुंबई ₹103.54, नागपूर ₹104.02, नांदेड ₹105.50, नंदुरबार ₹105.03, नाशिक ₹104.22, धाराशिव (उस्मानाबाद) ₹105.34, पालघर ₹104.52, परभणी ₹105.50, पुणे ₹103.87, रायगड ₹104.18, रत्नागिरी ₹105.50, सांगली ₹104.02, सातारा ₹104.88, सिंधुदुर्ग ₹105.51, सोलापूर ₹104.80, ठाणे ₹104.37, वर्धा ₹104.55, वाशिम ₹104.99, यवतमाळ ₹104.82.
महाराष्ट्र डिझेल दर (शहर आणि दर):
अहमदनगर ₹91.20, अकोला ₹91.16, अमरावती ₹92.03, छत्रपती संभाजीनगर ₹91.70, भंडारा ₹91.27, बीड ₹91.78, बुलढाणा ₹90.99, चंद्रपूर ₹90.92, धुळे ₹90.70, गडचिरोली ₹91.46, गोंदिया ₹92.03, मुंबई उपनगर (Greater Mumbai) ₹90.03, हिंगोली ₹91.57, जळगाव ₹90.67, जालना ₹92.03, कोल्हापूर ₹91.04, लातूर ₹91.89, मुंबई ₹90.03, नागपूर ₹90.58, नांदेड ₹92.03, नंदुरबार ₹91.54, नाशिक ₹90.75, धाराशिव (उस्मानाबाद) ₹91.85, पालघर ₹91.01, परभणी ₹92.03, पुणे ₹90.40, रायगड ₹90.68, रत्नागिरी ₹92.03, सांगली ₹90.59, सातारा ₹91.41, सिंधुदुर्ग ₹92.03, सोलापूर ₹91.33, ठाणे ₹90.86, वर्धा ₹91.10, वाशिम ₹91.52, यवतमाळ ₹91.37.
सरकारने सध्या तरी इंधनावर राशनिंग लागू करण्याचे किंवा पुरवठा मर्यादित करण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या मते, परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यात येत असून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत. सध्या ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम झालेला नसला, तरी जागतिक परिस्थिती अनिश्चित असल्यामुळे भविष्यात इंधन दर वाढण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे ऊर्जा बचतीबाबत केलेल्या आवाहनांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.