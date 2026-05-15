  /या शहरात फक्त 200 रुपयांचं पेट्रोल मिळणार! इंधनाचे आज 3 रुपयांनी दरही वाढले; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील Petrol Diesel चे भाव

'या' शहरात फक्त 200 रुपयांचं पेट्रोल मिळणार! इंधनाचे आज 3 रुपयांनी दरही वाढले; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील Petrol Diesel चे भाव

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 15, 2026, 08:06 AM IST|Updated: May 15, 2026, 08:06 AM IST

Petrol-Diesel Price Today on 15 May 2026: कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, 15 मे रोजी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली. आजचे महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घ्या. 

 

देशभरातील वाहनधारकांना पुन्हा एकदा महागाईचा मोठा झटका बसला आहे. आज, १५ मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर तब्बल ३ रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ आणि पश्चिम आशियातील वाढता तणाव यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधन दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

 

नव्या दरांनुसार राजधानी दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर ₹९७.७७ प्रति लिटरवर पोहोचला असून डिझेल ₹९०.६७ प्रति लिटर झाले आहे. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबादसह देशातील प्रमुख शहरांमध्येही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, वाहनधारक आणि वाहतूक व्यवसायावर अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या भाषणात नागरिकांना इंधनाची बचत करण्याचे आवाहन केले होते. अनावश्यक प्रवास टाळावा, इंधनाचा अपव्यय करू नये तसेच खाद्यतेलाचा वापर कमी करावा, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्याचबरोबर सध्या अत्यावश्यक नसलेल्या सोन्याच्या खरेदीलाही काही काळ थांबवण्याचा सल्ला त्यांनी दिल्याने देशात संभाव्य आर्थिक उपाययोजनांबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.

 

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशातील इंधन दरांवर होतो. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

महाराष्ट्रातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोल ₹१०६.६४ तर डिझेल ₹९३.१४ प्रति लिटर झाले आहे. पुण्यात पेट्रोल ₹१०७.०१ आणि डिझेल ₹९३.५१ दराने विकले जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात पेट्रोल पंपावर इंधन तुटवडा असल्याने पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा  बघायला मिळत आहेत. दुचाकीला केवळ 200 रुपयांचं पेट्रोल मिळणारतर  चारचाकींना 500 ते एक हजार रुपयांचं पेट्रोल मिळणार आहे. 

 

विशेष म्हणजे, सरकारकडून अद्याप इंधन नियंत्रण किंवा रेशनिंगसंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र वाढत्या जागतिक तणावामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे आगामी काळात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर: 

अहमदनगर ₹107.84 +3.14, अकोला ₹107.24 +2.63, अमरावती ₹108.27 +2.77, औरंगाबाद ₹108.56 +3.35, भंडारा ₹108.17 +3.44, बीड ₹108.41 +3.13, बुलढाणा ₹107.56 +3.12, चंद्रपूर ₹107.49 +3.14, धुळे ₹107.60 +3.44, गडचिरोली ₹108.63 +3.71, गोंदिया ₹108.65 +3.15, ग्रेटर मुंबई ₹106.64 +3.14, हिंगोली ₹108.42 +3.37, जळगाव ₹108.64 +4.52, जालना ₹108.63 +3.13, कोल्हापूर ₹107.73 +3.24, लातूर ₹108.49 +3.11, मुंबई ₹106.64 +3.10, नागपूर ₹107.14 +3.12, नांदेड ₹108.63 +3.13, नंदुरबार ₹108.17 +3.14, नाशिक ₹107.88 +3.66, उस्मानाबाद ₹108.48 +3.14, पालघर ₹107.65 +3.13, परभणी ₹108.63 +3.13, पुणे ₹107.01 +3.14, रायगड ₹106.90 +2.72, रत्नागिरी ₹108.64 +3.14, सांगली ₹107.62 +3.60, सातारा ₹108.02 +3.14, सिंधुदुर्ग ₹108.65 +3.14, सोलापूर ₹107.93 +3.13, ठाणे ₹107.08 +2.71, वर्धा ₹107.68 +3.13, वाशीम ₹107.77 +2.78, यवतमाळ ₹108.37 +3.55

महाराष्ट्रातील डिझलचे दर:

अहमदनगर ₹94.31 +3.11, अकोला ₹93.78 +2.62, अमरावती ₹94.78 +2.75, औरंगाबाद ₹95.01 +3.31, भंडारा ₹94.66 +3.39, बीड ₹94.89 +3.11, बुलढाणा ₹94.08 +3.09, चंद्रपूर ₹94.03 +3.11, धुळे ₹94.10 +3.40, गडचिरोली ₹95.14 +3.68, गोंदिया ₹95.15 +3.12, ग्रेटर मुंबई ₹93.14 +3.11, हिंगोली ₹94.91 +3.34, जळगाव ₹95.13 +4.46, जालना ₹95.14 +3.11, कोल्हापूर ₹94.24 +3.20, लातूर ₹94.97 +3.08, मुंबई ₹93.14 +3.11, नागपूर ₹93.68 +3.10, नांदेड ₹95.13 +3.10, नंदुरबार ₹94.65 +3.11, नाशिक ₹94.36 +3.61, उस्मानाबाद ₹94.95 +3.10, पालघर ₹94.12 +3.11, परभणी ₹95.14 +3.11, पुणे ₹93.51 +3.11, रायगड ₹93.40 +2.72, रत्नागिरी ₹95.14 +3.11, सांगली ₹94.14 +3.55, सातारा ₹94.52 +3.11, सिंधुदुर्ग ₹95.14 +3.11, सोलापूर ₹94.44 +3.11, ठाणे ₹93.53 +2.67, वर्धा ₹94.21 +3.11, वाशीम ₹94.28 +2.76, यवतमाळ ₹94.86 +3.49

