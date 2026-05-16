Petrol Diesel Price Today: नवीन निर्यात कर लागू, आज पुन्हा वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर? जाणून घ्या आजचे भाव

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 16, 2026, 09:44 AM IST|Updated: May 16, 2026, 09:44 AM IST

Petrol Diesel Price Today: 16 मेला सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत. अनेक शहरांमध्ये इंधनाचे दर 100 रुपयांपेक्षा जास्त आहेत चला आजचे पेट्रोल-डिझेलचे आणि CNG चे दर जाणून घ्या. 

 

Petrol-Diesel Price today 16 May 2026: देशभरात इंधन दर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याचा परिणाम आता भारतीय बाजारातही दिसू लागला आहे. 

 

अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या पुढे गेले असून डिझेलही महागले आहे. अशातच केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवर नवीन कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

सरकारच्या मते, देशांतर्गत इंधनाचा पुरेसा साठा राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तेल कंपन्यांनी जास्त नफ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल परदेशात विकू नये, हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर 97.77 रुपये प्रति लिटर असून डिझेल 90.67 रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईत पेट्रोल 106.68 रुपये तर डिझेल 93.14 रुपये प्रति लिटरवर कायम आहे. कोलकात्यात पेट्रोलने 108 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.

आजचे महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर 

अहमदनगर - ₹107.38 (-0.21), अकोला - ₹107.36 (-0.41), अमरावती - ₹108.02 (0.00), औरंगाबाद - ₹108.19 (-0.18), भंडारा - ₹107.86 (0.00), बीड - ₹108.43 (-0.21), बुलढाणा - ₹107.94 (+0.38), चंद्रपूर - ₹107.66 (-0.39), धुळे - ₹107.75 (-0.16), गडचिरोली - ₹108.37 (+0.27), गोंदिया - ₹108.41 (-0.22), ग्रेटर मुंबई - ₹106.82 (+0.18), हिंगोली - ₹108.63 (+0.09), जळगाव - ₹107.55 (-0.45), जालना - ₹108.63 (0.00), कोल्हापूर - ₹107.66 (+0.03), लातूर - ₹108.52 (+0.21), मुंबई - ₹106.68 (0.00), नागपूर - ₹107.16 (-0.02), नांदेड - ₹108.63 (0.00), नंदुरबार - ₹108.11 (0.00), नाशिक - ₹107.90 (+0.42), उस्मानाबाद - ₹107.92 (-0.56), पालघर - ₹107.21 (0.00), परभणी - ₹108.63 (0.00), पुणे - ₹107.43 (+0.42), रायगड - ₹107.23 (+0.33), रत्नागिरी - ₹108.63 (-0.01), सांगली - ₹107.36 (-0.26), सातारा - ₹107.43 (-0.59), सिंधुदुर्ग - ₹108.64 (-0.01), सोलापूर - ₹108.10 (+0.17), ठाणे - ₹106.98 (-0.10), वर्धा - ₹107.31 (-0.37), वाशीम - ₹108.04 (+0.27), यवतमाळ - ₹108.64 (+0.27)

आजचे महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर:

अहमदनगर - ₹93.90 (-0.18), अकोला - ₹93.89 (-0.39), अमरावती - ₹94.52 (0.00), औरंगाबाद - ₹94.64 (-0.20), भंडारा - ₹94.38 (0.00), बीड - ₹94.91 (-0.19), बुलढाणा - ₹94.45 (+0.37), चंद्रपूर - ₹94.19 (-0.39), धुळे - ₹94.26 (-0.13), गडचिरोली - ₹94.88 (+0.27), गोंदिया - ₹94.89 (-0.25), ग्रेटर मुंबई - ₹93.31 (+0.17), हिंगोली - ₹95.13 (+0.12), जळगाव - ₹94.05 (-0.42), जालना - ₹95.14 (0.00), कोल्हापूर - ₹94.17 (+0.03), लातूर - ₹94.99 (+0.20), मुंबई - ₹93.14 (0.00), नागपूर - ₹93.69 (0.00), नांदेड - ₹95.13 (-0.01), नंदुरबार - ₹94.59 (0.00), नाशिक - ₹94.38 (+0.41), उस्मानाबाद - ₹94.42 (-0.53), पालघर - ₹93.69 (+0.01), परभणी - ₹95.14 (0.00), पुणे - ₹93.92 (+0.41), रायगड - ₹93.71 (+0.31), रत्नागिरी - ₹95.14 (0.00), सांगली - ₹93.90 (-0.24), सातारा - ₹93.93 (-0.59), सिंधुदुर्ग - ₹95.14 (0.00), सोलापूर - ₹94.59 (+0.15), ठाणे - ₹93.46 (-0.07), वर्धा - ₹93.84 (-0.37), वाशीम - ₹94.54 (+0.26), यवतमाळ - ₹95.14 (+0.28)

महाराष्ट्रातील CNG चे अंदाजे दर

मुंबई - ₹79 ते ₹80 प्रति किलो ठाणे - ₹79 ते ₹80 प्रति किलो पुणे - ₹91 ते ₹92 प्रति किलो नागपूर - ₹87 ते ₹89 प्रति किलो नाशिक - ₹88 ते ₹90 प्रति किलो

CNG अजूनही पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत स्वस्त पर्याय मानला जात असला, तरी मागील काही महिन्यांत त्याच्या दरातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांचे महिन्याचे बजेट पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

 

