/Petrol Diesel Price Today: विकेंडला काय आहेत इंधनाचे दर? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Price Today May 17: कोलकाता, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि जयपूरसारख्या शहरांमध्येही इंधनाचे दर उच्चांकावर कायम आहेत. राज्यनिहाय व्हॅटमधील फरकामुळे प्रत्येक शहरातील दर वेगवेगळे आहेत.
देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये अलीकडेच मोठी वाढ झाल्यानंतर रविवारी इंधनाचे दर स्थिर राहिले. केंद्र सरकारने शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रतिलिटर ३ रुपयांची वाढ जाहीर केली होती. गेल्या चार वर्षांतील ही सर्वात मोठी दरवाढ मानली जात आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढत असून त्याचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दरांवर झाला आहे.
सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. जगातील जवळपास पाचव्या भागाचा ऊर्जा पुरवठा या मार्गावर अवलंबून असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेले आहेत.
दरवाढीनंतर राजधानी दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर आता ९७.७७ रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचला आहे, तर डिझेलसाठी ग्राहकांना ९०.६७ रुपये मोजावे लागत आहेत. मुंबईत पेट्रोल १०६.६८ रुपये आणि डिझेल ९३.१४ रुपये प्रतिलिटरवर स्थिर आहे.
काही प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर: दिल्ली – ₹97.77, मुंबई – ₹106.68, कोलकाता – ₹108.74, चेन्नई – ₹103.77, बेंगळुरू – ₹106.17, हैदराबाद – ₹110.89
डिझेलचे प्रमुख दर: दिल्ली – ₹90.67, मुंबई – ₹93.14, कोलकाता – ₹95.13, चेन्नई – ₹95.25, बेंगळुरू – ₹94.10, हैदराबाद – ₹98.96
पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसोबतच केंद्र सरकारने दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये CNGच्या दरातही प्रति किलो २ रुपयांची वाढ केली आहे. याशिवाय पेट्रोलवर प्रतिलिटर ३ रुपयांचे निर्यात शुल्क लागू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतींमध्ये ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. एका दिवसातच प्रति बॅरल सुमारे ३.५४ डॉलरची वाढ नोंदवली गेली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या विधानांनंतर युद्धविरामाबाबतची अनिश्चितता वाढली, ज्यामुळे बाजारातील तणाव अधिक तीव्र झाला.
गेल्या काही आठवड्यांत पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिल्यास जागतिक स्तरावर महागाई वाढू शकते. तसेच पेट्रोलियम उत्पादनांच्या तुटवड्याची शक्यता निर्माण होऊन पुढील काही महिन्यांत इंधनाचे दर आणखी वाढू शकतात.