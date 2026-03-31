Petrol-Diesel Price 31 March: पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले? एक्साइज ड्युटी कमी केल्यानंतर दरांवर किती परिणाम? जाणून घ्या ताजे दर

Petrol Diesel Price Today 31 March 2025 Updated: सरकारने नुकतीच पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्युटी 10 रुपयांनी कमी केली आहे. ज्याचा परिणाम आता देशभरात पाहायला मिळत आहे.   

Shivraj Yadav | Mar 31, 2026, 03:16 PM IST
Petrol Diesel Price Today 31 March Updated: इराण-इस्रायल युद्धामुळे देशभरातील इंधनाच्या किंमती भडकण्याची भीती आहे. यामुळे केंद्र सरकारनेच सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साइज ड्युटी कमी केली आहे. सरकारने एक्साइज ड्युटी 10 रुपयांनी कमी केली आहे.   

जागतिक पुरवठ्यात येणारा अडथळा आणि अनिश्चितता असूनही, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देशात डिझेल आणि एटीएफची पुरेशी उपलब्धता राखणे हा यामागील उद्देश आहे.   

सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून तेल कंपन्यांनाही दिलासा दिला आहे. यामुळे त्यांचे नुकसान कमी होईल आणि इंधनाच्या किंमती स्थिर राहतील.   

एक्साइज ड्युटी कमी झाल्याचा परिणाम?

एक्साइज ड्युटी कमी केल्यानंतरही, देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी का झालेले नाहीत? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. यामागील कारण म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रती बॅरल 115-116 डॉलर्सवर गले्या आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. किमती कमी करण्याऐवजी, कंपन्या ही तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  

सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी करुन मोठा दिलासा दिला आहे. कारण सरकारने जर कपात केली नसती जर आज पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती प्रती लिटर 115-120 रुपयांपर्यंत गेल्या असत्या.   

नवे दर काय?

दरम्यान ताज्या दरांनुसार, 31 मार्चला देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर आहेत. 31 मार्चला सकाळी जारी नव्या दरांनुसार, राजधानी दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर सामान्य पेट्रोलसाठी प्रती लिटर 94.77 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर XPN5 पेट्रोलची किंमत 101.89 आणि XG डिझेलची किंमत प्रती लिटर 91.49 रुपये आहे.   

मुंबईत पेट्रोलचा दर प्रती लिटर 103.54 रुपये असून, डिझेलचा दर 90.03 रुपये आहे.  

इतर महत्त्वाच्या शहरांबद्दल बोलायचं गेल्यास कोलकातामध्ये पेट्रोल प्रति लीटर 105.45 आणि डिझेल 92.02 रुपयांवर पोहोचलं आहे.   

इतर महत्त्वाच्या शहरांमधील दर  

3 कोटी रुपयांचा एक रन.. चेन्नईला पहिल्याच मॅचमध्ये एकाने नाही दोघांनी फसवलं? ₹360000000 वाया गेले?

जैन मुनी एकही कपडे का घातल नाही?; वेदनादायी अन् रक्तही येतं तरी करतात 'केश लोचन' प्रक्रिया

मधमाशी चावल्याने होऊ शकते गंभीर अॅलर्जी, 30 सेकंदात करा 'हे' प्रभावी उपाय

New Labour Laws 1 April: कामाचे तास,ओव्हरटाईम अन् पगाराचे नियम बदलले, नव्या कामगार कायद्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम?

GK : अंड शाकाहारी आहे की मांसाहारी? उत्तर पाहून म्हणाल हे तर ठाऊकच नव्हतं...

