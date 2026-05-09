/Petrol-Diesel Price Today: कुठे दिलासा तर कुठे किमती वाढल्या, 9 मे रोजी तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेलचे दर काय? जाणून घ्या

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 9: दरदरोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाहीर होतात. आज 9 मे रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात नेमका किती दर आहे हे जाणून घ्या.
देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 9 मे 2026 रोजी स्थिर ठेवण्यात आल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार सुरू असतानाही भारतातील तेल कंपन्यांनी इंधन दरांमध्ये मोठा बदल केलेला नाही. त्यामुळे महागाईच्या दबावाखाली असलेल्या सर्वसामान्यांना आणि वाहनधारकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
दररोज सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले जातात. मात्र आजच्या दरांमध्ये बहुतांश शहरांमध्ये फारसा बदल दिसून आलेला नाही. काही शहरांत किरकोळ वाढ किंवा घट झाली असली, तरी एकूणच दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मध्य पूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेले बदल लक्षात घेता इंधन दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांनी सध्या तरी दर नियंत्रणात ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने वाहतूक, व्यापार आणि सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
इंधनाच्या दरांचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो आणि त्यातून दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दर स्थिर राहिल्याने बाजारात महागाईचा दबाव काही प्रमाणात कमी राहू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल दर
नवी दिल्ली – पेट्रोल ₹94.72, डिझेल ₹87.62, मुंबई – पेट्रोल ₹104.21, डिझेल ₹92.15, कोलकाता – पेट्रोल ₹103.94, डिझेल ₹90.76, चेन्नई – पेट्रोल ₹100.75, डिझेल ₹92.34, अहमदाबाद – पेट्रोल ₹94.49, डिझेल ₹90.17, बेंगळुरू – पेट्रोल ₹102.92, डिझेल ₹89.02, हैदराबाद – पेट्रोल ₹107.46, डिझेल ₹95.70, जयपूर – पेट्रोल ₹104.72, डिझेल ₹90.21, लखनऊ – पेट्रोल ₹94.69, डिझेल ₹87.80, पुणे – पेट्रोल ₹104.04, डिझेल ₹90.57, चंदीगड – पेट्रोल ₹94.30, डिझेल ₹82.45, इंदूर – पेट्रोल ₹106.48, डिझेल ₹91.88, पाटणा – पेट्रोल ₹105.58, डिझेल ₹93.80, सूरत – पेट्रोल ₹95.00, डिझेल ₹89.00, नाशिक – पेट्रोल ₹95.50, डिझेल ₹89.50.
महाराष्ट्रातील पेट्रोल दर
अहमदनगर – ₹104.89 (+0.39), अकोला – ₹104.47 (+0.36), अमरावती – ₹104.78 (-0.11), औरंगाबाद – ₹105.09 (+0.34), भंडारा – ₹105.03 (+0.11), बीड – ₹104.82 (-0.69), बुलढाणा – ₹104.83 (-0.32), चंद्रपूर – ₹104.92, धुळे – ₹104.77 (+0.75), गडचिरोली – ₹105.24 (-0.26), गोंदिया – ₹105.36 (-0.08), ग्रेटर मुंबई – ₹103.68 (+0.14), हिंगोली – ₹105.50 (+0.17), जळगाव – ₹104.86 (-0.34), जालना – ₹105.50, कोल्हापूर – ₹104.33 (-0.93), लातूर – ₹105.50, मुंबई – ₹103.54, नागपूर – ₹104.38 (-0.04), नांदेड – ₹105.49 (-0.01), नंदुरबार – ₹104.97 (-0.11), नाशिक – ₹104.50 (-0.24), उस्मानाबाद – ₹104.89 (-0.45), पालघर – ₹104.23 (+0.16), परभणी – ₹105.50, पुणे – ₹103.99 (+0.17), रायगड – ₹103.71 (-0.06), रत्नागिरी – ₹105.50 (+0.15), सांगली – ₹104.83 (-0.23), सातारा – ₹105.13 (+0.41), सिंधुदुर्ग – ₹105.50, सोलापूर – ₹104.75 (+0.59), ठाणे – ₹104.37 (+0.46), वर्धा – ₹104.81, वाशीम – ₹104.90 (-0.16), यवतमाळ – ₹104.47 (+0.33).
महाराष्ट्रातील डिझेल दर
अहमदनगर – ₹91.40 (+0.37), अकोला – ₹91.02 (+0.34), अमरावती – ₹91.32 (-0.10), औरंगाबाद – ₹91.58 (+0.32), भंडारा – ₹91.55 (+0.11), बीड – ₹91.34 (-0.70), बुलढाणा – ₹91.36 (-0.32), चंद्रपूर – ₹91.47, धुळे – ₹91.29 (+0.73), गडचिरोली – ₹91.77 (-0.26), गोंदिया – ₹91.86 (-0.09), ग्रेटर मुंबई – ₹90.20 (+0.17), हिंगोली – ₹92.03 (+0.19), जळगाव – ₹91.37 (-0.35), जालना – ₹92.03, कोल्हापूर – ₹90.88 (-0.89), लातूर – ₹92.03, मुंबई – ₹90.03, नागपूर – ₹90.93 (-0.03), नांदेड – ₹92.03, नंदुरबार – ₹91.48 (-0.11), नाशिक – ₹91.02 (-0.23), उस्मानाबाद – ₹91.42 (-0.43), पालघर – ₹90.73 (+0.16), परभणी – ₹92.03, पुणे – ₹90.52 (+0.17), रायगड – ₹90.23 (-0.06), रत्नागिरी – ₹92.03 (+0.22), सांगली – ₹91.35 (-0.22), सातारा – ₹91.62 (+0.37), सिंधुदुर्ग – ₹92.03, सोलापूर – ₹91.28 (+0.57), ठाणे – ₹90.86 (+0.44), वर्धा – ₹91.34, वाशीम – ₹91.43 (-0.17), यवतमाळ – ₹91.03 (+0.31).
घरबसल्या पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे तपासाल?
ग्राहकांना आता घरबसल्या मोबाईलद्वारे इंधन दर तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्या SMS, अधिकृत वेबसाइट आणि मोबाईल अॅपद्वारे दरांची माहिती देतात. तसेच गूगल सर्च किंवा न्यूज अॅपवरही शहरनिहाय दर सहज पाहता येतात.