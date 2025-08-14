English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Petrol Pump Scam:100, 200 रुपयांचं पेट्रोल भरुन तुम्ही फसताय? आताच जाणून घ्या 'या' ट्रीक्स!

Petrol Pump Scam: पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरताना प्रत्येकजण डोळे आणि कान उघडे ठेवून असतो. असे असले तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या बाबतीत फसवणूक आता सामान्य झालीय.

Pravin Dabholkar | Aug 14, 2025, 10:43 PM IST
twitter
1/8

Petrol Pump Scam: 100, 200 रुपयांचं पेट्रोल भरुन तुम्ही फसताय? आताच जाणून घ्या 'या' ट्रीक्स!

Petrol Pump Scam What to be careful of when filling petrol Marathi News

Petrol Pump Scam: पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरताना प्रत्येकजण डोळे आणि कान उघडे ठेवून असतो. असे असले तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या बाबतीत फसवणूक आता सामान्य झालीय. मीटरवर शून्य पाहून आपण सर्वजण त्यावर विश्वास ठेवतो. पण तरीही कधीकधी आपल्याला फसवणूक सहन करावी लागते!

twitter
2/8

फसवणूक सहन करावी लागते

Petrol Pump Scam What to be careful of when filling petrol Marathi News

आपल्या कार किंवा बाईकमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना, फसवणूक टाळण्यासाठी आपल्यापैकी बरेच जण मीटरकडे पाहतात! मीटरवरील सर्व अंक शून्य असूनपण कधीकधी तुम्हाला फसवणूक सहन करावी लागते!

twitter
3/8

फसवणूक टाळू शकता

Petrol Pump Scam What to be careful of when filling petrol Marathi News

तुम्हाला कितीही लिटर किंवा किती रुपये हवे असले तरी, पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी तुमच्या दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनात पेट्रोल भरतील. पण तरीही फसवणूक होते. पण तुम्ही ही फसवणूक टाळू शकता. असा एक मार्ग आहे ज्याद्वारे तुम्ही फसवणूक टाळू शकता.

twitter
4/8

पेट्रोल भरणे थांबवा

Petrol Pump Scam What to be careful of when filling petrol Marathi News

पेट्रोल पंपावर तुमच्या वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना तुम्ही फसवणूक टाळू शकता. पण यासाठी तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. पहिली गोष्ट लक्षात ठेवावी की तुम्हाला 100, 200२०० रुपयांचे पेट्रोल भरणे थांबवावे लागेल.

twitter
5/8

फसवणुकीला बळी पडण्याची शक्यता

Petrol Pump Scam What to be careful of when filling petrol Marathi News

बहुतेक लोक पेट्रोल पंपांवर जातात आणि 100, 200 आणि 500 रुपयांच्या राऊंड फिगरमध्ये पेट्रोल भरतात. बऱ्याचदा पेट्रोल पंप मालक मशीनमध्ये गोल आकृतीच्या नोटा भरतात. अशा परिस्थितीत ग्राहक फसवणुकीला बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते.

twitter
6/8

ऑनलाइन पैसे भरा

Petrol Pump Scam What to be careful of when filling petrol Marathi News

तुम्ही अंदाजे पेट्रोलपेक्षा 10 किंवा 20 लिटरपेक्षा जास्त पेट्रोल भरणार नाही. सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे लिटरनुसार पेट्रोल किंवा डिझेल भरणे. आणि जर तुमच्याकडे किरकोळ पैसे नसतील तर ऑनलाइन पैसे भरा.

twitter
7/8

काही पेट्रोल पंपांवर फसवणूक

Petrol Pump Scam What to be careful of when filling petrol Marathi News

सर्व पेट्रोल पंप नक्कीच ग्राहकांना अशी फसवणूक करत नाहीत. तथापि, अनेक ठिकाणी काही पेट्रोल पंपांवर अशा फसवणुकीचा आरोप आहे. अनेक वेळा ते पकडले जातात.

twitter
8/8

मीटर शून्यावर सेट

Petrol Pump Scam What to be careful of when filling petrol Marathi News

पेट्रोल नेहमीच डिजिटल मीटर असलेल्या पंपांवरच भरावे. कारण पेट्रोल पंपांची मशीन जुनी असतात. परिणामी, त्या मशीनमध्ये कमी पेट्रोल मिळण्याची शक्यता जास्त असते. पेट्रोल भरताना, पेट्रोल पंप मशीनचे मीटर शून्यावर सेट केले आहे याची खात्री करा.

twitter
पुढील
अल्बम

आई झाल्यानंतर फिगर झाली खराब, 80-90 ऑडिशननंतरही मिळेना काम, 'या' अभिनेत्रीने घेतला परदेशात जाण्याचा निर्णय अन्...

पुढील अल्बम

आई झाल्यानंतर फिगर झाली खराब, 80-90 ऑडिशननंतरही मिळेना काम, &#039;या&#039; अभिनेत्रीने घेतला परदेशात जाण्याचा निर्णय अन्...

आई झाल्यानंतर फिगर झाली खराब, 80-90 ऑडिशननंतरही मिळेना काम, 'या' अभिनेत्रीने घेतला परदेशात जाण्याचा निर्णय अन्...

आई झाल्यानंतर फिगर झाली खराब, 80-90 ऑडिशननंतरही मिळेना काम, 'या' अभिनेत्रीने घेतला परदेशात जाण्याचा निर्णय अन्... 8
तब्बल 54 तालुके असलेला भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा; Top 10 मोठे जिल्ह्यांपैकी एक आपल्या महाराष्ट्रात

तब्बल 54 तालुके असलेला भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा; Top 10 मोठे जिल्ह्यांपैकी एक आपल्या महाराष्ट्रात

तब्बल 54 तालुके असलेला भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा; Top 10 मोठे जिल्ह्यांपैकी एक आपल्या महाराष्ट्रात 12
Independence Day 2025: स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने घरासमोर किंवा सोसायटीत काढा सुबक रांगोळी, पाहा हटके डिझाइन्स

Independence Day 2025: स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने घरासमोर किंवा सोसायटीत काढा सुबक रांगोळी, पाहा हटके डिझाइन्स

Independence Day 2025: स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने घरासमोर किंवा सोसायटीत काढा सुबक रांगोळी, पाहा हटके डिझाइन्स 7
प्रेमानंद महाराजांना राज कुंद्रा म्हणाले, &#039;मेरी एक किडनी आपके नाम&#039;, मिळालं हे उत्तर

प्रेमानंद महाराजांना राज कुंद्रा म्हणाले, 'मेरी एक किडनी आपके नाम', मिळालं हे उत्तर

प्रेमानंद महाराजांना राज कुंद्रा म्हणाले, 'मेरी एक किडनी आपके नाम', मिळालं हे उत्तर 8