देशात तेल, गॅसचा स्टॉक शिल्लक आहे की नाही? सरकारने स्पष्टच सांगितलं, 'होर्मुझ संकटामुळे....'

LPG News: मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलासंदर्भात गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
Petroleum Ministry: मध्यपूर्वेतील तणाव अद्यापही निवळला नसल्याने अनेक देशांमध्ये गंभीर स्थिती निर्माण झाली असून, त्याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. भारतातही नुकतंच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे.
यानंतर, एलपीजी आणि इतर गॅस किमतीही लवकरच वाढू शकतात अशी जोरदार चर्चा आहे. सरकारने यासंदर्भातील चित्र स्पष्ट केलं आहे.
देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता तेल, वायू किंवा इतर कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता नाही, असं पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं आहे.
नुकत्याच झालेल्या एका आंतर-मंत्रालयीन बैठकीनंततर त्यांनी सांगितलं की, "पश्चिम आशियातील संकट सुरू होऊन अडीच महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती अजूनही सामान्य नाही."
पुढे त्यांनी सांगितलं की, याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चं तेल, नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीवर दिसत असून किंमती वाढल्या आहेत.
या सर्वांचा परिणाम आपल्या कच्चे तेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर झाला आहे. तथापि, आपले तेल शुद्धीकरण कारखाने सामान्यपणे कार्यरत आहेत आणि आपल्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे.
पत्रकार परिषदेदरम्यान, खत विभागाच्या सहसचिवांनी त्यांच्या विभागाच्या परिस्थितीबद्दलही माहिती दिली. ते म्हणाले, "खरीप हंगामासाठी, राज्यांमध्ये खतांची उपलब्धता 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि देशभरात अंदाजे 200.98 लाख मेट्रिक टन खत उपलब्ध आहे. प्रमुख खतांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) कोणताही मोठा बदल झालेला नाही"
संकटाच्या काळापासून देशांतर्गत उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढून 86.2 लाख मेट्रिक टन झाले आहे आणि 22 लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त आयात आपल्या देशात पोहोचली आहे असंही त्यांनी सांगितलं आहे.