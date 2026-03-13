PF Retirement Fund: 50 हजार पगार असल्यास निवृत्तीवेळी EPFO तुम्हाला देईन 5.5 कोटी; बातमी तुमच्या फायद्याची!
PF Retirement Fund: EPFO म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बचत योजना आहे.
Pravin Dabholkar | Mar 13, 2026, 02:50 PM IST
कर्मचारी आणि नियोक्त्याचे योगदान
या योजनेत कर्मचारी त्याच्या मूळ पगाराच्या १२% रक्कम दरमहा PF खात्यात जमा करतो. त्याचप्रमाणे नियोक्ताही कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या १२% इतकी रक्कम योगदान देतो. म्हणजे एकूण २४% पगाराची रक्कम दरमहा खात्यात जमा होते. उदाहरणार्थ, जर पगार ५० हजार रुपये असेल, तर कर्मचारी ६ हजार आणि नियोक्ता ६ हजार, असे एकूण १२ हजार रुपये महिन्याला जमा होतात.
व्याज कसे मिळते?
५० हजार पगार
सुरुवातीचे योगदान
कंपाउंडिंग
५ कोटी रकमेची गणना कशी होते?
गणनेनुसार, २२ वर्ष वयापासून सुरू करून, ६% वार्षिक पगार वाढ, ८.२५% व्याज आणि सातत्याने योगदान दिल्यास निवृत्तीच्या वेळी (६० वर्षे) सुमारे ५.५ कोटी किंवा त्याहून अधिक रक्कम मिळू शकते. हे कंपाउंडिंग आणि वाढत्या योगदानामुळे शक्य आहे. ही उदाहरणात्मक गणना आहे, प्रत्यक्षात व्याज दर आणि पगार वाढीवर अवलंबून असते.
