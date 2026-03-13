English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • PF Retirement Fund: 50 हजार पगार असल्यास निवृत्तीवेळी EPFO तुम्हाला देईन 5.5 कोटी; बातमी तुमच्या फायद्याची!

PF Retirement Fund: 50 हजार पगार असल्यास निवृत्तीवेळी EPFO तुम्हाला देईन 5.5 कोटी; बातमी तुमच्या फायद्याची!

PF Retirement Fund: EPFO म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना  खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बचत योजना आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 13, 2026, 02:50 PM IST
PF Retirement Fund: 50 हजार पगार असल्यास निवृत्तीवेळी EPFO तुम्हाला देईन 5.5 कोटी; बातमी तुमच्या फायद्याची!

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

PF Retirement Fund: EPFO म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना  खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बचत योजना आहे. या योजनेद्वारे कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही दरमहा योगदान देतात, ज्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मोठी रक्कम जमा होते. 

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

ही योजना सरकारद्वारे चालवली जाते आणि दीर्घकाळासाठी बचत करण्यासाठी विश्वासार्ह आहे. अनेक कर्मचारी या योजनेचा फायदा घेतात, कारण यात व्याज मिळते आणि पैशांची वाढ होते.

कर्मचारी आणि नियोक्त्याचे योगदान

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

या योजनेत कर्मचारी त्याच्या मूळ पगाराच्या १२% रक्कम दरमहा PF खात्यात जमा करतो. त्याचप्रमाणे नियोक्ताही कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या १२% इतकी रक्कम योगदान देतो. म्हणजे एकूण २४% पगाराची रक्कम दरमहा खात्यात जमा होते. उदाहरणार्थ, जर पगार ५० हजार रुपये असेल, तर कर्मचारी ६ हजार आणि नियोक्ता ६ हजार, असे एकूण १२ हजार रुपये महिन्याला जमा होतात.

व्याज कसे मिळते?

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

सरकार दरवर्षी EPFO खात्यात जमा झालेल्या रकमेवर व्याज देते. सध्या व्याज दर सुमारे ८.२५% आहे. हे व्याज कंपाउंडिंग पद्धतीने मिळते, म्हणजे व्याजावरही व्याज मिळते. यामुळे पैशांची वाढ वेगाने होते. दीर्घकाळ जमा केल्यास छोटी रक्कमही मोठी होते, जसे की दशकांपर्यंत योगदान दिल्यास कोटींमध्ये पोहोचते.

५० हजार पगार

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

गणना करण्यासाठी काही गृहीतके घेण्यात येतात. उदाहरणार्थ, कर्मचारी वयाच्या २२ वर्षापासून योगदान सुरू करतो आणि निवृत्तीपर्यंत (३०-३५ वर्षे) सातत्याने जमा करतो. पगार दरवर्षी सरासरी ६% ने वाढतो असे गृहीत धरले जाते. हे व्यावहारिक आहे, कारण नोकरीत प्रमोशन आणि वेतनवाढ होत असते.

सुरुवातीचे योगदान

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

सुरुवातीला ५० हजार पगारावर महिन्याला १२ हजार रुपये जमा होतात. पगार ६% ने वाढला तर पुढच्या वर्षी योगदानही वाढते. उदाहरणार्थ, पहिल्या वर्षी ५० हजार पगार, दुसऱ्या वर्षी ५३ हजार, आणि तसे पुढे. अशा प्रकारे योगदानाची रक्कम वर्षानुवर्षे वाढत जाते, ज्यामुळे एकूण निधी मोठा होतो.

कंपाउंडिंग

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

कंपाउंडिंग ही जादूची गोष्ट आहे. दरवर्षी जमा रकमेवर व्याज मिळते आणि पुढच्या वर्षी त्या व्याजावरही व्याज मिळते. उदाहरणार्थ, पहिल्या वर्षी १.४४ लाख (१२ हजार x १२) जमा झाले, त्यावर ८.२५% व्याज मिळाले. पुढच्या वर्षी नवीन योगदान अधिक व्याजावर व्याज. अशा प्रकारे ३०-३५ वर्षांत छोटी बचत कोटींमध्ये बदलते.

५ कोटी रकमेची गणना कशी होते?

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

गणनेनुसार, २२ वर्ष वयापासून सुरू करून, ६% वार्षिक पगार वाढ, ८.२५% व्याज आणि सातत्याने योगदान दिल्यास निवृत्तीच्या वेळी (६० वर्षे) सुमारे ५.५ कोटी किंवा त्याहून अधिक रक्कम मिळू शकते. हे कंपाउंडिंग आणि वाढत्या योगदानामुळे शक्य आहे. ही उदाहरणात्मक गणना आहे, प्रत्यक्षात व्याज दर आणि पगार वाढीवर अवलंबून असते.

EPFO योजनेचे फायदे

PF Retirement Fund Salaried employees get 5 crores from EPFO

EPFO ही सुरक्षित आणि सरकारची हमी असलेली योजना आहे, जी निवृत्तीसाठी उत्तम आहे. छोट्या पगारावरही दीर्घकाळ योगदान दिल्यास मोठी रक्कम मिळते. सल्ला म्हणजे लवकर सुरू करा, सातत्य ठेवा आणि व्याजाचा फायदा घ्या. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना विश्वासार्ह आहे, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते.

