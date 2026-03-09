Photo: राज ठाकरे चालत रायगडावर पोहोचले! शिवरायांसमोर नतमस्तक होऊन आजच्या खास दिवशी महाराजांना केलं अभिवादन
Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांनी किल्ले रायगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. होळीच्या माळावरील सिंहासनारूढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करत त्यांनी पूजा केली आणि शिवकालीन वारशाबद्दल भावना व्यक्त केल्या.
Priti Ved | Mar 09, 2026, 11:24 AM IST
1/8
रायगडावर राज ठाकरे यांचे आगमन
2/8
होळीच्या माळावर अभिवादन
3/8
पारंपरिक पद्धतीने पूजा
4/8
कुटुंबीयांची उपस्थिती
5/8
पूजेचे पौरोहित्य
6/8
शिवराज्याभिषेकाची आठवण
7/8