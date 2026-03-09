English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Photo: राज ठाकरे चालत रायगडावर पोहोचले! शिवरायांसमोर नतमस्तक होऊन आजच्या खास दिवशी महाराजांना केलं अभिवादन

Photo: राज ठाकरे चालत रायगडावर पोहोचले! शिवरायांसमोर नतमस्तक होऊन आजच्या खास दिवशी महाराजांना केलं अभिवादन

Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांनी किल्ले रायगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. होळीच्या माळावरील सिंहासनारूढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करत त्यांनी पूजा केली आणि शिवकालीन वारशाबद्दल भावना व्यक्त केल्या.

Priti Ved | Mar 09, 2026, 11:24 AM IST
1/8
1/8

रायगडावर राज ठाकरे यांचे आगमन

Raj Thackeray

मनसेच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने राज ठाकरे आज किल्ले रायगडावर आले आणि ऐतिहासिक स्थळाला भेट देत शिवरायांना वंदन केले.

2/8
2/8

होळीच्या माळावर अभिवादन

Raj Thackeray

होळीच्या माळावरील सिंहासनारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला राज ठाकरे यांनी पुष्पहार अर्पण करून आदर व्यक्त केला.

3/8
3/8

पारंपरिक पद्धतीने पूजा

Raj Thackeray

या भेटीदरम्यान राज ठाकरे यांनी होळीच्या माळावर विधीपूर्वक पूजा केली आणि शिवरायांच्या स्मृतींना नमन केले.

4/8
4/8

कुटुंबीयांची उपस्थिती

Raj Thackeray

या प्रसंगी अमित ठाकरे आणि शर्मिला ठाकरे यांच्यासह मनसेचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

5/8
5/8

पूजेचे पौरोहित्य

Raj Thackeray

धार्मिक विधी प्रकाश स्वामी जंगम यांनी पार पाडले आणि उपस्थित सर्वांनी महाराजांच्या चरणी श्रद्धांजली अर्पण केली.

6/8
6/8

शिवराज्याभिषेकाची आठवण

Raj Thackeray

शर्मिला ठाकरे यांनी सांगितले की शिवराज्याभिषेकाला 350 वर्षे पूर्ण झाली होती तेव्हाही त्यांनी रायगडावर येऊन महाराजांना वंदन केले होते.

7/8
7/8

शिवकालीन बांधकामाचा आदर्श

Raj Thackeray

रायगडावरील शेकडो वर्षांपूर्वी उभारलेल्या वास्तू आजही ठाम उभ्या असल्याचे सांगत त्यांनी आधुनिक बांधकामांशी तुलना केली.

8/8
8/8

छत्रपती शिवाजी महाराज

Raj Thackeray

रायगडावर येताना प्रत्येकाला शिवाजी महाराजांची प्रेरणा मिळते आणि त्यांच्या कार्यातून समाजाला मार्गदर्शन घ्यायला हवे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

twitter
