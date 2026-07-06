/महाड शहराला पुराचा वेढा बसणार? सावित्री नदीचे धडकी भरवणारे PHOTO पाहाच

रायगड जिल्ह्याला पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आहे. ठिकठिकाणी रस्ते खचल्याच्या व पूल वाहून गेल्याच्या घटना घडताहेत
रायगड जिल्ह्यात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. चारही नद्यांची धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळं शहरांत पुराचे पाणी येण्यास सुरुवात झाली आहे. सावित्री नदीचे पाणीही शहरात शिरण्यास सुरुवात झाली आहे. सवित्री नदीच्या पुराचे धडकी भरवणारे फोटो पाहाच!
रायगड जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसापासून मुसळधार पाऊस बरसत आहे. जिल्ह्यातील चार नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. तर, सावित्री नदीलाही पूर आला आहे.
सावित्री नदीच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. धोक्याची पातळी ओलांडलेल्या सावित्री नदीचे रौद्ररूप समोर आले आहे. नदीचे पाणी थेट शहरात शिरल्याने जनजीवन विस्कळित झाले आहे.
रायगड जिल्ह्याला आज हवामान विभागाकडून रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. शनिवार रात्रीपासून जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस बरसत आहे. सावित्री, अंबा, कुंडलिका आणि पाताळगंगा नद्यांची पाणी पातळी धोका पातळीच्या वर पोहोचली आहे
सावित्री नदीचे पाणी महाड शहरात शिरले आहे. महाड शहराला सावित्री नदीचा वेढा बसला आहे. शहरातील बाजारपेठतदेखील पुराचे पाणी शिरले आहे.
सावित्री नदीला आलेल्या पुरात दादली , दस्तुरी पूल पाण्याखाली गेले आहेत. तर, पाणी पातळीतही मोठी वाढ झाली आहे.
महाबळेश्वर, पोलादपूरमधून वाहणारे पाणी, तुडुंब भरलेली धरणे यांचा विसर्ग वाढल्याने सावित्री नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. त्यामुळं महाड शहराला पुराचा वेढा बसू शकतो.
महाड शहरातील सखल भागात पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. महाड शहरातील दस्तुरी नाका, क्रांतीस्तंभ, सुकटगल्लीमध्ये पुराचे पाणी साचण्यास सुरुवात
रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे येथे ऐतिहासिक पूर आला आहे. यंदाच्या पूराने 26 जुलै 2005 रोजीचा 13.75 मीटरचा विक्रम मोडित काढला आहे.
महाड, रोहा, नागोठणे, पेण, खोपोली शहरात रात्रभर पुराचे पाणी साचलेले होते. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे