Marathi News
  • PHOTOS : क्रिकेटप्रेमी नवरदेव अन् रुपवान नवरी; सेलिब्रिटी जोडप्याचं घराच्या गच्चीवरच शुभमंगल, सूर्यास्ताची वेळ साधलीच!

Intimate Wedding Photos : कोट्यवधींचा खर्च कशाला? आलिया- रणबीरप्रमाणंच आणखी एका सेलिब्रिटीनं लग्नासाठी निवडलं स्वत:चं घर अन् घराची गच्ची... पाहा छोटेखानी समारंभाचे सुरेख फोटो.   

Sayali Patil | Mar 12, 2026, 12:32 PM IST
1/8

लग्न

Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding At Mumbai Home terrace

Wedding Photos : लग्न आणि त्यातही भारतीय लग्नसमारंभ म्हटलं की विविध समारंभ, विधी, पाहुण्यांची गर्दी आणि प्रचंड खर्च अशाच गोष्टी डोळ्यांसमोर उभ्या राहतात. मात्र याच लग्नाकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टीकोन अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि अभिनेता रणबीर कपूरनं त्यांच्या विवाहसोहळ्यात दिला. घरात आणि गच्चीवर या सेलिब्रिटी जोडप्यानं अतिशय सुरेख असा सोहळ्यामार्फत सहजीवनास सुरुवात केली. (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)  

2/8

क्रितिका काम्रा- गौरव कपूर

Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding At Mumbai Home terrace

अशाच पद्धतीनं आणखी एका सेलिब्रिटी जोडीनं त्यांच्या प्रेमाच्या नात्याला नवं नाव देत सहजीवनाचा प्रवास सुरु केला. धार्मिक विधींऐवजी नोंदणी पद्धतीनं लग्नगाठ बांधणारी ही जोडी आहे अभिनेत्री क्रितिका काम्रा आणि अभिनेता, सेलिब्रिटी सूत्रसंचालक गौरव कपूर. (Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding) (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)

3/8

नात्याचा सुंदर प्रवास

Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding At Mumbai Home terrace

गौरव आणि क्रितिकाच्या या नात्याचा सुंदर प्रवास आणि त्यांच्या लग्नसोहळ्याचे फोटो वोग इंडियानं सोशल मीडियावर शेअर केले. जिथं 'डेस्टिनेशन वेडिंग'चा पर्याय न निवडता या जोडीनं लग्नासाठी स्वत:चं घर आणि घराची गच्चीच निवडल्याचं पाहायला मिळालं. (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)

4/8

सहजीवनाचा प्रवास

Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding At Mumbai Home terrace

सूर्यास्ताच्या वेळी, सुरेख अशा नैसर्गिक उजेडात आणि आभाळातील विविध छटांच्या साक्षीनं या जोडीनं सहजीवनाचा प्रवास सुरू केला. यावेळी त्यांच्या जवळच्या मित्रपरिवारासह कुटुंबीयांचीच उपस्थिती होती. (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)  

5/8

लग्नसोहळ्याचे फोटो

Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding At Mumbai Home terrace

क्रितिका आणि गौरवच्या लग्नसोहळ्याचे फोटो पाहताना या जोडीनं त्यांच्या नात्याला दिलेली नवी ओळख आणि हा क्षण अतिशय महत्त्वाचा ठरल्याचं पाहायला मिळालं. (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)  

6/8

खास पेहराव

Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding At Mumbai Home terrace

विवाहसोहळ्यासाठी क्रितिकानं लाल रंगाच्या चंदेरी सिल्क साडीला पसंती दिली होती, जी तिला तिच्या आईनं खास भेट म्हणून दिली होती, तर गौरवनं आयव्हरी गोल्ड या शेडमधील अतिशय सुरेख अशा सफारीनं त्याचा लूक उठावदार केला होता. (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)  

7/8

छोटेखानी समारंभ

Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding At Mumbai Home terrace

क्रितिका आणि गौरवंच लग्नाच्या या छोटेखानी समारंभासंदर्भात माहिती देताना, 'आम्हाला कायमच असं वाटत आलं आहे की, जीवनातील सर्वात महत्त्वाचे क्षण ते असतात जे तुमच्या आवडत्या लोकांसोबत जगता, त्यामुळं आम्ही हा नवा प्रवास सुरू करताना कुटुंबीय आणि खास मित्रांची उपस्थिती आहे याबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत', असं म्हटलं. (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)  

8/8

सोहा अली खान

Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding At Mumbai Home terrace

अभिनेत्री सोहा अली खान ही या सोलिब्रिटी जोडीच्या लग्नसोहळ्यासाठी उपस्थित राहिली असून, खास मित्रांच्या खास क्षणाचे फोटोही तिनं सोशल मीडियावर शेअर केले. (छाया सौजन्य- सोहा अली खान/ इन्स्टाग्राम)

