PHOTOS : क्रिकेटप्रेमी नवरदेव अन् रुपवान नवरी; सेलिब्रिटी जोडप्याचं घराच्या गच्चीवरच शुभमंगल, सूर्यास्ताची वेळ साधलीच!
Intimate Wedding Photos : कोट्यवधींचा खर्च कशाला? आलिया- रणबीरप्रमाणंच आणखी एका सेलिब्रिटीनं लग्नासाठी निवडलं स्वत:चं घर अन् घराची गच्ची... पाहा छोटेखानी समारंभाचे सुरेख फोटो.
Sayali Patil | Mar 12, 2026, 12:32 PM IST
Wedding Photos : लग्न आणि त्यातही भारतीय लग्नसमारंभ म्हटलं की विविध समारंभ, विधी, पाहुण्यांची गर्दी आणि प्रचंड खर्च अशाच गोष्टी डोळ्यांसमोर उभ्या राहतात. मात्र याच लग्नाकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टीकोन अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि अभिनेता रणबीर कपूरनं त्यांच्या विवाहसोहळ्यात दिला. घरात आणि गच्चीवर या सेलिब्रिटी जोडप्यानं अतिशय सुरेख असा सोहळ्यामार्फत सहजीवनास सुरुवात केली. (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)
क्रितिका काम्रा- गौरव कपूर
अशाच पद्धतीनं आणखी एका सेलिब्रिटी जोडीनं त्यांच्या प्रेमाच्या नात्याला नवं नाव देत सहजीवनाचा प्रवास सुरु केला. धार्मिक विधींऐवजी नोंदणी पद्धतीनं लग्नगाठ बांधणारी ही जोडी आहे अभिनेत्री क्रितिका काम्रा आणि अभिनेता, सेलिब्रिटी सूत्रसंचालक गौरव कपूर. (Photos Kritika Kamra And Gaurav Kapur Intimate Wedding) (छाया सौजन्य- वोग इंडिया)
