/Photos: नेपाळमध्ये पुराचं रौद्ररूप, गावं वाहून गेली, हजारो बेपत्ता, ग्लेशियर फुटला अन् क्षणात होत्याचं नव्हतं...

स्थानिक प्रशासनाला सकाळी सुमारे 9 वाजता तिबेटच्या बाजूने अचानक मोठा पूर आल्याची माहिती मिळाली.
नेपाळच्या चीनलगतच्या रसुवा जिल्ह्यात आज सकाळी अचानक आलेल्या भीषण पुरामुळे मोठी हानी झाली आहे.
तिबेटमधून अचानक आलेल्या मोठ्या पुरामुळे नेपाळमध्ये खळबळ उडाली आहे. रासुवा भागातून भोटेकोशी नदीत मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलं असून, या पुरामागे तिबेटमधील ग्लेशियर फुटल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
तिबेटमधून भोटेकोशी नदीत आलेल्या महाभयंकर पुरामुळे नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात मोठे तांडव माजले आहे.
'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, पुराचा प्रवाह इतका प्रचंड होता की नदीकाठची अनेक गावे आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पाण्याच्या प्रचंड वेगात वाहून गेले आहेत.
या महाभयंकर प्रलयामुळे आलेल्या पुरात नेपाळमधील 1000 लोक वाहून गेल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तर सध्या झालेल्या जीवित व वित्तहानीचा अचूक आकडा समोर आला नसला, तरीही मोठ्या प्रमाणावर प्राणहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी तातडीने पोलीस, लष्कर आणि आपत्कालीन बचाव पथकांना बाधित भागांत उतरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चीन-तिब्बत सीमेजवळ असलेल्या आणि भोटेकोशी नदीच्या काठी वसलेल्या 'स्याफ्रूबेसी' आणि 'टिमुरे' या भागांत या पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.
तिमुरे परिसरात तैनात असलेले सशस्त्र पोलीस दलाचे 9 कर्मचारी, 32 पोलीस यांच्यासह 41 सुरक्षा कर्मचारी बेपत्ता झालेत.. या पुरात आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आलीये