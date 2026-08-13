अचानक दिवसा अंधार झाला! पक्षी गोंधळले, लोक थक्क अन्... आकाशात दिसलेल्या 'रिंग ऑफ फायर'चे PHOTOS पाहाच

12 ऑगस्ट रोजी 21 व्या शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण दिसले. यावेळी दिवसाच अंधार झाल्याचे पाहायला मिळाले.
12 ऑगस्ट 2026 चा दिवस खगोलीय घटनांसाठी अत्यंत महत्वाचा ठरला. आकाशात अनेक खगोलप्रेमींना 'रिंग ऑफ फायर'चे विलोभनीय दृश्य पाहायला मिळाले
वैदिक पंचांगानुसार 12 ऑगस्टचा दिवस खास होता, कारण आज वर्षातील शेवटचं सूर्यग्रहण आणि आषाढ अमावस्या यांचा दुर्मिळ संयोग बनला होता. (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)
जगभरात 12 ऑगस्ट रोजी सूर्यग्रहण दिसले. 12 ऑगस्ट रोजी दिसलेले सूर्यग्रहण हे 21 व्या शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण होते. तब्बल 6 मिनिटे 23 सेकंद हे ग्रहण दिसले होते. (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)
यंदा दिसणारे सूर्यग्रहण हे वर्षातील दुसरे आणि शेवटचे सूर्यग्रहण होते. भारतीय वेळेनुसार 12 ऑगस्ट रोजी रात्री 9.04 वाजता सुरू झाले आणि 13 ऑगस्ट 2026 रोजी पहाटे 1.27 वाजता समाप्त झाले.
(फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)
हे ग्रहण भारतातून दिसणार नव्हते. कारण ग्रहणाची वेळ रात्रीची होती. भारतात हे ग्रहण दिसत नसल्यामुळे सूतक काळ पाळला गेला नाही.
(फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)
हे ग्रहण प्रामुख्याने ग्रीनलँड, आइसलँड, स्पेन, तसेच युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या काही भागात दिसले.
(फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)
खग्रास सूर्यग्रहाणाचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. हे विलोभनीय दृश्य डोळ्यांचे पारणे फेडणारे आहेत.
(फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)
सूर्याला ग्रहण लागताच संपूर्ण पृथ्वीवरती अंधार दाटून आला होता. दिवसासुद्धा संध्याकाळसारखा भासत होता. हे विलोभनीय दृश्य पाहण्यासाठी जगभरातील अनेकांनी गर्दी केली होती.
(फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)
खग्रास सूर्यग्रहणाच्या वेळी (डावीकडे) सूर्याभोवती एक चमकणारे कडे किंवा वलय दिसते. याला सूर्याचे बाह्य वातावरण म्हणजेच कोरोना असं म्हणतात.
(फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)
पुढील सूर्यग्रहण 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणार आहे. खग्रास सूर्यग्रहण असून या शतकातील सर्वात लांब काळ टिकणाऱ्या सूर्यग्रहणांपैकी एक असणार आहे. हे ग्रहण दक्षिण स्पेन, उत्तर आफ्रिका, साउदी अरेबिया आणि यमन या भागांतून प्रामुख्याने दिसणार आहे.
(फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)