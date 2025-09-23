English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तुळजाभवानी, शिवरायांच्या हाताचा पंजा, अन्...; पाहा छत्रपतींच्या देवघराचे मन प्रसन्न करणारे PHOTO

महाराष्ट्रात नवरात्रीचा उत्सव सुरू आहे. नऊ दिवस देवीचा जागर केला जाणार आहे. आई तुळजाभवानी ही महाराष्ट्र्राची कुलस्वामिनी आहे. 

Mansi kshirsagar | Sep 23, 2025, 06:48 PM IST
देवी तुळजाभवानीची यथासांग पूजा कोल्हापुरातील छत्रपतींच्या घराण्यातही केली जाते. काही दिवसांपूर्वीच संभाजीराजे छत्रपती यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. 

छत्रपतींच्या देवघरातील नवरात्रौत्सवाच्या पूजेने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. यावेळी नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले गेले ते छत्रपतींच्या देवघराने. 

संभाजीराजे छत्रपती यांच्या पत्नी संयोगिता राजे यांनी देवघराची एक झलक दाखवली आहे. यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अस्तित्वाची झलकदेखील दिसतेय. 

कोल्हापुरातील जुन्या राजवाड्यातील भवानी मंडप येथे हे देवघर आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी सर्व करवीर वासियांसाठी व महाराष्ट्रातील नागरिकांना या देवघराचे दर्शन घेता यावे यासाठी खुले केले होते. 

छत्रपतींच्या देवघरात सिंधुदुर्गात शिवाजी महाराजांचा हाताचे ठसे आहेत त्याच्यावरुन पंजा तयार करुन देवघरात पुजला जातो. 

भोसले घराण्यातील अनेक पूर्वजांच्या पादूका या देवघरात पुजल्या जातात. छत्रपती शिवाजी महाराज ते ताराराणी यांच्या मूर्तीदेखील देवघरात ठेवण्यात आल्या आहेत.   

आई भवानी, महादेवाची पिंड, दत्तांची मूर्तीदेखील देवघरात ठेवण्यात आल्या आहेत.   

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या निधनानंतर स्वराज्याच्या दोन गाद्या निर्माण झाल्या. कोल्हापूर संस्थान आणि सातारा संस्थान. आज शाहु छत्रपती महाराज हे कोल्हापूर संस्थानाचे राजे आहेत.

